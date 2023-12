Una de cada tres ajudes del bo viatge valencià va anar a pagar estades de més de 250 euros per nit

Dos anys després de la posada en marxa del bo viatge valencià, una ajuda destinada a desestacionalitzar el turisme afectat per la pandèmia finançant part de les vacances, l’adequació a la realitat és qüestionable. Encara que la major part de les ajudes van anar destinades a sufragar estades de dies entre 100 i 250 euros per nit, un terç van finançar pernoctacions amb un import superior a 300 euros, segons les dades del 2022 a què ha tingut accés elDiario.es. A més, la major part dels municipis en què es van fer les estades ja encapçalen les estadístiques de llocs turístics, molts dels quals saturats en temporada alta: Benidorm, Calp, Dénia o Peníscola.

La falta d’un filtre de renda en les sol·licituds provoca situacions cridaneres, com que l’ajuda siga emprada per a pagar vacances de luxe. És el cas de les 1.369 reserves que superen els 400 euros per nit, o les 1.800 entre 350 i 400 euros. Més d’una tercera part de les ajudes van anar destinades a sufragar allotjaments de més de 250 euros per pernoctació, amb més de 14.500 reserves només en aquest rang. Si es té en compte el cost total de l’allotjament, el Govern valencià ha fet costat econòmicament a un miler de persones en escapades superiors a 1.000 euros. Un 10% del total d’estades superaven els 800 euros.

L’ajuda, posada en marxa pel responsable socialista de turisme amb el Govern del Pacte del Botànic, implica que la Generalitat Valenciana puga finançar fins al 60% de l’import total de les reserves, amb un màxim de 600 euros d’ajuda. El Govern del PP ha introduït modificacions per a la convocatòria del 2024 que limitaran encara més l’accés a les classes treballadores.

El plantejament de la nova consellera de Turisme, Nuria Montes, implica reduir l’import finançat al 50%, ampliar les nits mínimes a tres i excloure festius de Nadal i Setmana Santa. En aquestes noves ajudes es finançarà fins al 50% de les escapades, amb un màxim de 350 euros d’ajuda, per a estades de tres nits mínim i sense poder fer la reserva durant les vacances de Setmana Santa. “La intenció és que siga un element facilitador del consum”, va dir la consellera de Turisme, que va assegurar que es tracta d’un acord amb el sector.

Segons les dades a què ha tingut accés aquest diari, el 68% de les reserves efectuades amb el bo van ser de dues nits. Limitar la mesura a tres pernoctacions deixaria fora dos de cada tres beneficiaris amb les condicions actuals. La mateixa Montes va apuntar en anunciar les mesures que, en referència a aquest exercici, l’import mitjà per reserva ha sigut de 635 euros amb una estada mitjana de 2 nits.

Els canvis en els criteris del bo podran tindre un efecte encara més segregador quant a rendes. El primer, per excloure les vacances de Setmana Santa, que és quan la major part dels treballadors poden gaudir de l’aturada laboral, i en les famílies amb fills menors d’edat coincideixen tots els membres. El segon, per incorporar un mínim de tres pernoctacions per a optar al finançament, cosa que requereix una setmana laboral de quatre dies o haver de demanar un dia lliure, qüestió poc habitual en la classe treballadora. Totes dues qüestions allunyaran les rendes menys privilegiades de l’ajuda pública per al turisme.

Les deu destinacions més demanades en aquesta última edició han sigut Benidorm, Calp, Finestrat, Altea, Peníscola, València, Alacant, Morella, Elx i Dénia, segons va apuntar la titular de Turisme. Totes encapçalen anualment les estadístiques de municipis més turístics en la Comunitat Valenciana.

En l’últim balanç fet, la responsable de Turisme va indicar que “més de 400.000 persones han gaudit del programa Bo Viatge de la Generalitat, que Turisme Comunitat Valenciana impulsa des del final de 2020 amb tres edicions anuals, i que acumula prop de 135.000 reserves i més de 3.700 empreses adherides en les diferents edicions”.