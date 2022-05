La sanitat valenciana tracta 366 menors per addicció al cànnabis i alerta d’una nova varietat sintètica “400 vegades més potent”

“Hem detectat aquest últim any un augment de menors d’edat que consumeixen cànnabis, cosa que podria estar vinculada a la pandèmia, ja que la suspensió temporal de les activitats esportives en gimnasos i altres espais ha generat un canvi d’hàbits entre els consumidors d’aquesta substància que ha fet que augmenten la dosi de consum fins a convertir-se en un problema que els obliga a sol·licitar ajuda”.

Així s’ha pronunciat Rafael Forcada, professional de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de Montcada, sobre la possible afecció de la pandèmia quant als problemes d’addiccions.

Forcada alerta també de l’augment de pacients joves, entre 15 i 20 anys, que consumeixen una varietat sintètica del cànnabis que multiplica els efectes per 400: “És una substància química que es fuma i que s’elabora en laboratori a partir de la creació d’una molècula que mai ha sigut testada en animals ni en persones i que, a més, no es detecta en l’orina; té un enorme efecte addictiu i provoca intoxicacions greus i problemes psiquiàtrics”.

A més, explica que s’aconsegueix “a través dels mateixos canals que la marihuana i és molt barata, amb uns cinc euros en tens de sobres per a un dia, cosa que fa que siga tan accessible per a la gent jove”.

El perfil del consumidor segons Forcada, és el de “xavals sotmesos a algun tipus control, perquè viuen en reformatoris o perquè els seus pares els fan proves d’orina per evitar que consumisquen”, motiu pel qual opten per aquesta droga que no deixa rastre, però que és “altament addictiva i nociva, ja que, a més, genera intoleràncies i síndrome d’abstinència”.

D’altra banda, Forcada destaca també que han detectat pacients que consumeixen opioides sintètics com la morfina, que només es pot aconseguir en farmàcies amb recepta, per a ús recreatiu i d’oci. En aquest cas, “aconsegueixen el medicament a través d’algun familiar que el té prescrit o directament en el mercat negre”. Fins ara, es detectava aquesta addicció “en persones adultes amb patologies de base que s’enganxaven a aquests medicaments i ara es comença a detectar persones més joves que el consumeixen amb finalitats recreatives”.

En total, les UCA de la Comunitat Valenciana van atendre l’any passat 11.329 persones, un 6,5% més que el 2020, l’any més dur de la pandèmia. No obstant això, la xifra va ser un 13,4% inferior al total de les atencions de l’any 2019.

La majoria de les atencions durant l’exercici passat van estar relacionades amb l’alcohol (3.209), cocaïna (2.346), cànnabis (1.723), tabac (1.557) i heroïna (966).

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat expliquen que “la distribució de freqüències respecte de l’heroïna evidencia clarament que els subjectes estan en el grup d’edat de 35 a 64 anys, en què la major part reben tractament de substitució amb metadona, però la cosa més preocupant és que encara continuen entrant subjectes a tractament de l’interval d’edat de 19 a 34 anys”, en concret 104 pacients.

Pel que fa a l’alcohol, passa el mateix, és el grup de 35 a 64 anys on majoritàriament demanen tractament, però també hi ha diferències significatives en la distribució de freqüències en el grup de subjectes entre 19 i 34 anys.

Quant al cànnabis, en tots els intervals d’edat apareixen diferències significatives en la distribució de freqüències. Es consumeix pràcticament en tots els grups d’edat. És la droga més consumida en el grup d’edat de menys de 18 anys, amb 366 pacients.