El TSJ-CV adverteix de les “mancances importantíssimes impossibles de solucionar” de la seua seu provisional

La seu provisional del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, situada al carrer de l’Historiador Chabàs de la capital, té “mancances importantíssimes” que són a més “impossibles de solucionar”, segons la memòria de l’alt tribunal autonòmic corresponent al 2021 aprovada per la Sala de Govern. El document recorda que les obres en la seu oficial del Palau de Justícia han experimentat retards que han postergat l’adjudicació fins al mes de juny passat, tot i que la previsió de la Conselleria de Justícia era al gener. La “intenció en principi”, assenyala l’apartat d’infraestructures de la memòria del TSJ-CV, és que les obres “puguen iniciar-se al juliol o l’agost d’enguany”.

“Resulta de vital importància que les faenes es desenvolupen d’acord amb les previsions i sense més dilacions, perquè la seu provisional que actualment acull la institució, al carrer de l’Historiador Chabàs, a què es va mudar a mitjan juliol del 2019, presenta mancances importantíssimes, fonamentalment pel que fa a l’espai, impossibles de solucionar”, abunda la memòria, elaborada per les secretaries de Presidència i de Govern del TSJ-CV i per l’oficina de comunicació.

Sobre la Sala Penal, la més delicada pel fet d’encarregar-se dels càrrecs polítics amb aforament, el document indica que “en anys precedents” va tindre una “càrrega de treball molt important” per processos amb notable “complexitat, volum i nombre d’imputats”. “En cas de reproduir-se la situació, amb l’obertura de nous procediments d’aquesta naturalesa, haurien de preveure’s sistemes que propiciaren una resposta immediata per evitar el col·lapse que aquestes causes generen, atés que la dotació de funcionaris de l’Administració de Justícia a la Sala és summament escassa”, adverteix el TSJ-CV.

Els integrants de la Sala Civil i Penal, presidida per la magistrada Pilar de la Oliva, disposen de menys espai en la seu provisional actual. A més, les sales de vistes tenen unes dimensions reduïdes que impossibiliten la presència de públic, “malgrat que alguns dels assumptes que se segueixen tenen un interés mediàtic important”.

Els 425 òrgans judicials en el territori valencià van dictar un total de 179.227 sentències el 2021. No obstant això, els jutges han seguit la seua activitat en unes condicions en alguns casos deplorables. Així doncs, el TSJ-CV alerta “novament” de l’estat “deficient” d’alguns edificis judicials i insisteix en la “necessitat d’abordar amb urgència tant la construcció de nous palaus de Justícia com la rehabilitació integral o les obres de manteniment en aquells altres en què es veja necessari”.

“Alguns dels edificis ja pròxims a la seua capacitat i la falta d’espai llastra enormement la creació i la posada en funcionament de noves unitats judicials”, assenyala la radiografia de les infraestructures.

A Alacant, “per primera vegada, transcorreguts 20 anys des que es va anunciar el projecte, la futura Ciutat de la Justícia, sembla avançar de manera real, amb la licitació de les obres al maig del 2022”. No obstant això, l’Audiència Provincial d’Alacant està “al màxim de la seua ocupació”, per la qual cosa resulta “imprescindible” la reubicació en una nova seu.

“Les limitacions d’espai impedeixen dotar la institució d’una sala de vistes per a macrocauses, de manera que les seccions que es troben en aquesta tessitura han de desplaçar-se a la seu judicial del carrer de Pardo Gimeno i utilitzar la sala d’actes, que va ser habilitada per la conselleria per a aquests casos”, lamenta la memòria.

A més, a Elda falta un calabós per a detinguts i l’edifici a Villena està en un “estat que pot qualificar-se de deplorable” (el projecte de construcció d’una nova seu “s’albira a molt llarg termini, malgrat que inicialment es preveia l’inici de les obres per a aquest 2022”).

D’altra banda, la seu dels jutjats d’Oriola “continua necessitant una ampliació urgent”, encara que durant el 2021 no es va produir “cap avanç”. A més, resulta d’“extrema necessitat” que es reparen els danys causats per la DANA el 2019, “ja que actualment continuen inutilitzats els calabossos i els arxius situats en el soterrani de l’edifici”.

El TSJ-CV celebra la posada en funcionament de la nova seu dels jutjats de la Vila Joiosa encara que matisa que té algunes deficiències com la falta d’aparcament o d’espai per a l’arxiu.

La Ciutat de la Justícia de Castelló “està prop de la plena ocupació”. “En el pla positiu”, la memòria al·ludeix a les faenes de millora en les seus judicials de Nules i Sogorb. Per part seua, la Ciutat de la Justícia de València també pateix problemes d’espai i manca de prou sales de vista en l’atri. L’Audiència Provincial de València, situada en el mateix recinte, troba a faltar espai per a l’arxiu i no té una sala amb sistema de videoconferències per a la pràctica de determinades testificals previstes en la Llei de protecció de la infància i l’adolescència.

Falta de mitjans materials

A més, la major part de seus judicials valencianes tenen una “dotació insuficient” de mitjans i recursos materials. “Encara que s’han produït avanços significatius quant a la substitució de mobiliari, persisteixen problemes estructurals amb relació a la falta d’espai per a acollir arxius, cosa que obliga a acumular causes completes en oficines i, a vegades, en zones de pas”, abunda la memòria del TSJ-CV, que demana una “aposta” per l’expurgació i el trasllat de documents a espais adequats.

També lamenta les reclamacions “freqüents i reiterades” en totes les demarcacions judicials pel nombre insuficient de les de vista i pels problemes amb les xarxes elèctriques i informàtiques i amb els sistemes de climatització.