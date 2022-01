La Sindicatura de Comptes xifra en 82,6 milions els litigis i les reclamacions a la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Política Territorial encapçala la llista de reclamacions i litigis, amb 46,3 milions d’euros de provisió per a cobrir els possibles deutes, segons l’informe de fiscalització de l’Administració autonòmica elaborat per la Sindicatura de Comptes.

Així doncs, la Generalitat Valenciana manté un import estimat en 82,6 milions en obligacions per reclamacions o litigis. La xifra inclou sentències condemnatòries per actuacions urbanístiques de l’època del PP, com el pla d’actuació integral (PAI) a Nàquera, les tarifes de la ITV o les resolucions sobre concerts educatius i els sexennis dels professors de religió.

El gros dels procediments judicials del 2020 corresponents a la Conselleria de Política Territorial, per 20 milions, correspon a indemnitzacions i reversions de les expropiacions de la Ciutat de la Llum a Alacant. Les sentències condemnatòries pendents de quantia estimen en 7,8 milions les reclamacions juntament amb l’Ajuntament de Nàquera, per un polèmic projecte urbanístic amb camp de golf aprovat per l’exconseller Rafael Blasco i anul·lat per la justícia.

De la seua banda, l’Ajuntament de Xest, juntament amb la conselleria, acumula 2,2 milions en sentències condemnatòries, mentre que els expedients de responsabilitat patrimonial estimats en via judicial ascendeixen a 7,7 milions. Els epígrafs dels dos consistoris recullen la meitat de les indemnitzacions a pagar a tercers de manera solidària per responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Recursos a les tarifes de les ITV

La Conselleria d’Economia no detalla l’estimació precisa de les quantitats que poden sorgir pels recursos contenciosos administratius pendents de resolució judicial de les empreses concessionàries del servei públic de les ITV, encara que al tancament de l’exercici havia constituït una provisió de 2,9 milions.

Les empreses de les ITV van presentar reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració que ascendeixen a 78,21 milions d’euros, no obstant això en tots els casos els procediments administratius van concloure amb resolucions desestimatòries. Queden pendents de resolució els recursos que algunes concessionàries i l’Associació d’Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana de la ITV davant diferents òrgans judicials.

A més, sis concessionàries van presentar incidents de nul·litat arran de l’acord del Consell que va establir noves tarifes per al servei d’ITV. La qüestió està pendent de resolució per part del Tribunal Suprem. La conselleria ha mantingut una provisió per responsabilitats de 2,86 milions d’euros, la mateixa xifra que l’exercici anterior.

Centres concertats i professorat de religió

El departament d’Educació, després de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), ha estimat en 20,3 milions el cost per a la reposició de les unitats concertades.

A més, també manté una provisió de 6,3 milions pel reconeixement judicial del dret del professorat de religió catòlica, en els centres públics, a la meritació i la retribució del complement específic per a la formació específica (els sexennis).

85,8 milions per a la demolició dels gratacels de Benidorm

Addicionalment, en un epígraf diferent, la Sindicatura de Comptes ressenya provisions i contingències de la Generalitat Valenciana per les responsabilitats en la demolició d’un complex urbanístic a Benidorm format per dos gratacels il·legals de l’època dels governs autonòmics del PP.

El saldo de provisió ascendeix a 15 milions d’euros pel cost de la demolició i 70,8 milions per les indemnitzacions del preu d’adquisició de les propietats.