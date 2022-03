Sis quilos de cocaïna i un Goya d’1,8 milions: condemnat a cinc anys de presó un narco amant de l’art robat

Sis quilos de cocaïna, tres Rolex i un Hublot, un Mercedes, una Harley Davidson... i un llenç de Francisco de Goya valorat en 1,8 milions d’euros. Un narcotraficant, amb antecedents penals, ha sigut condemnat a cinc anys de presó i una multa de 125.000 euros com a autor d’un delicte contra la salut pública després d’haver intervingut en el seu domicili de València i en un xalet de Sant Antoni de Benaixeve la droga i els luxosos béns, entre els quals l’obra d’art sostreta.

El narco, de 45 anys, va ser enxampat in fraganti mentre intercanviava sis paquets de coca, amb un pes total de sis quilos, amb un altre home en un parc de la zona de la Ronda Nord de València el 7 de maig de 2021. Tots dos es dedicaven a la venda i distribució de cocaïna i d’altres substàncies estupefaents “a gran i mitjana escala”, segons els fets provats de la sentència de la secció segona de l’Audiència Provincial de València que els ha condemnat.

Els agents van seguir al narcotraficant i li van intervindre els sis quilos de cocaïna, amb una puresa entre el 76,4% i el 79,7%. El mateix dia, els agents van escorcollar el domicili del narco, assistit pel seu lletrat, on van intervindre una màquina de comptar bitllets i una caixa de fusta que contenia un llenç de Francisco de Goya, el valor de taxació del qual ascendia a 1,8 milions d’euros. L’apropiació de l’obra era investigada en unes diligències diferents en el Jutjat d’Instrucció número 15 de València. El llenç estava acompanyat de documentació sobre la valoració de l’obra.

L’endemà, amb autorització del Jutjat d’Instrucció número 11 de València, la Policia va escorcollar el seu xalet a Sant Antoni de Benaixeve, on van localitzar una bàscula, 455 euros “procedents d’actes de venda de substàncies estupefaents”, tres rellotges Rolex i un de la marca Hublot, a més d’un vehicle Mercedes classe A, una motocicleta Harley Davidson i una Yamaha. El narco també emmagatzemava a sa casa diverses quantitats de coca, ketamina, MDMA, haixix i cànnabis.

Béns a nom de tercers

El xalet era titularitat de l’empresa At The Money SL, l’administrador únic de la qual, J. R. A., és el condemnat, a més d’uns quants vehicles a nom d’altres empreses i de terceres persones. No obstant això, segons la sentència, tant els rellotges com els vehicles intervinguts “eren d’ús exclusiu” del detingut, que ocultava la seua titularitat a nom de tercers i els havia adquirit gràcies a la seua activitat de venda de substàncies estupefaents. En total, el preu de la droga intervinguda ascendia a 244.636 euros.

El narco, segons enumera la sentència, pateix un trastorn addictiu a la cocaïna i a la marihuana, un trastorn ansiós depressiu, a més de personalitat paranoide amb greu risc d’inestabilitat i idees delirants, “cosa que afecta greument les seues capacitats”.

Els diners, els rellotges, els vehicles i les motocicletes s’han adjudicat al Fons de Béns Decomissats del Pla Nacional de Drogues. Les defenses dels acusats es van adherir a l’escrit de conclusions del ministeri fiscal, que preveia per al narco l’eximent incompleta d’alteració psíquica i drogoaddicció.

L’home que va entregar els sis quilos de cocaïna a J. R. A. ha sigut condemnat a sis anys i un dia de presó i una multa de 245.000 euros, mentre que l’altre narco ha vist rebaixada la seua pena als cinc anys entre reixes i multa de 125.000 euros. Tots dos romanien reclosos en el Centre Penitenciari de Picassent.