Segon acte del teatre de Camps en Gürtel: “Ningú va pensar que Álvaro Pérez fera alguna cosa estranya, ni Rajoy ni jo”

La mateixa cançó en la segona ronda de declaració de l’acusat Francisco Camps, expresident valencià, en el marc del judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional. Si dimecres l’interrogatori de Camps per part de la fiscal anticorrupció va ser un estira-i-amolla constant, per moments desafiador, el diàleg de dijous amb el seu lletrat, el penalista Pablo Delgado, ha sigut un passeig amb barca en què l’expresident autonòmic ha abundat en la seua estratègia de deslligar-se de la trama Gürtel i de la seua amistat amb el delegat de la xarxa a València, Álvaro Pérez El Bigotes, de qui ha dit que pràcticament era un home que passava per allí. “Ningú va pensar que estiguera fent alguna cosa estranya, ni [Mariano] Rajoy ni jo”, ha dit en referència a El Bigotes.

L’acusat, per al qual la Fiscalia Anticorrupció demana una pena de dos anys i mig de presó pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’administració, ha tornat a matisar la seua amistat amb el delegat de la trama a València i ha assegurat que després de l’operació policial de l’Audiència Nacional el 2009, dirigida pel jutge llavors Baltasar Garzón, va bunqueritzar la Generalitat Valenciana i va barrar el pas a les empreses de la xarxa corrupta.

L’expresident valencià ha relatat, a preguntes del seu advocat, que es tractava d’una “situació molt complicada, perversa i estranya”. Encara que reconeix que Álvaro Pérez, amb qui es va intercanviar nombroses expressions d’afecte en converses telefòniques interceptades per la Policia (almenys huit “t’estime” en dues telefonades de Nadal, segons li va recordar la fiscal), s’encarregava dels actes del PP valencià, ha tornat a responsabilitzar la direcció nacional del PP d’adjudicar a l’empresa de Gürtel les faenes.

De fet, Camps ha negat que sabera de l’existència d’una empresa anomenada Orange Market fins que va esclatar l’“embolic” i la “bullícia”, en referència a la causa. “Han creat una gran mentida i nosaltres hem d’estar cada dia desmuntant aquest relat tan absurd”, ha lamentat l’acusat.

Sobre la seua assistència al casament d’Álvaro Pérez a València, en què el nuvi va dedicar unes paraules afectuoses al president autonòmic llavors, Camps ha dit que hi va acudir “com a president del PP [valencià]” i ha aclarit que només va assistir al convit (i no a la cerimònia). “Vaig menjar amb els del meu partit, no em vaig introduir en la resta del convit ni vaig saludar la gent. Vaig eixir i es va acabar la presència en aquest convit”, ha relatat.

“La més absoluta de les soledats polítiques”

Francisco Camps també ha negat que ordenara als seus subordinats contractar la trama Gürtel. “Mai he despatxat amb un director general o un secretari autonòmic, els presidents despatxem amb els nostres membres del Govern”, ha assegurat.

L’expresident valencià ha sostingut que tots els funcionaris interrogats en diverses instruccions judicials han negat haver rebut ordres de contractar unes empreses determinades per part de Camps. “El 80% de l’Administració valenciana va ser preguntada si jo havia donat una instrucció i la cosa més bonica és que cap d’ells en cap seu judicial ha dit que jo donara cap ordre i això em dona molta força”, ha afirmat. A més, ha destacat que, després de la seua dimissió el 2009, “vivia en la més absoluta de les soledats polítiques”.

Camps també ha acusat els caps de la trama Gürtel, que han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció, de manipular les seues confessions, que l’assenyalaven com a amfitrió de la xarxa en el Palau de la Generalitat Valenciana.