Un terç del professorat valencià no té destinació a dues setmanes de l’inici del curs: un “col·lapse sense precedents”

Aproximadament una tercera part del professorat valencià no té destinació a tot just dues setmanes de l’inici del curs escolar, un “col·lapse sense precedents”, segons ha denunciat el portaveu d’Educació de Compromís en les Corts Valencianes, Gerard Fullana. El PSPV-PSOE, per part seua, ha sol·licitat la compareixença del conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, en la diputació permanent de la cambra autonòmica. La portaveu adjunta socialista, María José Salvador, ha acusat Rovira de “sembrar el caos” en la comunitat educativa amb l’adjudicació de les places de docents. I és que, després d’uns quants retards, la publicació el 10 d’agost passat de la llista definitiva d’adjudicació de places docents estava plena d’errors. Així doncs, el departament autonòmic d’Educació ha anunciat als sindicats que aquesta setmana es tornaran a publicar les llistes amb les places.

Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), està tota la setmana detectant errors en les llistes. “Enguany ha sigut un desastre”, afirma en declaracions a elDiario.es. “A menys de 15 dies per a l’inici del curs escolar, una tercera part del professorat valencià no sap on anirà a treballar”, critica Candela.

Uns 21.500 docents, la major part interins, romanen a l’espera de conéixer la seua destinació, sense poder planificar lloguers o matrícules dels seus fills per als que opten a destinacions fora de la seua localitat. Tot això en ple mes d’agost. “Evidentment, suposa un estrés no saber si l’1 de setembre s’han de traslladar a algun lloc fora de la seua població o matricular els seus fills”, explica Marc Candela. Tampoc saben les matèries que hauran d’impartir. Un miler de docents afectats havien presentat reclamacions. No obstant això, els errors afectarien entre 14.000 i 15.000 docents, segons els càlculs de l’STEPV.

La nova publicació de les llistes, per a la qual no hi ha una data exacta, suposa en la pràctica una nova adjudicació definitiva de les destinacions, ja que cada error canvia per complet tot el resultat. La major part dels afectats pertanyen al col·lectiu de professors de Secundària i de Formació Professional. La rectificació de les llistes també ha obligat a paralitzar la recollida de credencials per part del professorat.

La Conselleria d’Educació va atribuir la caòtica situació a “fallades informàtiques” i a la “mala planificació” de l’equip anterior en el departament autonòmic, en mans de Compromís durant l’executiu del Pacte del Botànic. No obstant això, el portaveu d’Educació de la formació en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, considera que “el col·lapse en el procés d’adjudicació és un pou sense fons”. Fullana recorda, a més, que el conseller José Antonio Rovira “va retardar fins a la data inaudita del 10 d’agost el llistat d’adjudicacions”.

“Caos en la comunitat educativa”

Compromís adverteix que els errors en les llistes poden provocar “centenars de denúncies” i impedir l’inici de curs amb normalitat. Per part seua, la portaveu adjunta del PSPV-PSOE en la cambra autonòmica, María José Salvador, sosté que la situació és “prou greu” perquè el conseller d’Educació comparega en el marc de la diputació permanent.

Salvador ha acusat el Govern de Carlos Mazón, format pel PP i Vox, de sembrar “el caos en la comunitat educativa” i ha recordat que l’adjudicació de les places “afecta els docents, però també al conjunt de la comunitat educativa valenciana”. “També els xiquets i xiquetes, que hauran d’anar a escola, i els pares i mares, que estan preocupats per aquesta situació”, ha postil·lat.

La parlamentària socialista s’ha referit a les polèmiques declaracions del conseller d’Educació, José Antonio Rovira, segons les quals sobrarien professors en l’educació pública valenciana. “Si Rovira diu que sobren docents, potser el que sobra és el mateix conseller d’Educació”, ha afirmat María José Salvador.