El sogre del ionqui dels diners tomba la tesi de la conspiració en el cas Taula: “No he manipulat les cintes”

Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, té per davant un panorama judicial francament complicat. En el primer judici del cas Taula, corresponent a la peça separada J sobre el presumpte finançament irregular de tres campanyes electorals del PP, Benavent ha seguit la seua nova línia de defensa, que manté la teoria d’una mena de conspiració de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, de la Fiscalia Anticorrupció i fins i tot del seu advocat anterior, que ha presentat una querella per injúries i calúmnies contra l’acusat. En la sisena sessió del judici, celebrat davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València, el seu exsogre Mariano López ha tombat contundentment la versió de la manipulació dels enregistraments que va aportar a la Fiscalia de la mà de la diputada provincial d’Esquerra Unida llavors Rosa Pérez Garijo, consellera actual de la Generalitat Valenciana.

“Jo no els he manipulat ni he vist ningú manipular-los”, ha assegurat en la seua declaració a preguntes del fiscal, encara que posteriorment, interrogat pels lletrats de les defenses, ha matisat que no pot saber si les quasi 10 hores d’enregistraments de mossegades i tripijocs estan manipulades, perquè no estava present quan Benavent els feia o els bolcava a l’ordinador que es va quedar en el seu habitatge.

La declaració de Mariano López suma un nou revés a l’estratègia de defensa del ionqui dels diners després de l’explícita confessió d’un dels testaferros, l’empresari José Estarlich, durant la segona sessió del judici. A més, l’exsogre de Benavent palesa un estatus cridaner en la marcocausa: declarava dimarts com a testimoni, amb obligació de dir la veritat sota pena d’enfrontar-se a un delicte de fals testimoniatge, però també està processat en la peça separada D del cas Taula sobre el call center de la Diputació de València.

“Soc el primer que ha col·laborat desinteressadament des del minut u”, ha afirmat Mariano López, que ha insistit que va portar a la Fiscalia l’ordinador i un llapis de memòria on Benavent guardava els àudios. “Els enregistraments estaven a ma casa, els va deixar Marcos ací. Jo no he efectuat cap enregistrament i, tal com els vaig trobar, els vaig aportar al jutjat. Ni he manipulat ni he vist ningú manipular-los”, ha insistit el testimoni, expresident de la patronal de Xàtiva.

Durant el judici s’han establit dos bàndols clarament definits: l’extestaferro penedit i altres acusats secundaris que han pactat amb la Fiscalia Anticorrupció davant del ionqui dels diners i un empresari que nega haver sigut un home de palla de la presumpta trama.

Testimonis del PP: un diputat, una exedil i l’exgerent provincial

Sobre el pagament de campanyes del PP a la província de València mitjançant empreses pantalla contractistes de la Diputació de València, l’exgerent popular José Antonio Moscardó ha admés en la seua declaració com a testimoni que sabia que es produïen despeses electorals en municipis menuts al marge del pressupost del partit, però que la formació conservadora “no volia saber-ne res”.

Moscardó, que va ser gerent provincial del PP entre el 2004 i el 2014, ha assegurat que, al marge del pressupost assignat pel partit a cada agrupació local, hi havia “excepcions” en alguns municipis menuts o amb alguns candidats. “Pel seu gust es fan els seus cartells i què els has de dir...? A mi em van donar ordre que no ho pagara”, ha afegit.

El testimoni ha indicat que aquests candidats no tenen cap obligació de comunicar aquesta despesa al partit. “Sempre els hem dit que nosaltres ens atenim al que ens dona Madrid –al pressupost electoral assignat a cada municipi–, i que de tota la resta no volem saber res, no volem complicar-nos i no volem saber-ne res”.

El diputat nacional del PP, exalcalde de Vilamarxant i exsecretari provincial del PP a València, Vicente Betoret, també ha declarat com a testimoni. La Fiscalia Anticorrupció considera que Betoret podia haver incorregut en les mateixes irregularitats que Juanjo Medina –antiga mà dreta d’Alfonso Rus en la Diputació de València i exalcalde de Montcada– encara que les seues possibles responsabilitats estan prescrites per no haver-se iniciat a temps accions legals contra ell.

El diputat del PP ha assegurat que va ser candidat a l’alcaldia de Vilamarxant cinc vegades i que no recorda si va tindre algun contacte amb l’empresa Thematica Events SL, vinculada al ionqui dels diners, per a l’organització d’actes electorals el 2007.

Betoret ha assegurat que no va pagar cap despesa de la seua butxaca, que mai es va reunir tot sol amb Medina, Rus i Benavent i que “de segur” que l’empresa pública Imelsa no va pagar cap despesa electoral, encara que posteriorment ha matisat aquesta afirmació assenyalant que ho desconeix i que la seua comesa en el partit no era el control dels comptes.

L’exedil del PP a l’Ajuntament de València Mayren Beneyto ha declarat, també com a testimoni, sobre el pretés desviament de fons públics a través de contractes municipals per al Bibliobús. Beneyto ha assegurat que no coneixia a l’empresa contractada i que “no era conscient de fer gens indegut”. “La gent al meu voltant, el meu equip, que era òptim, considerava que aquest servei per a portar llibres a les platges era bo, i jo no me l’havia de carregar”, ha postil·lat.

La Fiscalia Anticorrupció sosté que el contracte del Bibliobús, per 89.431 euros, hauria d’haver eixit a concurs, però es va fraccionar per a poder adjudicar-lo a dit a Liberty Iceberg i a Thematica Events, societats pretesament controlades pel ionqui dels diners.