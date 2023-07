El Síndic insta l’Ajuntament de València a compensar tres sensellar que van denunciar que la Policia Local va tirar els seus estris

“Recomanar a l’Ajuntament de València que facilite a les persones usuàries dels seus serveis socials ajudes que els permeten recuperar la situació anterior als fets reclamats”. El Síndic de Greuges resol d’aquesta manera la queixa presentada per l’associació València Acull en relació al que va esdevindre els dies previs a les Falles passades, quan, pretesament, policies locals van tirar al fem els estris personals d’uns sensellar.

En concret, segons l’entitat, la Policia Local de València va depositar en contenidors el que va considerar “cartons i bosses de fem” que hi havia en la zona enjardinada situada al costat del número 21 del carrer de les Filipines. No obstant això, els agents no sols van retirar aquests residus, sinó que també van llançar al fem els estris personals dels sensellar que dormien en aquests jardins, segons van denunciar les víctimes mateixes i altres veïnes del barri. El 14 de juliol passat, el Síndic de Greuges va emetre una resolució en què insta l’Ajuntament a compensar aquestes persones per l’actuació policial. L’Oficina de Responsabilitat Patrimonial de l’Ajuntament ha obert un expedient per a estudiar la reclamació presentada per les persones afectades.

Segons han informat fonts de València Acull, a mitjan març es va informar el regidor delegat de Policia Local llavors, Aaron Cano, de la denúncia traslladada per tres persones (una colombiana, un espanyol i un equatorià) que viuen en aquests jardins: “Asseguraven que els dies 1 i 2 de març els agents que estaven fent tasques de control del trànsit van agafar tots els estris de les persones que pernocten en la zona i els van tirar al fem. Deien que no sols es van desfer dels cartons que empraven per a posar damunt els bancs o per a tractar d’abrigar-se, sinó que també els van llevar les seues coses personals (essencialment roba) i les mantes amb què es tapaven del fred de la nit. Aquestes persones reclamaven que s’adoptaren mesures perquè no es repetiren fets semblants i que se’ls tornaren les seues pertinences o, en cas que hagueren sigut destruïdes, se’ls compensara pel valor que tenien”.

Un mes després, segons l’entitat, la regidoria va remetre un informe de la Policia Local sobre aquest operatiu, en què s’indica que, abans de tirar els residus, es va avisar les persones que estaven en el lloc perquè s’emportaren els seus estris personals i que els van recollir durant més de dues hores. Per contra, en la seua resposta a l’informe policial, les persones afectades afirmen que la policia no va esperar que retiraren les seues coses, sinó que ho va tirar tot als contenidors, incloent-hi les bosses de fem que els donava l’agranador on guardaven les seues pertinences.

“Aquests sensellar consideren que els agents degueren adonar-se que aquestes bosses no contenien fem, sinó roba ben ordenada, perquè estaven netes, tancades i col·locades al costat del banc. A més, no entenen per què la policia va actuar d’aquesta manera, ja que no provocaven cap problema en el veïnatge ni tenien res que embrutara o donara mala imatge (matalafs, fem, andròmines i mobles vells…) a la zona. Per això, reiteren la seua petició que els tornen el que es van emportar o els compensen per la seua pèrdua”, expliquen.

Davant la falta d’una resposta a la seua demanda per part de l’Ajuntament, es va interposar una queixa al Síndic de Greuges que va ser admesa a tràmit el 29 de maig. Després de la investigació dels fets, el Síndic considera que l’actuació de l’Ajuntament de València “no ha resultat prou respectuosa” amb el dret de les persones afectades a rebre “atenció d’urgència social”, tal com estableix la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. Per tant, recomana a l’Ajuntament que els facilite ajudes “que els permeten recuperar la situació anterior als fets reclamats”.

A més, el Síndic retrau que la reclamació presentada contra la Policia Local no es remetera també a l’Oficina de Responsabilitat Patrimonial. Aquest departament només va incoar d’ofici l’expedient després d’arribar-li la reclamació a través de l’Oficina de Suggeriments i Reclamacions de l’Ajuntament, no perquè la Regidoria de Policia Local li donara trasllat. L’Ajuntament té ara un termini d’un mes des que va rebre la resolució del Síndic per a respondre i justificar les mesures que adoptarà.