El Tribunal Suprem avala que les filials a Espanya del càrtel dels camions assumisquen la seua responsabilitat pel mal

Les filials espanyoles del càrtel dels camions europeus han de respondre davant els danys ocasionats als compradors dels vehicles. Així ho ha establit la Sala Civil del Tribunal Suprem (TS) en una sentència que anul·la la decisió de la secció novena de l’Audiència Provincial de València de negar la indemnització a un home que va comprar el 2003 un camió de marca MAN, model TGA, per 81.136 euros. Si bé el Jutjat del Mercantil número 3 de València va estimar parcialment la demanda del comprador, representat pel lletrat Juan Antonio Ruseño Caballero, i li va concedir una indemnització de 4.057 euros, a més dels interessos, un recurs de l’empresa Man Truk & Bus Iberia SA va propiciar que l’Audiència Provincial de València tombara la sentència.

Es tracta d’una filial participada íntegrament per Man Truk & Bus AG, una de les societats assenyalades per la Comissió Europea (CE) per la seua “participació en una col·lusió relativa al sistema de fixació de preus”, així com calendari i repercussió dels costos d’introducció de tecnologies de control d’emissions per a camions pesants i mitjans, entre el 1997 i el 2010.

La filial a Espanya es va escudar en el fet que no figurava entre les “destinatàries” de la decisió de la CE, argument pel qual la sentència inicial va ser revocada en primera instància. No obstant això, després d’un recurs davant el Tribunal Suprem, el comprador ha aconseguit que la responsabilitat de l’empresa Man Truk & Bus AG incloga la seua filial a Espanya, en què participa en el 100% del seu capital social.

L’alt tribunal endossa la responsabilitat pels possibles danys a les filials a Espanya del càrtel dels camions després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 6 d’octubre de 2021 (posterior a la decisió de l’Audiència Provincial de València). El TJUE conclou que es pot exercitar una acció de rescabalament per danys i perjudicis “indistintament” contra una societat matriu que haja sigut sancionada per la CE.

L’alt tribunal europeu considera que ha de demostrar-se un “vincle concret” entre l’activitat econòmica de l’empresa filial i l’objecte de la infracció de què es considera responsable la societat matriu. Així doncs, “la víctima hauria de demostrar, en principi, que l’acord contrari a la competència celebrat per la societat matriu pel qual ha sigut condemnada es refereix als mateixos productes que els que comercialitza la filial”.

Aquest és el cas del comprador que va recórrer contra la decisió de l’Audiència Provincial de València, tal com recorda el TS. “La societat Man Iberia”, indica la sentència, “és qui comercialitza a Espanya els camions de la marca Man”, encara que s’hagen fabricat a Alemanya per altres firmes pertanyents al mateix grup empresarial. “Hi ha, per tant, una clara unitat econòmica” entre la matriu europea i la filial espanyola, afig la sentència.

El TS també assenyala que les “pràctiques col·lusòries d’alineament de preus bruts” del càrtel dels camions tenia “la seua repercussió en el mercat espanyol” pel que fa als vehicles de la marca Man. La sentència estima el recurs de cassació i deixa sense efecte la decisió de la secció novena de l’Audiència Provincial de València a qui remet les actuacions perquè resolga les qüestions objecte del recurs “que no es van analitzar”.