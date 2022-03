La solidaritat en un ninot: la icònica abraçada entre una voluntària i un migrant representat en una falla de València

Una de les imatges més dures dels episodis a la frontera de Ceuta, la jove voluntària de la Creu Roja que va consolar amb una abraçada un dels més de 8.000 migrants que van travessar el pas fronterer al maig de l’any passat, s’ha recreat en una falla de València.

L’artista Víctor Navarro Granero reprodueix el gest de Luna amb Abdou en la falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer com a crítica al menfotisme de la societat davant aquesta mena de fets.

Segons ha explicat José Manuel, un dels membres de la gestora de la comissió fallera encarregat del monument i del llibret, “la idea de representar aquesta imatge parteix directament de l’artista, ja que, com que la temàtica de la falla està relacionada amb el menfotisme, encara que en aspectes més relacionats amb la festa, quan van tindre lloc aquells fets tan lamentables ens va proposar incorporar aquesta escena”.

Així doncs, no s’ho van pensar i li van donar immediatament el vistiplau: “Ens van semblar lamentables tots els comentaris maliciosos que es van donar inicialment al voltant d’una imatge tan humana com aquesta, encara que per sort immediatament es van tapar amb una onada de solidaritat que també s’ha tractat de recordar i homenatjar”.

Sens dubte, una actitud que explica per què una comissió fallera humil quant a la secció en què participa la seua falla (està en cinquena B) pot arribar a ser tan especial com les més importants i conegudes de la ciutat.