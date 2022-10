Una sentència avala l’acord municipal de protecció de béns de domini públic portuari a Alacant

L’Autoritat Portuària d’Alacant manté una batalla jurídica amb l’ajuntament per un acord municipal que pretén incloure en un catàleg de protecció béns de domini públic portuari com la Torre de l’Alcodre, el búnquer de Babel, la Llotja del Peix, el far de l’illa de Tabarca, l’edifici de Sanitat del Port, la nau de congelats Amaro o les cases del barri Heliodoro Madrona. L’Advocacia de l’Estat va recórrer contra l’acord del 9 de setembre de 2020 que aprovava provisionalment la proposta de catàleg de proteccions, incloent-hi l’estudi ambiental i territorial estratègic i l’estudi de paisatge. No obstant això, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha inadmés el recurs, imposant a més les costes a l’Autoritat Portuària d’Alacant.

L’acord del consistori sol·licitava l’aprovació definitiva del catàleg per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat si finalment la declaració ambiental i territorial estratègica era validada. El TSJ-CV ja havia inadmés prèviament la petició de la suspensió cautelar. La sentència recorda que l’acord municipal, aprovat amb els vots de l’equip de Govern format pel PP i Ciutadans, del PSPV-PSOE i de Compromís, l’abstenció d’Unides Podem i el vot en contra de Vox, “constitueix un acte no susceptible d’impugnació”.

“Es tracta al nostre judici d’un acte de mer tràmit que no resol amb caràcter definitiu el fons de l’assumpte ni impedeix la continuació del procediment en la mesura que es remet a l’òrgan competent”, argumenta la sentència, que no és ferma. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa assenyala que es tracta d’una mera proposta de catàleg de proteccions “ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims”.

Els magistrats comuniquen a l’Autoritat Portuària d’Alacant que hi recórrega, en tot cas, quan el catàleg s’aprove definitivament. “Tampoc s’invoquen motius formals de nul·litat de ple dret que facultarien l’examen del fons de l’assumpte”, afigen. Els recursos, segons la Llei de ports, corresponen al consell d’administració. Per contra, l’Autoritat Portuària d’Alacant no ha aportat certificat de l’acord del consell d’administració , l’únic òrgan “facultat” a adoptar una decisió en cas d’urgència, sobre la qual cosa no s’ha al·legat.

L’Advocacia de l’Estat argumentava que la inclusió dels béns en el catàleg de protecció “excedeix de la coordinació de les competències sobre el territori que puga tindre l’ajuntament en matèria urbanística” i suposaria una “interferència i pertorbació” en l’exercici de les competències pròpies de l’Autoritat Portuària sobre el domini públic portuari. En tot cas, afegia, correspondria a l’Autoritat Portuària l’elaboració del catàleg amb relació als béns situats en el domini públic portuari.

Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alacant sostenia que el catàleg de protecció forma part del pla general estructural del municipi i que l’Autoritat Portuària “manca de competències”. L’exclusió del catàleg dels béns que sol·licita donaria lloc “a la possibilitat de la seua destrucció amb [la] consegüent pèrdua per al patrimoni de la ciutat d’Alacant”, alertava l’ajuntament.