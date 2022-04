Tots els títols dels busos de l’EMT de València es podran carregar i validar amb el telèfon mòbil

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha iniciat l’evolució de la seua xarxa de vendes que permetrà digitalitzar tota l’experiència de compra i validació de qualsevol títol a les persones usuàries. El nou servei de gestió de la xarxa de vendes, juntament amb la renovació de la infraestructura a bord adjudicada fa poc, permetrà incorporar noves formes de pagament a través del mòbil o targeta bancària per millorar l’accessibilitat al transport públic urbà.

El consell d’administració de l’EMT, que se celebrarà el pròxim 2 de maig, té previst adjudicar aquest nou contracte de xarxa de vendes que permetrà a la ciutadania comprar i viatjar amb el telèfon mòbil, sense necessitat de tindre una targeta Móbilis física. Aquest nou servei serà similar al que actualment ofereix EMTicket per als bitllets senzills, i estarà disponible per a tota la cartera de títols de l’EMT.

“Continuem apostant per la modernització de l’empresa amb un nou sistema de venda de bitllets que ens permet millorar l’experiència d’ús i augmentar l’accessibilitat per a les persones usuàries. D’aquesta manera, oferim un servei de màxima qualitat i avancem cap a la mobilitat del futur, en què cada vegada és més fàcil i còmode moure’s en transport públic per la nostra ciutat”, ha destacat el president de l’EMT, Giuseppe Grezzi.

Respecte a la xarxa física, l’EMT estendrà els seus punts de venda i passarà dels 300 actuals a 450, i podrà arribar fins a 600 durant la duració del contracte. Aquests punts que, com a novetat, també podran vendre bitllets senzills, inclouen estancs, quioscos i llibreries o botigues d’hospitals i es treballarà l’ampliació a altres punts com els parquímetres de l’ORA. Això permetrà ampliar les possibilitats de compra de bitllets en horaris de festius o fora de l’horari comercial.

El nou contracte també inclou un mòdul que permetrà, a través de l’app de l’EMT i mitjançant tecnologia sense fil de curt abast NFC, recarregar targetes. D’aquesta manera, cada dispositiu mòbil compatible es convertirà en un punt de venda 24 hores els 365 dies de l’any.

D’altra banda, està previst que el consell d’administració adjudique l’evolució i el manteniment del programari i el maquinari i la gestió del contingut de la televisió a bord EMTV. Entre les millores previstes en aquest contracte està l’adquisició de nous equips de televisió per renovar els més obsolets. També la instal·lació d’amplificadors a bord dels autobusos que permeten millorar la qualitat de l’àudio i la seua adaptació al soroll interior.

Una altra de les millores afecta la informació proporcionada a la ciutadania a través de la televisió EMTV. Per exemple, es redissenyaran les pantalles informatives per fer-les més atractives o es permetrà l’enviament de missatges en temps real amb so, per poder avisar les persones usuàries d’incidències o canvis de ruta en cas de ser necessari. A més, es millora el wifi gratuït a bord per a les persones usuàries i oferir així una connexió i una velocitat més bones.

Les conselleres i consellers també tenen previst aprovar la proposta de modificació dels seus estatuts per la junta general, per permetre les reunions i les votacions telemàtiques del consell d’administració. Fins ara, els Estatuts només permetien les convocatòries telemàtiques en situacions excepcionals com la Covid-19. També es modificarà l’acord marc de subministrament de carburant per permetre que les empreses puguen presentar ofertes de manera diària. Finalment, es formalitzarà la pròrroga per al manteniment de les marquesines mentre dure el procés de renovació actualment en marxa.