Troy Vettese, historiador mediambiental: “El Green New Deal és un programa keynesià vague i no demana molt a la gent”

Troy Vettese és historiador ambiental especialitzat en economia ambiental, estudis animals i història de l’energia. El 2019 va completar el seu doctorat en història en la Universitat de Nova York i fins al 2021 va treballar en la Universitat de Harvard com a investigador postdoctoral William Lyon Mackenzie King. Autor de nombrosos articles científics, a Espanya el seu últim treball és Half-Earth Socialism. A Plan to Save the Future from Extinction, Climate Change and Pandemics, editat per Verso. L’autor conversa per correu electrònic amb elDiario.es abans de la seua ponència en el Festival d’Humanitats de Dénia, on aborda els horitzons del canvi climàtic.

La jornada en què participa planteja si és possible evitar el pensament distòpic pel que fa a la crisi climàtica. Com es pot eixir del bloqueig?

La distopia té els seus usos: les coses estan realment malament. En tot cas, no parlem prou sobre més pandèmies, geoenginyeria, col·lapse d’ecosistemes, etc. En compte de sentir desesperació, aquests desastres que s’acosten haurien d’impulsar-nos a considerar alternatives. Trobe estrany quan la gent diu que és impossible imaginar una cosa més enllà de l’statu quo, ho és realment? Crec que els socialistes i els ecologistes simplement no han intentat remodelar seriosament les seues visions del món des de les seues derrotes en la dècada del 1980. Sabem que el capitalisme no resoldrà la crisi ambiental, vull dir, qui realment té fe en els programes de límit i comerç o en la pròxima reunió de la COP? D’altra banda, hi ha hagut un progrés significatiu en les últimes dues dècades en termes de tecnologia d’energia renovable i el nostre coneixement del segrest de carboni natural a través de la reconstrucció. També comptem amb eines avançades per a modelar l’economia i la biosfera que poden ajudar-nos a delinear una varietat d’utopies.

Quan imaginem possibles utopies, necessitem enfrontar alguns problemes bàsics. Primer, hem de decidir quins límits cal posar en el nostre intercanvi amb la natura: quanta terra i mar necessitem preservar per a aturar l’extinció massiva, segrestar carboni i previndre el vessament zoonòtic? Segon, d’on traurem la nostra energia i quins haurien de ser les nostres quotes energètiques? Una vegada que ens adonem d’això, podem començar a imaginar com hauríem de cultivar els nostres aliments, planificar les nostres ciutats, etc. A partir d’ací, podem aprofundir en els temes realment difícils, com ara quins mecanismes guien la producció si renunciem als mercats i com és la vertadera democràcia. El pensament utòpic és útil, perquè podem veure quines compensacions hem de considerar, així com quins problemes són resolubles i quins requereixen una faena àrdua.

L’esquerra ha utilitzat en el passat el concepte de col·lapse o planeta inhabitable, que representen el futur pròxim com una apocalipsi. Creu que aquesta mena de discurs polític, el que veu el canvi climàtic com una cosa ineludible, paralitza les accions que hem de prendre, o potser serveix per a la mobilització?

Quan dius ‘l’esquerra’, diferenciaria entre ambientalistes (que tendeixen a ser maltusians) i socialistes (la major part dels quals són marxistes). Els socialistes són ‘prometeics’, en el sentit que creuen que la humanitat pot controlar la natura, raó per la qual són fanàtics de la geoenginyeria, l’energia nuclear i altres tecnologies de risc. Simplement pensen que el capitalisme no és molt bo per a controlar la natura, però el socialisme seria millor en això. No estic d’acord amb aquest punt de vista, però és la posició socialista ortodoxa.

Els ambientalistes creuen que les apocalipsis són inevitables, perquè veuen la sobrepoblació com la causa última de les crisis ambientals. Com va predir el reverend Malthus fa més de dos segles, la superpoblació es corregiria amb el ‘control’ de la fam, les malalties, la guerra, etc. El punt final d’aquesta lògica és que el medi ambient estaria millor si no hi haguera persones, raó per la qual hi ha èxits de vendes com El món sense nosaltres. Igual que el prometeisme dels socialistes, crec que el maltusianisme està equivocat. Com que els ecologistes manquen d’una concepció del capitalisme, no poden imaginar-hi una alternativa i culpen la naturalesa humana o la productivitat humana del que en realitat és un problema causat per un sistema econòmic irracional. No crec que els humans estiguen en perill d’extinció. El canvi climàtic es ‘resoldrà’ en els termes dels capitalistes a través de la geoenginyeria, que serà desastrosa, però permetrà que el capitalisme continue avant, i després la gent dirà que els ambientalistes van ser innecessàriament alarmistes. El discurs apocalíptic és inútil, enfosqueix les vertaderes apostes de la crisi.

Sovint, el canvi climàtic es considera un assumpte futur. Estan adaptant-se les ciutats a les conseqüències ja existents? Inundacions, augment de les temperatures...

El canvi climàtic òbviament ja està ací i no hi estem preparats. Quantes persones van morir a causa de la calor enguany? A Europa? A l’Índia? Desenes de milers almenys.

En un dels seus treballs recents, en New Left Review, contraposa el decreixement amb el New Green Deal. Per què considera aquestes idees oposades? En el context capitalista actual, podem arribar a una solució efectiva als problemes ambientals? [La pregunta fa referència al títol Decrecimiento vs Green New Deal, volum col·lectiu editat per Traficantes de Sueños.]

Crec que has comés un error. El meu llibre Half-Earth Socialism (juntament amb The Future is Degrowth) va ser ressenyat per Matthew Huber com un contrast amb el seu propi treball sobre el Green New Deal. No soc un decreixentista, ni aposte molt amb el GND. El ‘socialisme de la meitat de la terra’, el marc que Drew Pendergrass (el meu coautor) i jo desenvolupem, no pertany a cap costat del debat. El Green New Deal és un programa keynesià vague i no demana molt a la gent. Si creus que tot el que hem de fer és comprar cotxes elèctrics i col·locar alguns panells solars, llavors no entens la crisi ambiental o el capitalisme.

Necessitem resoldre la crisi ambiental en totes les seues facetes: clima, extinció, zoonosi, eutrofització, contaminació, etc., i hem de trobar un sistema econòmic més enllà del capitalisme, ja que aquests problemes no es poden resoldre amb el mercat global disciplinari. El problema amb els decreixentistes és que mai et diuen quanta activitat econòmica s’ha de restringir, quins sectors i com organitzar la producció, amb mercats, plans, comunes anarquistes? No està clar. El nostre llibre tracta de tindre en compte els avantatges i els desavantatges reals que hem d’enfrontar, a diferència dels green new dealers, i ofereix un marc més detallat sobre quines parts de l’economia realment han de reduir-se.

En el treball anterior, introdueix el concepte de reforestació massiva. Com es pot implementar això?

La reforestació és part d’això, però potser ‘renaturalització’ és una frase millor, ja que necessitem restaurar els ecosistemes marins com els boscos d’algues marines i les prades marines, així com els terrestres com els boscos i les prades (que poden no tindre arbres, però encara així són importants). La ciència de la reconstrucció és una disciplina relativament nova i té debats dins seu, però en general es pot dir que el que necessitem són ‘nuclis, corredors i carnívors’. És a dir, necessitem grans ecosistemes intactes, necessitem connectar-los (perquè els animals puguen moure’s) i necessitem reintroduir espècies extirpades. Aquests tendeixen a ser carnívors, com ara llops, ossos, pumes, lleons, etc., però moltes altres espècies són importants, com els grans herbívors migratoris, que fan un paper important en el transport de nutrients des de la costa cap a l’interior continental.

Els ecologistes tendeixen a ser un grup bastant conservador i creuen que això es pot fer fent que els filantrops compren moltes terres, o convertint àrees en vedats de caça i ranxos exòtics (per als goluts que volen menjar bisons o taures, una vaca que és genèticament similar als extints urs). Aquests enfocaments són reaccionaris, cruels i estúpids. El que necessitem és una planificació a gran escala per a poder reservar més territori per a la reconstrucció. Tanmateix, això significa que hem de decidir col·lectivament quant agafem de la natura. Hi ha una indústria que utilitza la major part de la terra del món (4.000 milions d’hectàrees, equivalents a quatre Canadà), i aquesta és la indústria ramadera. Si volem reconstruir el món, hem de deixar de menjar carn i peix. Afortunadament, això és una cosa bastant fàcil de fer, especialment amb comparació a la transició energètica.

Les propostes del Green New Deal apunten a canviar els combustibles fòssils per energies verdes. És prou? Si hi ha sectors en què encara no és possible aquesta transformació, estem davant de transformacions a dues velocitats? Això genera més desigualtat?

No, el GND és només un punt de partida. També hi haurà moltes velocitats per a la transició. Com he dit, el menjar és el més ràpid que pots canviar. La construcció d’infraestructura és més lenta, i la investigació de noves tecnologies és la més lenta. Alguns processos industrials realment no tenen bons substituts ecològics, com el combustible per a avions, el coc o el clínquer. Això significa que serà difícil reemplaçar part de l’ús de combustibles fòssils durant algun temps, per la qual cosa és encara més important que puguem tindre una reconstrucció a gran escala per a absorbir moltes gigatones de carboni. També significa que aquests sectors haurien de reduir-se al mínim, cosa que significa que no hauríem de malgastar ciment, acer i vols en coses ximples.

En general, serà més fàcil tindre una transició energètica si el consum d’energia es redueix significativament en el nord global. La construcció d’una enorme infraestructura energètica nova invertirà molt de temps, però es pot fer més ràpidament si la producció d’energia es restringeix en el nord global. També és una qüestió d’igualtat: per què els del nord haurien de consumir més energia que els meridionals? El consum d’energia ha de convergir en alguna part i no pot convergir en els nivells del nord. A més, les renovables tenen una baixa densitat de potència (vats produïts per metre quadrat), per la qual cosa ocupen molt d’espai. Si el transport no està electrificat i s’usen biocombustibles, llavors es necessitarien grans extensions de terra per a reemplaçar la gasolina. Per tant, la transició energètica entra en conflicte amb els objectius de reconstrucció i el consum de carn a gran escala. No hi ha prou terra per a tots, hem de fer concessions.

Hi ha una part de la societat que demana grans acords entre països per a reduir les emissions de carboni i accelerar la transició ecològica. Com han sigut aquests pactes ecològics al llarg de la història?

Clar, la diplomàcia ambiental té més d’un segle. Probablement l’exemple més antic n’és la International Joint Commission, que administra les aigües transfrontereres entre el Canadà i els EUA, en termes de pesca, contaminació i altres temes. El Protocol de Mont-real, que va prohibir els CFC i va protegir la capa d’ozó, és un gran èxit. No obstant això, diria que no soc massa optimista sobre l’entrada en vigor d’un tractat sobre el carboni en el curt termini. Els costos són simplement massa alts, els moviments socials són massa febles i l’alternativa de la geoenginyeria és massa temptadora.

La ultradreta utilitza l’argument que el canvi climàtic ha existit sempre, que la Terra ha passat per edats climàtiques, però, quines diferències hi ha entre l’actual i etapes passades? Com es pot contraargumentar aquestes posicions?

Aquest argument és estúpid. Les plantes van causar l’extinció del Devonià fa més de 300 milions d’anys, quan la vida vegetal va passar de la mar a la terra, destruint el món en què habitaven. Però, som tan ximples com les plantes? Quant de patiment volem causar?

Històricament, quins ha sigut la correlació entre el canvi climàtic i la proliferació de malalties i epidèmies?

No estic d’acord amb l’enquadrament d’aquesta pregunta. Crec que hi ha una tendència a reduir tots els problemes ambientals al clima. El clima importa, però no és el motor principal de tot. Si ens preocupem per les epidèmies, i caldria, hauríem de parlar de la cria d’animals (especialment, però no solament, la cria industrial) i el comerç d’animals exòtics (per a aliments, medicines i mascotes). Tindre milers de milions d’animals domesticats significa que hi ha molts hostes potencials perquè evolucionen les malalties. A més, alimentar tots aquests animals requereix la destrucció dels ecosistemes per a cultivar farratges i pastures, cosa que també podria causar un contagi zoonòtic.

La caça furtiva empeny les persones a endinsar-se cada vegada més en ecosistemes prèviament intactes, mentre que el comerç d’animals exòtics posa els animals l’un al costat de l’altre en mercats, que mai s’acostarien entre si en la natura; probablement així va ser com va sorgir el SARS-CoV-2. Tant la caça furtiva com la ramaderia han tingut un auge des de la dècada del 1970, per la qual cosa el ritme d’aparició de noves zoonosis també ha augmentat de manera espectacular. El canvi climàtic empitjora tot això, però hem de parlar sobre el veganisme i la reconstrucció com les solucions definitives per a evitar que sorgisquen noves zoonosis.