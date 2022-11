El TS rebaixa a un any la inhabilitació a un exsecretari municipal que va cobrar quasi 150.000 euros amb una firma instrumental

De sis anys a un any d’inhabilitació. És la rebaixa del Tribunal Suprem (TS) a l’exsecretari de l’Ajuntament de Benissanó, Rafael Parra, després del recurs de cassació que va interposar contra la sentència de la secció primera de l’Audiència Provincial de València. La investigació al funcionari es va disgregar en 15 peces separades, de les quals cinc van ser sobresegudes en fase d’instrucció i en dues va ser absolt. No obstant això, la contractació de l’Ajuntament de Benissanó, mitjançant diversos contractes menors per una suma total de quasi 150.000 euros, va donar lloc a una condemna a sis anys d’inhabilitació.

Entre el 2007 i el 2011, el funcionari va usar “per a les seues finalitats delictives” l’empresa Asesores Económicos Públicos SL per a obtindre contractes verbals que ometien qualsevol norma de contractació i, a més, amb “conceptes vagues i genèrics”. Quan es va destapar la presumpta trama, “amb la intenció d’ocultar” la seua condició de funcionari públic, va col·locar dues de les seues filles i la seua dona al capdavant de la firma pantalla, sense que tingueren cap capacitat de “gestió i administració real”, ja que Rafael Parra era el que controlava la societat i figurava com a titular de tots els comptes bancaris. A pesar que l’empresa no tenia treballadors, facturava a altres ajuntaments “en circumstàncies idèntiques”.

D’altra banda, tampoc va sol·licitar la compatibilitat administrativa, “seguint en la seua dinàmica d’ocultar a l’exterior la seua condició de funcionari públic”. Quan va ser detingut per la Guàrdia Civil, Parra era interventor del Consorci de Museus en comissió de serveis, encara que prèviament havia passat per altres consistoris com el de Xiva. El TS ja va rebaixar la pena de sis anys de presó juntament amb el secretari de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer, en el marc de la mateixa trama. L’alt tribunal va rebaixar la seua condemna, per falta de proves, a una pena de nou anys d’inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació.

Rafael Parra, segons la sentència de l’Audiència Provincial de València, era “perfecte sabedor de la normativa de contractació administrativa” i “s’aprofitava de la contractació directa”. També figurava com a conseller de la societat municipal Aguas de Benissanó, en què exercia de liquidador i a la qual també va facturar amb la seua empresa “de manera grollera i en benefici únic”. La firma municipal, destaca la sentència, arrossegava un deute de 430.000 euros “per a una població de tan sols 2.300 habitants”.

José María S. M., secretari interventor de l’Ajuntament de Benissanó, també va ser condemnat com a còmplice a sis anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per no haver formulat cap objecció i consentir el fraccionament de contractes de manera “successiva” i “ometent” les seues funcions.

Tots dos van recórrer en cassació la decisió. La secció primera de la Sala penal del TS únicament ha estimat parcialment el recurs del còmplice, i així li ha rebaixat la pena d’inhabilitació de sis anys a un. El secretari interventor al·legava, d’una banda, que se li havia imposat una pena superior a la sol·licitada (se li demanava inhabilitació per tres anys i se li’n van imposar sis). D’altra banda, argumentava que se li havia formulat acusació per tres delictes continuats (prevaricació administrativa, falsedat en document oficial i malversació de cabals públics en concurs medial), a cadascun dels quals correspon una pena inhabilitació d’un any. Com que només ha sigut condemnat a un delicte de prevaricació administrativa, “per exigències del principi acusatori” la pena a imposar és d’un any d’inhabilitació especial.

Rafael Parra, per la seua banda, va recórrer al·legant que s’havia vulnerat el principi del dret a la presumpció d’innocència, per haver sigut absolt en determinades peces separades (altres van ser arxivades). “Que uns procediments ha donat lloc a l’absolució o l’arxivament no pot servir per a la condemna en aquest procediment”, sostenia el recurs. No obstant això, el TS considera que l’esdevenir de les diverses peces a favor de Parra “no és raó perquè en aquest procés s’adopte la mateixa decisió”.

L’alt tribunal conclou que “es van adjudicar aquests contractes contravenint de manera grollera la legislació aplicable, amb una finalitat palmàriament il·legal, en benefici de l’acusat i l’elusió de les normes sobre publicitat i lliure concurrència”.