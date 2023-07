El Suprem dirimeix la protecció de denunciants de corrupció de l’Agència Valenciana Antifrau

El Tribunal Suprem dirimeix la protecció dels denunciants de corrupció previs a l’entrada en vigor de la directiva europea. L’alt tribunal aborda un recurs de cassació de l’Agència Valenciana Antifrau, que va atorgar l’estatus de protecció a un funcionari de l’Ajuntament de Los Montesinos (el Baix Segura), denunciant d’irregularitats urbanístiques en la localitat, una protecció que ha recorregut el mateix alcalde que va ser denunciat. L’alcalde socialista del municipi i el consistori, on encara treballa el denunciant, van recórrer l’acte administratiu de l’Agència Antifrau davant el Tribunal Superior de Justícia, que va donar la raó a l’Ajuntament i obliga l’organisme a retirar-li la protecció.

En la sentència recorreguda, el TSJ valencià entén que l’Agència no pot atorgar protecció al funcionari, perquè aquest va acudir directament a l’autoritat judicial i no a l’ens públic, i que els fets denunciats són anteriors a la creació de l’organisme autonòmic. “En la interpretació d’aquesta sala, l’estatut de persona denunciant a atorgar, si escau, per l’Agència Antifrau ha de portar causa en denúncies presentades precisament davant l’organisme públic autonòmic, no davant l’autoritat judicial”, apunta la decisió. L’equip de Joan Llinares, director de l’agència autonòmica, addueix que el funcionari ha patit i continua patint represàlies per la seua condició de denunciant de corrupció i apel·la a l’anomenada directiva dels whistleblower que el Parlament Europeu va aprovar el 2019. L’organisme valencià va ser pioner en la legislació de protecció al denunciant de corrupció, avançant-se a la llei estatal i a la directiva europea. La decisió d’Antifrau és prèvia a l’aprovació de la directiva.

En la vista celebrada dimarts, l’Agència argumenta que la protecció al denunciant és immediata des de l’aprovació de la normativa europea, encara que no haja transcorregut el termini per a adaptar la legislació nacional, i demana a l’alt tribunal que fixe doctrina sobre aquest tema. La petició implica que es declare l’aplicació de les directives europees des de la mateixa entrada en vigor, no quan es fa el canvi en la legislació dels països membres. La sentència serà la primera en aquesta matèria i establirà jurisprudència sobre els denunciants de corrupció a Espanya.

El lletrat d’Antifrau ha defensat que “no es pot sostindre que un estatut de protecció a una persona denunciant siga un gravamen per a ningú”, perquè es tracta d’“un elenc de drets que es concedeixen a una persona que està sent represaliada”. Alhora, ha considerat que l’alcalde, que va recórrer la decisió d’Antifrau, “no és un ciutadà normal”, sinó que representa el poder executiu i l’Estat. Sobre la denúncia, Antifrau al·lega que el funcionari no podia portar el cas a les seues dependències perquè no existia l’Agència en el moment dels fets. L’organisme que dirigeix Llinares defensa que s’atorgue la protecció al denunciant siga com siga el canal en què es faça la denúncia.

“El parlament valencià es va avançar tres anys a la Directiva Europea i set anys a la llei estatal amb l’aprovació de la Llei 11/2016 per la qual es crea l’Agència Valenciana Antifrau com a autoritat autonòmica competent en matèria de prevenció i de lluita contra la corrupció”, ha assenyalat el director de l’organisme després de la vista oral en el Tribunal Suprem.

Per part seua, els advocats de Los Montesinos al·leguen que les normes comunitàries només fan efectes positius per als ciutadans dels estats membres quan ha expirat el termini per a adaptar-les al dret nacional sense que s’haja fet i que el funcionari va denunciar sis anys després que el jutjat investigara els fets.

El cas es remunta a l’any 2012, quan el funcionari d’Urbanisme va denunciar l’alcalde de Los Montesinos i el consistori mateix per irregularitats en la construcció d’una discoteca en terrenys municipals protegits dos anys arrere. El primer edil, el socialista José Manuel Butrón, és alcalde de la localitat des del 1991, quan es va constituir el nucli urbà, i ha tornat a revalidar la majoria absoluta mandat rere mandat, inclòs aquest 28M. El juny del 2021, el Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrevella va arxivar la investigació en l’assumpte urbanístic perquè els fets havien prescrit, però l’Agència insisteix a protegir el funcionari, que continua treballant a l’ajuntament i denuncia assetjament per part de l’edil.

El denunciant va acudir a l’Agència Valenciana Antifrau poc després que es creara l’organisme i va rebre la protecció de manera immediata, el 2018, amb la causa judicial encara en investigació, per les represàlies patides en la faena. L’alcalde de Los Montesinos ha incoat tres expedients disciplinaris contra el funcionari que s’han anat suspenent i ha sigut denunciat per assetjament laboral i prevaricació, amb l’obertura de judici oral pendent. L’Audiència Provincial d’Alacant ha adoptat fins a quatre mesures cautelars de protecció en favor del cap d’Urbanisme, denunciant de l’alcalde. A més, una sentència del TSJCV va ordenar al consistori que s’abonaren les despeses de representació i defensa davant de cinc denúncies, totes arxivades, contra el funcionari.