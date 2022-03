El Tribunal de Comptes jutjarà la directiva despatxada pel ‘frau del CEO’ a l’EMT de València

Ja hi ha data per al judici en el Tribunal de Comptes contra Celia Zafra, l’exdirectiva de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València pel ‘frau del CEO’: el pròxim 26 d’abril. En el judici, segons ha acordat dimarts el tribunal en una audiència prèvia, declararà també el president de l’EMT, l’edil Giuseppe Grezzi, a més d’altres treballadors de l’empresa pública com a testimonis.

La Fiscalia del Tribunal de Comptes considera que Zafra, que va proporcionar als estafadors els DNI i les signatures dels seus superiors, és “responsable directa” del frau. De fet, el tribunal que fiscalitza els comptes públics afirma que l’exdirectiva va protagonitzar una “negligència greu” i “dolosa” que va propiciar l’estafa de quatre milions d’euros que van acabar en comptes del Bank of China a Hong Kong. Així doncs, el Tribunal de Comptes va requerir a Zafra 4,2 milions d’euros i va procedir a l’embargament dels seus béns per cobrir la xifra.

La defensa de l’exdirectiva, en un escrit a què ha tingut accés aquest diari, nega que hi haja una “correlació causa efecte” entre l’actuació de l’exdirectiva i el mal econòmic ocasionat a l’empresa. I apunta CaixaBank, l’entitat que va tramitar les transferències, “que és el causant final pel fet de fallar els seus sistemes d’alerta”.

També nega que hi haguera negligència greu o dol, tal com afirmava la instructora del Tribunal de Comptes. “Si ací hi hagué una negligència, va ser la dels seus superiors i la de l’entitat bancària, però no d’ella”. A més, afirma que els béns de Zafra no arriben “a cobrir ni el 10%” de la quantitat que li demana el ministeri fiscal. El lletrat de l’exdirectiva fa la comparació següent: “És com si algú atracara el Banc d’Espanya i es demanara al treballador d’aquesta institució que es fera càrrec del robatori per no haver-lo evitat”.

La defensa de Zafra atribueix l’estafa a la falta de formació sobre ciberseguretat dels seus empleats. A més, afig, “no s’ha demostrat res (...) que permeta entrellucar la participació” de Zafra “més enllà de l’enviament material al banc de la documentació rebuda per al pagament de les transferències fraudulentes”.

L’escrit carrega durament contra l’actuació de CaixaBank. Mentre que l’exdirectiva “es va limitar a fer la seua faena”, la responsabilitat o negligència, “si n’hi haguera, seria del banc”. Després de detectar els empleats de l’entitat que les signatures de les cartes de pagament eren sospitosament falses, “és el banc, malgrat les reticències inicials, i inexplicablement, el que continua autoritzant les transferències sense dir res més”.

Així doncs, abunda la defensa de Celia Zafra, “és l’entitat bancària depositària dels fons de l’EMT la que considera suficient la documentació rebuda i acorda” el pagament de les transferències per un total de quatre milions d’euros, malgrat que l’empresa municipal no estava autoritzada a operar a la Xina.

De fet, en la mateixa línia, l’acta de liquidació provisional del Tribunal de Comptes al·ludeix també a l’incompliment dels protocols per part de CaixaBank.

En paral·lel al procediment del Tribunal de Comptes, Zafra és l’única investigada per la via penal en el Jutjat d’Instrucció número 18 de València. La representació lletrada de CaixaBank, tal com ha informat aquest diari, es resisteix a proporcionar els protocols interns sobre blanqueig de capitals a què estaven subjectes els empleats que van intervindre en l’operativa. Es tracta dels últims detalls abans de la finalització de la instrucció del cas.

CaixaBank descarta qualsevol tipus de responsabilitat per aquests fets i rebutja tornar els diners, mentre que l’EMT considera que va ser responsable subsidiària del robatori. Una revista interna de Bankia, l’entitat que va rebutjar en un primer moment efectuar les transferències, va presumir poc després que es destapara el frau que els seus treballadors van evitar un “mal reputacional important” a l’entitat bancària. Per contra, segons la revista Som Bankia, l’estafa a l’EMT ha suposat un “greu impacte reputacional” a CaixaBank.