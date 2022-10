La trama dels fems de Calp en el cas Brugal: 745.254 euros en mossegades i algues per a unflar factures sense control

L’empresari Ángel Fenoll, un dels principals protagonistes del cas Brugal, ha sigut condemnat en una de les 20 peces separades de la macrocausa de corrupció. Fenoll, absolt en la peça del fem a Oriola pel fet d’haver-se anul·lat els enregistraments que ell mateix va fer, va fer conxorxa en una altra localitat de la costa alacantina per a untar a base de comissions l’exalcalde de Calp, el popular Javier Morató, i dos exedils i establir un servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans sense cap control. Els 120 milions de pessetes en comissions fins i tot van servir per a finançar l’equip de futbol local. Com que la facturació es quedava curta per a abonar les mossegades, van incloure el tractament de les algues de les platges de Calp.

El servei dels fems de la localitat, posat en marxa l’1 de gener de 1999 per un període de 25 anys, va fixar el preu per tona de residus tractats en 4.972 pessetes. Abans de la signatura del contracte, segons l’apartat d’actes provats de la sentència de la secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant, l’exalcalde Javier Morató i els exedils Fernando Penella i Juan Roselló “es van proposar obtindre un benefici il·lícit”.

Els càrrecs municipals del PP es van posar en contacte amb l’empresari Ángel Fenoll, a través del cunyat de l’exedil Juan Roselló, i li van demanar que “els donara diners” perquè l’Ajuntament de Calp adjudicara a la seua firma Colsur (en l’actualitat Sirem SL) la concessió i “la posterior agilitació dels tràmits per a l’inici del servei”. La jugada consistia a deixar de controlar la suma de les quantitats facturades per l’empresa de Fenoll sense comprovar que correspongueren als serveis realment prestats.

La sentència xifra en 100 milions de pessetes (601.012 euros) la principal mossegada “per a retribuir” Morató, Panella i Roselló, a més d’“altres persones no identificades”. Addicionalment, els condemnats van obtindre 20 milions de pessetes (120.202 euros) destinats al Calp Club de Futbol. Francisco Artacho, condemnat a dos anys de presó i deu anys d’inhabilitació com a cooperador necessari del delicte de suborn i inductor del delicte de prevaricació, va cobrar almenys quatre milions de pessetes (24.040 euros) pels seus “serveis d’intermediació”.

Les mossegades –abonades en “diversos terminis”– van ascendir en total a 745.254 euros, sense que la sentència haja pogut acreditar les quantitats concretes cobrades per cadascun dels càrrecs municipals del PP condemnats. Uns quants mesos després de la signatura de la concessió, la trama va tindre un problema greu. La facturació “no era prou per a fer front a les quantitats que es va comprometre a pagar” Ángel Fenoll.

Van unflar les comissions amb el tractament d’algues

Així doncs, es va plantejar ampliar les tones de residus que entraven en la planta de l’empresari a Abanilla, situada estratègicament just en el límit entre la Comunitat Valenciana i Múrcia, mitjançant la inclusió de la recollida i el tractament de les algues que quedaren depositades per l’acció de la natura a les platges del municipi.

L’ampliació del contracte es va fer “sense complir tràmits exigits legalment”. L’alcalde llavors va proposar l’ampliació a la comissió de govern, una proposta acordada verbalment, “sense sol·licitar informe tècnic a l’enginyer municipal ni a cap altre tècnic de l’ajuntament” i sense que se n’acreditara l’interés públic ni la necessitat.

L’exalcalde i els dos exedils van aprovar les certificacions de la facturació de recollida d’algues “sent conscients de la il·legalitat” de l’ampliació del contracte i malgrat els “costos econòmics elevats” que suposava per al consistori.

Dos anys de presó i 100.000 euros de multa per a Fenoll

La sentència, que no és ferma, imposa una multa de 360.610 euros per a Morató, Panella i Roselló, a més de sengles penes de dos anys, sis mesos i un dia de presó, així com 13 anys d’inhabilitació especial com a autors d’un delicte continuat de suborn, un delicte de prevaricació i un delicte de frau a l’Administració.

La secció segona de l’Audiència Provincial d’Alacant també imposa una multa de 100.000 euros a l’empresari Ángel Fenoll, a més d’una pena de dos anys i un dia de presó, a huit anys d’inhabilitació com a autor del delicte continuat de suborn, inductor del delicte de prevaricació i cooperador necessari del delicte de frau.

La sentència condemna Francisco Artacho, cunyat de l’exregidor Juan Roselló, a dos anys de presó i deu d’inhabilitació com a cooperador necessari del delicte de suborn i inductor del delicte de prevaricació.

Els altres tres acusats (la dona de Juan Roselló, Amparo Femenía, l’exdirector de la concessió del servei, Juan Cervantes, i el fill de l’empresari condemnat, Antonio Ángel Fenoll) han resultat absolts per falta de proves dels delictes que els atribuïa la Fiscalia Anticorrupció en aquesta causa. La sentència estableix que no consta que el fill de l’empresari fera funcions d’administrador de la firma “ni que prenguera decisions rellevants”.