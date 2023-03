El Tribunal Constitucional avala el decret valencià que amplia la compra d’habitatge i rebutja el recurs del PP

El Tribunal Constitucional avala el decret per a l’ampliació del parc d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant el dret de tanteig i retracte. L’òrgan de garanties rebutja el recurs interposat pel Partit Popular, amb la senadora valenciana Salomé Pradas al capdavant, que va demanar la nul·litat del decret per considerar que no es donaven les raons d’urgència per a intervindre el mercat d’habitatge i que la Generalitat Valenciana envaïa competències estatals.

La norma, impulsada per l’exvicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, regula el dret preferent de l’Administració pública en les operacions immobiliàries. Això es tradueix en el fet que la Generalitat Valenciana i els ajuntaments tenen prioritat per a adquirir immobles quan ixen al mercat, que poden decidir si els adquireixen abans que els agents privats, en els municipis amb mancances severes d’habitatge. El decret té les bases en l’emergència residencial i en el dret constitucional a l’habitatge i els immobles adquirits passen a tindre consideració d’habitatge públic. Fins ara, l’executiu podia intervindre en operacions que implicaren habitatge protegit, de promoció pública o privada.

La decisió del Tribunal Constitucional es va produir en el ple del 22 de febrer, rebutjant la petició dels 53 senadors del Grup Parlamentari Popular, entre els quals està l’expresident de la Generalitat Alberto Fabra. L’alt tribunal considera que la Generalitat Valenciana i el parlament autonòmic exposen de manera raonada les dificultats de la població vulnerable per a accedir a un habitatge. “El Govern ha identificat, de manera explícita i raonada, que concorre una situació singular de necessitat extraordinària i urgent amb relació a l’accés a l’habitatge”, apunta la resolució i desestima les causes d’invasió competencial.

El vicepresident segon de la Generalitat i actual conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, ha celebrat la sentència dilluns. El decret ha permés adquirir més de 800 habitatges en 76 municipis, més de la meitat de les adquisicions totals. Illueca destaca que a través d’aquesta eina, que ha permés comprar edificis per un euro, el preu ha sigut notablement més baix que amb altres instruments: “El preu mitjà d’adquisició via tanteig i retracte és de 56.000 euros per habitatge, un 10% menys que els comprats per adquisició directa i un 35% més barats que els adquirits via concurs”, assenyala el número tres del Consell. La decisió, ha insistit, “és una notícia molt bona per al Govern valencià que demostra que, contra les pressions dels poders econòmics i els seus testaferros, en les institucions també es poden fer polítiques socials per a les persones que pitjor ho passen i que més necessitats tenen”.

El dirigent de Podem a la Comunitat Valenciana i candidat a la presidència de la Generalitat ha abordat la qüestió en una reunió amb la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, també secretària general de Podem. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030 ha destacat les polítiques d’habitatge que està impulsant la vicepresidència segona i que considera “una referència per a tot l’Estat i per a tots els progressistes que volen fer política d’habitatge per a la gent”. La dirigent assegura que cal “posar límits i lligar curt els fons voltor”, perquè cal “posar-los fre a través d’ambicioses normatives com les que s’han fet ací”.

Sobre el recurs del PP, el dirigent de Podem s’ha mostrat sever: els 53 senadors “s’han comportat com un grup de lobbistes que no defensen l’interés general, sinó l’interés dels fons voltor i de les entitats financeres que maniobren cada dia per impedir la construcció d’un sistema públic d’habitatge”. I ha afegit: “A la vista del comportament d’aquest grup de lobbistes, que s’han comportat com a apuntadors de grans firmes immobiliàries i de fons d’inversió, seria bo conéixer l’origen dels fons que s’invertiran en la pròxima campanya electoral”.