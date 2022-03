Silenci en platges, horaris per a les campanades i possibilitat de retirar terrasses: així és la nova ordenança antisoroll que tramita València

València comptarà amb una nova eina per a reduir l’impacte del soroll i, per tant, crear un ambient més saludable a la ciutat. La junta de govern local de l’Ajuntament aprova divendres l’esborrany de la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica que incorpora importants novetats en matèria de platges, tocs de campanes i terrasses.

Després de l’aprovació del text, a què ha tingut accés elDiario.es, entrarà en una fase de recepció de les aportacions dels diferents grups municipals. Amb això passarà de nou per la junta de govern local (en cas d’introduir-se alguna aportació), abans del pas per la Comissió d’Ecologia Urbana, l’aprovació posterior en el ple, una última fase d’exposició pública d’un mes per a la presentació d’al·legacions, i l’aprovació definitiva en el ple.

“Després d’actualitzar la normativa de mobilitat el mandat passat, ara fem un treball similar amb la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica, actualitzant un conjunt de normes i reglaments que estaven antiquats (la norma actual és de l’any 2008) i que no reflectien ni la realitat actual ni el sentiment majoritari de la gent, que vol viure en entorns saludables, que es garantisca el seu dret al descans, i en definitiva gaudir d’una ciutat amb més qualitat de vida”, afirma el regidor responsable, Giuseppe Grezzi.

En la redacció del document han treballat més d’una desena de serveis de l’Ajuntament (Servei de Llicències Urbanístiques, Servei de Planejament, Policia Local, Residus Sòlids Urbans, Inspecció, Activitats, Procediment Sancionador, Jardineria, Acció Cultural, Devesa-l’Albufera, Domini Públic, Mobilitat i Educació), així com multitud de reunions amb col·lectius i representants de la societat civil.

Entre les novetats destaca la regulació en matèria de platges. Segons l’article 45, “no es permet la música d’equips de reproducció sonora, instruments musicals, de percussió o similars”, excepte els locals de venda de menjar o beguda amb autorització. A més, “la megafonia de serveis a les platges s’utilitzarà de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència”. Les activitats que es facen a la platja “hauran de ser autoritzades expressament i comptaran amb l’informe preceptiu del departament amb competències en matèria de contaminació acústica”.

Pel que fa als tocs de campana i de rellotge, que fins ara mancaven de regulació, s’estableix en el primer cas que “amb caràcter general l’horari en què poden sonar les campanes serà de 08.00 a 22.00 hores, amb les excepcions dels articles següents”. En concret, les campanades del Micalet “queden fora de la regulació d’aquesta ordenança, perquè seguir les seues pròpies normes i regles tradicionals per la seua consideració com a Bé Immaterial d’Interés Cultural”.

Els tocs de rellotge “poden sonar amb caràcter general de 08.00 a 22.00 hores”. Aquests tocs “seran sense repetició i amb la recomanació de marcar la mitja amb un sol toc”. Hi haurà excepcions: “la nit de Cap d’any, en què l’últim toc serà el de les 24:00 h; el Micalet, que es recomana tocar de 08.00 a 24:00 h, si bé es podrà fer durant tota la nit sense repetició i tocant els quarts respectius; els rellotges que gaudeixen d’una protecció patrimonial pel seu valor històric i etnològic hauran de conservar el seu funcionament quan no siga possible la modificació sense que se n’afecte el mecanisme”.

L’ordenança també endureix les condicions per a les terrasses de l’hostaleria. Segons el document, “en el cas que amb motiu de la instal·lació de taules i cadires es presenten davant l’Ajuntament denuncies i a conseqüència de la seua tramitació haja recaigut una sanció ferma en via administrativa, per molèsties acústiques derivades d’aquestes, sempre que arran de cada denúncia la Policia Local constate i acredite en la seua acta que l’activitat de la terrassa causa la ingerència acústica denunciada, l’Ajuntament podrà imposar mesures correctores per a garantir el dret de les veïnes i els veïns al descans, consistents en la reducció de l’horari autoritzat per a la instal·lació de les taules i cadires en una hora i durant un any. Aquesta reducció horària anirà associada a l’establiment, amb independència que es produïsquen canvis en la titularitat d’aquest; l’Ajuntament podrà fer comprovacions mitjançant seguiment acústic de les denúncies presentades”.

A més, “quan en el transcurs d’un any des que la reducció de l’horari de la terrassa es fera efectiva, es produïra una altra denúncia acreditada per la Policia Local per contaminació acústica derivada de la instal·lació de les taules i cadires, l’horari autoritzat es reduirà en una hora més i pel període d’un any a comptar des de la reiteració de la ingerència acústica constatada mitjançant acta policial. De la mateixa manera que en l’apartat anterior, la reducció horària anirà associada al local, independentment de la titularitat”.

Finalment, “si durant l’any en què està en vigor la reducció de dues hores en l’horari de la terrassa, es produïra una nova denúncia per contaminació acústica provinent de la terrassa i aquesta ingerència queda novament provada mitjançant acta policial, es procedirà a la revocació de l’autorització per a l’ocupació amb taules i cadires en aquest establiment, amb independència dels canvis en la titularitat que pogueren produir-se”.

En matèria d’activitats, l’ordenança estableix una distància mínima de 30 metres entre activitats sense ambientació musical i de 65 metres per a les d’ambientació musical. Aquesta mesura d’aplicació en tota la ciutat permetrà limitar la creació de zones d’acumulació de locals hostalers.