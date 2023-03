Un sotssecretari de Francisco Camps al delegat de Gürtel a València: “Necessite saber què és el que he de fer”

Les declaracions dels personatges secundaris del judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional denoten la introducció de la trama en el Govern autonòmic de Francisco Camps per a captar contractes menors, entre bastidors.

A l’acusat Rafael Peset, llavors sotssecretari de la Conselleria de Sanitat, li van encarregar l’organització dels premis ‘Salut i Societat’ el 2006 i el 2007. “A mi em va generar un problema, perquè no hi estàvem preparats, la Sotssecretaria no tenia ni l’experiència ni la capacitat de fer aquest acte”, ha relatat en la seua declaració de dijous. En els rogles d’una reunió de sotssecretaris de la Generalitat Valenciana, va comentar la problemàtica: “Recorde que diversos companys em diuen que hi ha una empresa que es diu Orange Market i que em podia ser útil”. Així va conéixer Álvaro Pérez El Bigotes, delegat de la trama Gürtel a València.

L’esdeveniment va tindre un cost en la primera edició de 86.166 euros i de 30.190 euros en la següent del 2007. L’acusat ha recordat que es van dividir en nou contractes menors i tres de negociats amb publicitat, encara que s’ha escudat en el fet que procediment venia avalat pels serveis jurídics i que part dels serveis no els va contractar la Sotssecretaria directament sinó funcionaris del gabinet de la conselleria encarregats del protocol.

En el seu despatx es va reunir amb El Bigotes i li va dir: “Vull que vosté em faça un informe i una memòria valorada amb totes les coses que nosaltres necessitem per a l’acte”. “Necessite saber què és el que he de fer, què és el que he de contractar per fer aquest esdeveniment”, va afegir. Rafael Peset ha reconegut, a preguntes de la fiscal anticorrupció, que l’encàrrec inicial li’l va fer verbalment, en format de contracte menor.

No obstant això, la data de la celebració de l’esdeveniment en la primera edició del 2006 va anar retardant-se i, a més, es va ampliar el disseny amb vista a un acte més potent que el previst inicialment. A pesar que Peset simplement va encarregar una mena de disseny preliminar de l’acte a Orange Market, en les factures que va signar van aparéixer altres conceptes nous i inicialment imprevistos, com la coordinació de l’esdeveniment o els serveis d’hostesses, entre altres. L’acusat ha matisat que va conformar les factures com a sotssecretari, però la tramitació va correspondre a una unitat de comunicació de la conselleria.

Diverses de les empreses de la xarxa Gürtel van cobrar els honoraris per l’organització de l’acte celebrat en l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, a què finalment Francisco Camps no va assistir. Alguns dels serveis que van prestar les firmes de Gürtel van ser “sobrevingudes”, segons ha dit, pel fet de tractar-se d’un acte més ampli.

La xarxa Gürtel “pretenia cobrar una faena que no s’havia fet”

La funcionària Paz Aviñó, també acusada en la causa, va detectar que la trama intentava colar una de les factures per serveis que no s’havien prestat amb conceptes “molt genèrics” com el personal auxiliar i tècnic necessari. La fiscal li ha recordat que, malgrat haver frenat la factura dubtosa, la funcionària va remetre un correu electrònic a Cándido Herrero, d’Orange Market, amb els “conceptes genèrics” que es van abonar finalment.

El ministeri públic sosté que es van produir irregularitats en la contractació. Per part seua, Peset ha afirmat que Orange Market “pretenia cobrar una faena que no s’havia fet i vam tornar la factura”.

Rafael Peset s’ha escudat en el fet que els serveis contractats van ser proposats pels responsables de protocol del gabinet del conseller. “Em diuen que cal contractar Easy Concept [empresa de la xarxa Gürtel] i jo ho signe”, ha declarat. La fiscal li ha preguntat si sabia que totes les mercantils a què facturava per l’acte formaven part del grup, cosa que ha negat l’acusat.

“Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez: tots han dit el mateix, que van crear aquestes empreses amb administradors diferents a fi d’enganyar l’Administració, això ha quedat clar”, ha defensat Peset. La representant d’Anticorrupció li ha recordat que l’únic interlocutor amb l’Administració era Cándido Herrero. També que no es va fer cap proposta formal a altres empreses per a la contractació negociada sense publicitat.

“La manera d’expressar-se de Camps”

En el torn de preguntes del lletrat de Francisco Camps, l’acusat ha tret d’un compromís la defensa de l’expresident valencià. Rafael Peset ha relatat que, sent director general de drogodependències, va conéixer Camps per primera vegada quan aquest li va encarregar un acte l’any 2000, que no ha sabut precisar si era en el marc d’alguna campanya electoral. L’esdeveniment “va eixir molt bé” i Francisco Camps va dir a Rafael Peset, segons ha rememorat: “T’estaré eternament agraït i comptaràs amb la meua amistat per a tota la vida”.

“Era la manera d’expressar-se de Camps”, ha dit l’acusat en referència a una frase calcada a les famoses expressions que s’intercanviava l’expresident valencià amb El Bigotes. “És la manera que té el senyor Camps d’expressar els seus sentiments, una mica exagerats, però és així”, ha abundat. Rafael Peset també ha negat que Francisco Camps o el seu conseller de Sanitat Vicente Rambla li donaren indicacions per a contractar amb la trama Gürtel.