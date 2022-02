El tramvia i el metro de València recuperen el servei nocturn suspés al març del 2020 per la pandèmia

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, va anunciar dilluns que Metrovalència posarà en servei de nou, i a partir d’aquest pròxim cap de setmana del 4 i 5 de març, la seua oferta de metros i tramvies nocturns de divendres, dissabtes i vespres de festius.

“Aquesta decisió s’ha pres, tenint en compte que les condicions sociosanitàries actuals ho permeten, d’acord amb els protocols de la Conselleria de Sanitat i al fet que la pressió de la pandèmia s’ha reduït”, va explicar.

No obstant això, el conseller va recordar que “no s’ha d’abaixar la guàrdia” i que “l’ús de màscara és obligatori en estacions, parades en superfície i interior dels vehicles per a continuar garantint un transport segur”.

El servei nocturn de Metrovalència es va posar en servei al desembre del 2018 i va deixar de funcionar al març del 2020, a conseqüència de la pandèmia. Ara, coincidint amb la incidència més baixa de COVID-19 i amb l’avanç de la vacunació, es recupera també com a part del dispositiu previst per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) amb motiu de les pròximes festes de les Falles.

El conseller ha anunciat la recuperació d’aquest servei conegut com “A la Lluna de Metrovalència” en l’estació de Colom, acompanyat per la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato.

La campanya de promoció d’aquest servei compta amb una nova imatge fets per la il·lustradora valenciana Luna Pan, que també s’ha presentat hui en l’estació de Colom. El nou cartell fa al·lusió a la nit, a les persones usuàries i als animals nocturns com a acompanyants imaginaris, representats de manera simbòlica i amable. S’ha triat fauna representativa valenciana com la ratapenada, imatge de l’escut de la ciutat de València, la rabosa, un mussol i l’òbila.

Característiques del servei

El servei nocturn previst ofereix els mateixos horaris que abans de la interrupció. La prolongació de l’horari permet que circulen trens amb una freqüència de pas entre 10 i 20 minuts pel centre de la ciutat, a partir de l’últim servei habitual abans de mitjanit, en els trams en direcció a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Entroncament i Marítim-Serradora.

En direcció a Alboraia la freqüència de pas oscil·la entre 15 i 30 minuts. Cada 40 minuts, els trens circulen en direcció a les estacions de Seminari i Paterna. A més, cada 80 minuts hi ha trens en direcció a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja de Túria.

Els últims passos pel centre de la ciutat de València, en l’estació d’Àngel Guimerà, cap als diferents destins, tenen lloc entre les 2.30 i les 3.00 h.

En les línies tramviàries, les unitats passen amb intervals de pas de 40 minuts en totes les línies, mentre que en els trams Primat Reig-Doctor Lluch i Marítim-Grau Canyamelar la freqüència és de 20 minuts. En línia 4 se circula entre Doctor Lluch i Vicent Andrés Estellés, excepte l’últim tramvia en servei que arribarà fins al Mas del Rosari.

Els últims passos per la parada de Benimaclet cap a les diferents destinacions es produeixen al voltant de les 2.30 h.