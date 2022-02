Set locals sense llicència en la zona més turística de Xàbia: hi ha “risc per a la seguretat”, segons Antifrau

Una denúncia davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha aflorat fins a set locals, incloent-hi una discoteca, en la zona sud de la platja de l’Arenal de Xàbia, una de les zones més exclusives de la localitat alacantina, que manquen de llicències.

Antifrau retrau falta de diligència deguda i de celeritat “més encara pel fet de tractar-se de locals amb gran afluència de públic sense garantir mesures de seguretat, salubritat i evacuació” en alguns dels locals. Es tracta dels restaurants Achill, Acqua, Bambula, Atalaya, Botánico, Baltasar i Salt, tots situats a la platja de l’Arenal de Xàbia.

La tramitació dels expedients dels set locals d’oci i restauració es va dur a terme pel procediment d’obertura mitjançant declaració responsable, però, malgrat les inspeccions de la Policia Local durant l’estiu del 2021, que van detectar deficiències, el consistori no ha clausurat provisionalment els locals.

A més, recorda que els decrets de l’alcaldia per a l’aplicació de les mesures de clausura provisional i cessament d’activitat per manca d’autorització es van adoptar “després de l’etapa estival, en què els locals oberts estaven en l’època de màxima afluència de públic amb el risc consegüent per a la seguretat que això implica”.

Cap dels locals té informe favorable del departament autonòmic o de la demarcació estatal de Costes, malgrat estar situats en la zona d’afecció de servitud. En un dels casos, el Ministeri de Transició Ecològica va invalidar la declaració responsable d’un local.

Infraccions greus

L’AVA al·ludeix a informes de la Policia Local de Xàbia que, des del 2018, han detectat infraccions greus dels locals per utilitzar mitjans sonors sense autorització i fer la seua activitat sense llicència. A més dels informes tècnics municipals i actes d’inspecció que ressenyen deficiències a esmenar en matèria de seguretat i sistemes d’evacuació.

“Mancar de llicència municipal comportava una infracció greu que havia de ser atesa de manera immediata pel fet d’estar oberts al públic”, diu l’informe d’Antifrau. No obstant això, afig, no hi ha constància que s’hagen complit les mesures provisionals de tancament i cessament total d’activitat que va adoptar l’Ajuntament de Xàbia.

Així doncs, l’organisme que dirigeix Joan Llinares ha instat el consistori a aplicar el tancament en un termini de tres mesos i a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques a finalitzar els expedients sancionadors en tramitació.

L’ajuntament es va escudar en les seues al·legacions en la falta de confirmació de les mesures de tancament dels set locals per part de l’Administració autonòmica. També a la falta de mitjans personals del consistori “en proporció al cúmul d’assumptes en tramitació”. Les al·legacions han sigut desestimades per l’AVA.

La denúncia inicial davant l’Agència Antifrau va eixir d’un veí arran d’una queixa davant el Sindicat de Greuges per la contaminació acústica dels locals.