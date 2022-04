El TSJ valencià assumeix que els mecanismes contra la violència masclista “no són infal·libles”, però recorda que “el risc zero no existeix”

Els organismes del poder judicial a la Comunitat Valenciana es reuniran divendres per a revisar els procediments de coordinació i actuació davant casos de violència masclista sobre dones i menors. Arran de l’assassinat d’un menor a Sueca, que s’investiga com un cas de violència vicària, en què el pare tenia una ordre d’allunyament per maltractaments respecte de la mare, els òrgans de govern dels jutges en l’autonomia han convocat unes quantes trobades per analitzar el cas.

L’Audiència Provincial de València ha convocat per a divendres una reunió extraordinària de la Comissió Provincial de Coordinació contra la Violència de Gènere, mentre que la Sala de Govern del TSJ valencià ha aprovat per unanimitat en la seua sessió ordinària de dimecres un acord en relació al crim, en què assumeix que és deure dels jutjats “treballar de manera incansable per adequar legislació i protocols a les realitats socials sense perdre mai de vista el sofriment de les víctimes”. El comunicat del TSJ manifesta el seu pesar per l’homicidi, però recela de les acusacions sobre falta de coordinació dels jutjats.

Des que dilluns es va saber que el progenitor tenia una ordre d’allunyament per maltractaments i que, malgrat això, el jutjat civil havia autoritzat el règim de visites, s’han succeït les crítiques per fallades de coordinació entre òrgans civils i penals, s’ha apuntat a “errors” de procediment i s’han qüestionat els judicis ràpids per a casos de violència de gènere. La Sala de Govern dels jutges valencians reclama més cautela en les crítiques al model judicial, perquè considera que traslladar la idea que el sistema falla és un risc per a les víctimes. “Si traslladem la idea de falta de coordinació institucional, s’accentuarà la sensació de desemparament per part de les víctimes d’aquesta terrible xacra que mereixen una resposta sòlida i efectiva de l’Estat”, apunta el document aprovat per unanimitat dimecres, en què els jutges recorden que “el risc zero no existeix”.

Malgrat que l’organisme assumeix que “la crítica ha de servir per no desistir del propòsit de perfeccionar el sistema de protecció”, l’organisme reitera que en el parricidi “només hi ha un culpable: l’agressor” i reitera el seu suport als magistrats que treballen en l’àmbit de la violència de gènere. “Parlar de fallades o d’errors del sistema és una simplificació que fa molt de mal. És cert que el sistema no és infal·lible. Però els jutges d’aquesta Comunitat, els fiscals, els policies, els guàrdies civils, els psicòlegs, els forenses… tots salven milers de vides de dones i xiquets. Aquest és el missatge que hem de traslladar a la societat. El contrari erosionarà la confiança de les víctimes en el sistema. I això no s’ho pot permetre la Justícia, però sobretot, no s’ho pot permetre cap víctima”, conclou el comunicat.