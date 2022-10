Tots els indicadors de violència masclista augmenten a la Comunitat Valenciana el 2022

L’informe sobre violència de gènere de l’observatori del Poder Judicial apunta que en la Comunitat Valenciana tots els indicadors de violència masclista s’han incrementat el 2022. L’òrgan especialitzat en violència de gènere, que ha presentat dijous les seues dades, apunta a un increment “significatiu” dels mesuradors de violència: les denúncies, les víctimes i les ordres de protecció respecte del mateix període del 2021.

La Comunitat Valenciana presenta la tercera taxa de víctimes més alta del país, 24,2 per cada 10.000 dones, un 11% més que l’any anterior i tan sols per darrere de Múrcia (28,5) i les Balears (27,6). L’informe analitza els mesos d’abril, maig i juny i compara les dades amb el mateix període del 2021.

El nombre de denúncies per violència de gènere va pujar a la Comunitat Valenciana un 22,2%, mentre que les víctimes van augmentar un 11,9% i les ordres de protecció un 21%. En concret, els organismes judicials han registrat 6.909 denúncies, 6.252 víctimes i han emés 1.247 ordres de protecció en aquest període, el 85% de les quals van ser sol·licitades. En concret, entre els mesos d’abril i juny es van incoar pels jutjats de violència sobre la dona un total de 1.479 ordres de protecció, de les quals se’n van inadmetre 29, se’n van concedir 1.247 –un 21% més– i se’n van denegar 203, un 3,6% més que en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa a la protecció dels menors, els jutjats valencians van decidir en 153 ocasions suspendre el règim de visites dels presumptes maltractadors respecte als seus fills.

Quant a les condemnes, un 91,7% de les sentències van acabar amb una part dispositiva de culpabilitat per als acusats: els òrgans judicials van dictar 968 sentències condemnatòries i 88 sentències absolutòries, cosa que implica un increment interanual del 15,2% de condemnes.

Augmenten les denúncies per familiars i serveis socials

L’observatori recull un augment de les denúncies fetes per altres persones o organismes. Els atestats policials amb denúncia d’un familiar van créixer un 41,5%, els comunicats de lesions remesos directament als jutjats ho van fer en un 9,4% i les denúncies interposades per serveis d’assistència o tercers en general, un 358,1%.

La presidenta de l’Observatori, Ángeles Carmona, considera que la lectura d’aquestes dades –a escala estatal– dona una doble conclusió: constaten que la violència de gènere es manté com un problema de primer ordre i que “cap de les institucions implicades a acabar amb aquesta xacra ha d’abaixar la guàrdia”, apunta el comunicat del Poder Judicial. Per això, insta els organismes de la xarxa de protecció de les dones a “continuar millorant” en la resposta: “Les institucions som en molts casos l’últim recurs que li queda a la víctima per a eixir de la situació de violència. És important no desistir de l’esforç, seguir al costat de totes aquestes dones i dels seus fills i filles”, afirma la presidenta de l’Observatori.