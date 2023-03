El tribunal que jutja Francisco Camps cita com a testimoni el denunciant inicial del cas Gürtel a petició d’Anticorrupció

Després de les declaracions dels acusats, el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional encara la tanda de testimonis a partir del pròxim 22 de març. El tribunal, que presideix el magistrat José Antonio Mora Alarcón, ha citat com a testimoni José Luis Peñas, l’exregidor del PP de Majadahonda que va denunciar inicialment la trama aportant desenes d’hores d’enregistraments a Francisco Correa, però que va ser condemnat a quatre anys i nou mesos de presó per associació il·lícita, suborn, falsedat documental, malversació i prevaricació.

Peñas està pendent d’un indult parcial a què donen suport tant la Fiscalia com el Tribunal Suprem. L’exedil popular ha declarat en una desena d’ocasions i sempre ha col·laborat amb les acusacions en el marc del cas Gürtel.

La citació com a testimoni en el judici en què Camps s’enfronta a una petició de pena de dos anys i mig de presó i una dècada d’inhabilitació pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració es produeix a petició de la Fiscalia Anticorrupció, l’acusació particular que exerceix la Generalitat Valenciana i l’acusació popular del PSPV-PSOE.

El testimoniatge de Peñas es remunta a l’inici de la trama del cas Gürtel. El regidor de Majadahonda llavors va conéixer el 2000 Francisco Correa, el cap de la xarxa que ha arribat a un pacte de conformitat amb Anticorrupció. Cinc anys més tard va començar a gravar les seues converses amb Correa: 20 hores de registres sonors que va aportar al ministeri fiscal i que van donar inici a les perquisicions del cas Gürtel.

La causa es va iniciar arran de la denúncia que va presentar l’exregidor de Majadahonda juntament amb el seu advocat, Ángel Galindo, davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional el novembre del 2007 i que es va ampliar el maig del 2008 davant la Fiscalia Anticorrupció.

Els enregistraments han sigut l’objectiu prioritari de les defenses al llarg de la instrucció de les nombroses peces separades de la causa. No obstant això, el Tribunal Suprem (TS) va avalar els àudios com una prova vàlida, perquè van ser gravats per iniciativa pròpia, sense acordar-ho prèviament amb la Policia o amb la Fiscalia.

José Luis Peñas va denunciar les pressions que ha tingut al llarg de la investigació del cas Gürtel. Diversos advocats dels acusats, a més del PP, li van oferir diners a canvi de frenar la seua confessió, segons ha denunciat Peñas.

Després de la seua condemna, el ministeri públic va donar suport a la substitució de les dues penes d’inhabilitació absoluta per les d’inhabilitació especial per a càrrec públic de lliure designació i la impossibilitat d’obtindre’n altres d’anàlegs durant el temps de la pena amb igual duració, si bé es mantindria la pena de presó. La Fiscalia del Tribunal Suprem considera que “concorren raons de justícia, equitat i utilitat pública” perquè li siga atorgada la mesura de gràcia.

L’indult parcial no afectaria la seua condemna de presó, però sí que li permetria mantindre la seua faena de funcionari públic a l’Ajuntament de Madrid com a ordenança. “La pèrdua d’aquesta faena a conseqüència de l’aplicació de la pena d’inhabilitació absoluta suposa per al sol·licitant una aflicció desmesurada i innecessària”, segons el Tribunal Suprem.