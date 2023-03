Del saqueig de la depuradora de Pinedo a la seua renovació: cinc empreses opten a millorar-ne l’eficiència i reduir sorolls i olors

La depuradora de Pinedo, que dona servei a l’àrea metropolitana de València, coneguda per haver sigut l’epicentre un dels escàndols més grans de corrupció durant l’etapa del PP al capdavant de les institucions, se sotmetrà a una renovació profunda amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i el funcionament, a més de reduir les molèsties que els veïns de l’entorn fa anys que pateixen.

Les obres de remodelació de la depuradora, pressupostades en 34 milions d’euros, han rebut propostes de cinc empreses durant el període de licitació pública, amb una presència important de companyies valencianes. S’espera que la fase d’estudi tècnic finalitze en els pròxims mesos i es puga produir la proposta d’adjudicació abans de l’estiu.

Així ho va anunciar dimarts la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, que va visitar la instal·lació amb la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas i amb el gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), Juan Ángel Conca, en ocasió de les jornades organitzades en aquesta depuradora amb motiu del 30 aniversari de la mateixa Epsar.

Segons va explicar Navarro, una part de les mesures a executar mitjançant aquest contracte aniran encaminades a minimitzar els impactes per olors i sorolls i a garantir la qualitat de l’abocament, altres a l’optimització, el condicionament i l’augment de la fiabilitat de les instal·lacions, i, finalment, un altre paquet de mesures estarà destinat a augmentar l’eficiència energètica de les instal·lacions, l’automatització i l’actualització del sistema de control.

La vicepresidenta va recordar que la gestió de la depuradora de Pinedo en legislatures passades “va suposar un dels escàndols econòmics i judicials més importants de la Comunitat Valenciana, i es va saldar amb 24 persones condemnades i un frau estimat en 23,5 milions d’euros”.

Mas va comentar que “les noves actuacions en la depuradora de Pinedo evidencien com l’enorme llosa reputacional de gestions anteriors ara s’ha transformat en exemple de bona gestió i inversions imprescindibles per al medi ambient i la ciutadania”.

Així mateix, va recordar que “si la gestió i les inversions fetes a Pinedo hagueren sigut les que ara sí que estan fent-se, molts dels problemes actuals ja estarien resolts. En un temps passat ací es van defraudar més de 23 milions, ara se n’inverteixen 34 a ser un referent mediambiental i de servei públic”.

Per la seua part, la consellera Navarro va comentar també el posicionament capdavanter de la depuració al territori valencià: “La Comunitat Valenciana és el territori d’Europa que més aigua reutilitza, cosa a què ara cal sumar l’autogeneració d’energia i l’aprofitament de fangs”, per això ha recordat que l’Epsar, en complir 30 anys, s’“ha convertit en una font de recursos per al nostre camp, regadiu i medi ambient, elements fonamentals per a la lluita contra el canvi climàtic i les crisis energètiques”.

Millores en eficiència i autoconsum

Durant la visita, personal tècnic d’Epsar va explicar les característiques del tractament per hidròlisi del fang que s’ha instal·lat en la depuradora de Pinedo i que permetrà maximitzar la producció d’energia mitjançant l’increment de l’obtenció de biogàs. Gràcies a una inversió de 2,34 milions d’euros s’augmentarà en 1,25 gigavats hora l’aportació energètica pròpia. Així mateix, aquest sistema permetrà la reducció de la producció de fangs en quasi un 12%, de manera que s’eliminaran necessitats de transport i gestió posterior.

Al mateix temps es va visitar una nova instal·lació de caràcter energètic: el parc solar instal·lat en els terrats dels edificis de la depuradora. Amb una inversió d’1,43 milions d’euros suposarà una capacitat de generació d’1,53 gigavats hora més per any.

En conjunt, totes dues mesures suposen un increment del 15,5% en l’aportació energètica pròpia, que es llevarà del consum de la xarxa general. El sistema de depuració de Pinedo requereix cada any d’uns 43 gigavats hora, dels quals actualment 15,3 gigavats hora són autoproveïts. Amb les noves mesures posades en marxa ascendirà a més de 18,1 gigavats hora, és a dir, un 41,5% del consum energètic total de la planta. A més, aquestes mesures reduiran en 717 tones de diòxid de carboni/any l’empremta de carboni de l’estació depuradora.

Les depuradores de la Comunitat Valenciana autogeneren el 22,5% de l’energia que consumeixen, per damunt de la mitjana nacional, que és del 15%. De fet, amb aquestes noves mesures la depuradora de Pinedo produirà un 44% de les energies verdes generades en les depuradores del territori, situant-se com una de les principals a escala estatal.

Els habitatges dels afectats, en uns llimbs legals

Una desena de veïns de la plataforma d’afectats per la depuradora de Pinedo es va concentrar dimarts a les portes del recinte per reivindicar diferents aspectes que segueixen sense solucionar-se, malgrat que l’any 2016 van obtindre una sentència favorable per la qual es va decretar “el tancament de la fase III de l’Estació depuradora d’aigües residuals de Pinedo” per no disposar de la llicència ambiental necessària. La denúncia la van posar 18 famílies que feia anys que suportaven la pudor, gasos tòxics i trànsit de camions amb lixiviats al costat dels seus habitatges.

La sentència, no obstant això, es va declarar inexecutable tres anys després per les greus conseqüències ambientals que tindria el tancament de la depuradora, la més gran de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa el jutjat va establir una sèrie de compensacions en forma de millores en la depuradora per a atenuar les molèsties, així com indemnitzacions.

Encara que les obres que s’executaran d’ací a poc milloraran en part la situació, els residents consideren que els nivells d’emanacions seguiran per damunt dels d’altres instal·lacions i que els camions continuen passant per davant de les seues cases. A més, asseguren que segueixen sense poder executar obres de rehabilitació o millora de les seues cases, com per exemple instal·lar plaques solars, ja que el pla general d’ordenació urbana (PGOU) de València així ho estableix per estar en la zona d’influència d’una possible ampliació de la depuradora.