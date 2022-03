El Suprem evita que tres responsables d’un club cannàbic entren a la presó pel fet de rebutjar el pes de les fulles de la planta

Comptar les fulles i les branques de les plantes de marihuana, no psicoactives, a més dels cabdells, augmenta el pes de les confiscacions. I pot marcar la diferència entre ingressar a la presó o no. El Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat la pena a tres responsables d’un club de consumidors cannàbics de la província d’Alacant de dos anys de presó a huit mesos pel delicte contra la salut pública de substàncies que no causen greu mal a la salut. A més, rebaixa la multa de 130.000 euros a 10.000.

Així doncs, la Sala Penal del TS ha estimat el recurs de cassació de la defensa dels tres acusats contra la sentència de la secció tercera de l’Audiència Provincial de València precisament pel pes, augmentat per les fulles i les branques de la planta, de la substància confiscada.

Els fets provats recullen que els tres acusats eren el president, el secretari i el tresorer de l’associació proveïen anualment els seus 63 socis entre 720 i 750 grams a canvi d’una quota. Un tercer implicat, condemnat en sentència ferma per delicte contra la salut pública a un any de presó, s’encarregava del cultiu de l’herba en una finca llogada.

Els responsables de l’associació van encarregar a un enginyer tècnic agrícola l’estudi del cultiu i la previsió de la quantitat del producte a obtindre (va concloure que necessitava una producció entre 4,5 i 8,2 quilos). També van advertir al consistori de la localitat que el cultiu estava destinat a una associació de consumidors. Així doncs, el 9 de setembre de 2014, la Policia Nacional va intervindre 95 plantes de marihuana amb un “pes sec útil” de 33 quilos.

La defensa dels acusats, que exerceix el despatx especialitzat Brotsanbert, ha guanyat la partida en el TS amb una argumentació centrada en si s’han de considerar o no en el pesatge les fulles i les branques de la planta de la marihuana, a més dels cabdells. El recurs afirma que “s’han pres en consideració parts de la planta de cànnabis no fiscalitzades, com les fulles”, que no estan incloses en la Convenció del 1961 sobre estupefaents, el principal tractat que conforma el marc legal internacional per al control de les drogues.

La sentència del TS, a què ha tingut accés elDiario.es, recorda que la condició d’estupefaent “no és predicable” de tota la planta del cànnabis. Els fets provats de la part dispositiva de l’Audiència Provincial de València no al·ludeixen a “dades per a discernir si la quantitat especificada responia a substància fiscalitzada” (és a dir, als cabdells) o si, per contra, incloïen també branques i fulles no fiscalitzades a efectes penals.

“No tenim amb elements per a poder discernir quin percentatge de fulles no fiscalitzades com a cànnabis s’hi van incloure”, conclou la sentència, de la qual ha sigut ponent la magistrada Ana María Ferrer García. La Sala Penal del TS qüestiona també l’agreujant d’importància notòria de les quantitats confiscades (a partir de 10 quilos de substància amb independència del percentatge de tetrahidrocannabinol, la substància psicoactiva de la marihuana). De fet, durant el judici oral, la perita en cap de l’Àrea de Sanitat va reconéixer que s’havien analitzat també les fulles i branques que no estaven unides al cabdell.

“No pot descartar-se”, abunda la sentència, que “descomptades aquestes branques (...) el pes donat no depassara els 10 quilograms”. “La suma continua sent inflada, però el dubte (...) respecte del fet que arribara a aquesta magnitud impedeix l’apreciació de la modalitat agreujada”, postil·la. Les “discrepàncies sobre les dades” del pes no es van aclarir; tampoc “si les mostres que es van analitzar estaven compostes per substàncies obtingudes de grups homogenis”.

La sentència, que reconeix a més l’atenuant de dilacions indegudes, conclou que “entre les plantes confiscades, es van incloure branques que no estaven unides a inflorescències, no sotmeses a fiscalització” i rebaixa la pena per als tres acusats a huit mesos de presó i a una multa de 10.000 euros, “atesa la dificultat” de la “concreció exacta” del material confiscat que ha de considerar-se substància fiscalitzable.

Una “sentència històrica”

El lletrat Joan Bertomeu, encarregat juntament amb Andreu Moreno del recurs, valora com a “històrica” la sentència de la Sala Penal del TS: “Fa molts anys que treballem perquè s’aplique correctament la Convenció del 1961 i que es deixen fora les fulles de la planta”. “Segons la convenció el que no siga cabdell o la fulla apegada al cabdell, no és fiscalitzable ni cànnabis com a tal”, explica l’advocat del despatx Brotsanbert.

En el cas dels tres acusats de l’associació de consumidors “s’havia aplicat l’agreujament de les penes per importància notòria i hem aconseguit que es llevara”. “En jurisprudència menor”, abunda Bertomeu, “en alguns casos s’ha reconegut i en altres no; és la segona vegada que el TS ho diu, però és la primera vegada que això té una conseqüència”.

Una altra sentència anterior del TS de fa dos anys “ho deixa caure, però no inaplica aquest subtipus d’importància notòria i aquesta és la primera vegada que aquesta indeterminació de quanta fulla i quant de cabdell hi ha té una conseqüència jurídica, que és no poder aplicar un tipus agreujat, perquè no s’ha pogut demostrar que hi havia més o menys de 10 quilos”, afig.

“Hui dia els laboratoris per a les anàlisis separen la fulla del cabdell, però encara els tribunals moltes vegades no tenen clar com interpretar-ho i aquesta sentència és important, perquè marca als jutges que la fulla no s’ha de comptar com a substància fiscalitzable”.

Els acusats s’enfrontaven a una petició inicial de pena de quatre anys i mig de presó i de 300.000 euros de multa. La sentència de l’Audiència Provincial de València va rebaixar la pena a dos anys de presó i 130.000 euros de multa a causa de les dilacions indegudes i, després d’estimar el TS el recurs de cassació, s’ha quedat en huit mesos de presó i 10.000 euros de multa.

“Ja està assegurat que cap d’aquestes persones ingressarà a la presó”, afirma l’advocat Joan Bertomeu.