La Sindicatura de Comptes cita la Junta Electoral valenciana a sancionar Vox per retards en la seua comptabilitat

La Sindicatura de Comptes, l’òrgan valencià de control extern econòmic i pressupostari, retrau a Vox l’incompliment del termini legal establit per a presentar la comptabilitat electoral i cita a la Junta Electoral autonòmica a sancionar el partit de Santiago Abascal, segons es desprén del seu informe de fiscalització de la regularitat de la comptabilitat de les eleccions del 28 de maig passat. El termini màxim per a presentar la comptabilitat detallada i documentada dels ingressos i les despeses electorals era el 27 de juny, segons la Llei electoral valenciana (LEV). No obstant això, l’administradora general de Vox va sol·licitar, l’endemà passat d’haver expirat el termini legal, un ajornament per a complir l’obligació. Així doncs, el partit d’extrema dreta va presentar finalment la documentació el 7 de juliol passat. “Sobre aquest tema, hem d’assenyalar que l’article 46.1 de la LEV estableix que tota infracció de les normes obligatòries establides en aquesta llei que no constituïsca delicte serà sancionada per la Junta Electoral competent”, indica l’informe de la Sindicatura de Comptes. La norma imposa sancions entre 120 i 1.202 euros si es tracta d’autoritats o funcionaris i entre 30 i de 601 euros en el cas de particulars.

L’informe recomana a la formació que adopte les mesures necessàries per a presentar a temps la comptabilitat o, si escau, que sol·licite la pròrroga dins del termini que estableix la llei. En les autonòmiques valencianes, Vox va gastar un total de 235.720 euros. La gran majoria dels fons –231.695 euros– provenien d’aportacions del partit, mentre que els 4.025 euros restants es van ingressar amb mig centenar d’aportacions particulars o donatius de persones físiques. Tanmateix, la documentació aportada per a acreditar la identificació de les 50 aportacions particulars o donatius és “insuficient pel que fa al domicili dels aportants”, incomplint així la Llei orgànica del règim electoral general (Loreg), segons indica l’òrgan de control extern.

La Sindicatura de Comptes també retrau a Vox que no comptabilitzara adequadament la subvenció pel resultat electoral, que ha d’efectuar-se pel seu import total quan els resultats són definitius “i de manera correlacionada amb les despeses electorals que estan finançant”. El desestalvi net de l’activitat electoral reflectit en el compte de resultats del partit ultra, per 131.056 euros, descendiria a un estalvi net de 4.025 euros. L’informe recomana a Vox que millore el control intern comptable perquè les subvencions públiques per resultats electorals “es registren adequadament, d’acord amb la normativa comptable d’aplicació”. La Sindicatura de Comptes xifra en 235.988 euros l’import subvencionable per al partit d’Abascal a la Comunitat Valenciana.

PP: préstec i pòlissa de crèdit de 372.000 euros

El PP valencià, per part seua, declara uns recursos (els fons líquids ingressats en el compte electoral) de 830.077 euros. D’aquesta quantitat, 271.923 euros provenien de la seu central del carrer de Génova de Madrid, mentre que 186.153 euros eren una bestreta de la subvenció electoral. A més, el partit que lidera Carlos Mazón va formalitzar davant dues entitats financeres un préstec de 250.000 euros i una pòlissa de crèdit amb una entitat financera de 122.000 euros.

L’import subvencionable per als populars valencians ascendeix a 838.458 euros.

PSPV-PSOE: préstec de 400.000 euros

El PSPV-PSOE va declarar uns recursos electorals de 950.097 euros, dels quals 247.997 euros corresponen a la bestreta de la subvenció electoral. El partit que lidera Ximo Puig també va formalitzar un préstec amb una entitat financera de 400.000 euros i va obtindre 58 préstecs particulars en forma de microcrèdits, per un valor total de 302.100 euros.

“De l’anàlisi efectuada de les despeses electorals presentades, s’han detectat despeses per import de 18.221 euros que no es corresponen amb despeses electorals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 130 de la Loreg, i 1.210 euros que no han sigut prou justificats pel PSOE”, indica l’informe.

L’import subvencionable per als socialistes valencians ascendeix a 927.312 euros.

Compromís: li demanen millor control intern

Compromís va declarar uns recursos per a finançar despeses electorals de 435.046 euros, dels quals 270.875 euros corresponen a aportacions dels membres de la coalició i 164.172 euros a bestretes de la subvenció electoral. La Sindicatura de Comptes ha detectat 10.244 euros que no es corresponen amb despeses electorals. Al tancament de la comptabilitat electoral quedaven pendents de pagament 192.927 euros a proveïdors. No obstant això, segons l’informe, fins al 24 de juliol, s’havien pagat 106.067 euros, per la qual cosa Compromís encara devia 86.860 euros.

L’òrgan autonòmic de control extern econòmic i pressupostari va detectar que la formació valencianista no va comptabilitzar adequadament la subvenció pel resultat electoral, que ha d’efectuar-se pel seu import total quan els resultats són definitius “i de manera correlacionada amb les despeses electorals que estan finançant”. Pel fet de no complir aquesta norma, la formació va registrar la subvenció per un import inferior. Així doncs, el desestalvi net de l’activitat electoral reflectit en el compte de resultats de Compromís, per 462.052 euros, descendiria a 166.787 euros. Igual que a Vox, l’informe recomana a Compromís la millora del control intern comptable perquè les subvencions públiques per resultats electorals “es registren adequadament, d’acord amb la normativa comptable d’aplicació”.

La Sindicatura de Comptes xifra en 459.437 euros l’import subvencionable per al partit de Joan Baldoví.

Unides Podem-EUPV: només aportacions de militants

La coalició formada per Unides Podem i Esquerra Unida del País Valencià, que es va quedar fora del parlament autonòmic per no haver superat la barrera electoral, va declarar uns recursos per a finançar despeses electorals de 284.500 euros, que corresponen íntegrament a les aportacions dels militants.

Al tancament de la comptabilitat electoral, la coalició tenia pendent el pagament de 61.369 euros a proveïdors i de 7.089 euros a administracions públiques. Fins al 20 de juliol passat, Unides Podem i Esquerra Unida tan sols havien abonat el pagament corresponent a les administracions públiques.

L’import subvencionable per a la coalició ascendeix a 61.706 euros.

Ciutadans es queda sense subvenció electoral

Ciutadans ha sigut el partit valencià més malparat en termes comptables. Com que no va obtindre diputats ni va arribar al 3% dels vots, no té dret al cobrament de la subvenció electoral. La formació taronja va declarar uns recursos per a finançar les despeses electorals de 173.000 euros, provinents íntegrament d’aportacions del partit.