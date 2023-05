Unides Podem aposta per optimitzar els actuals molls del port de València i eliminar el dic nord de l’ampliació

La polèmica ampliació del port de València ha sigut un dels principals temes del mandat que ara acaba tant en l’àmbit autonòmic com, sobretot, local per l’impacte que suposaria per a les platges del sud i l’Albufera una obra que preveu duplicar la capacitat del recinte portuari amb un nou moll que implica una inversió pública pròxima a 600 milions d’euros, tot això amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 i amb un projecte que s’ha modificat sensiblement.

Unides Podem-Esquerra Unida s’ha oposat frontalment a aquesta actuació des del primer moment fins al punt que l’oposició dels ministres de la formació morada va evitar que el projecte passara pel Consell de Ministres del mes de gener passat. Actualment està paralitzat almenys fins a les pròximes eleccions del 28 de maig, a més que compta amb una resolució judicial que qüestiona la validesa de la DIA.

En aquest sentit, la candidata a l’alcaldia de València per la formació morada, Pilar Lima, aposta per una optimització dels espais actuals mitjançant la innovació i la digitalització dels processos de càrrega i descàrrega dels contenidors per fer més eficient el funcionament del port sense haver de recórrer a l’ampliació en un moment en què els trànsits estan en descens.

“Plantegem una alternativa a aquesta ampliació centrant-nos en la idea que el port s’ha de desenvolupar mitjançant un procés de participació de la societat civil valenciana amb la finalitat d’arribar a consensos en matèria de sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. Cal fer un aprofitament millor dels molls i les infraestructures portuàries existents i prioritzar l’activitat comercial a través d’innovació i d’una gestió enfocada a reduir l’empremta ecològica”, afirma Lima.

Segons explica, “el port no pot ser alié al seu entorn en una ciutat portuària com València, com a infraestructura estratègica s’ha de definir en relació amb el seu context regional i local” i afig que “la funció principal de les infraestructures portuàries és garantir el proveïment de la població per a satisfer les seues necessitats més bàsiques, no satisfer una multinacional que busca crear un megasolar en la costa valenciana per emmagatzemar-hi contenidors”, en al·lusió a MSC, la filial de la qual TIL opta a quedar-se amb la concessió per a explotar el nou moll amb una inversió pròxima a 1.000 milions d’euros. Per aquest motiu, assegura que revertiran el dic nord ja construït per l’erosió que ha tingut i té sobre les platges del sud.

“En aquest sentit, plantegem un projecte alternatiu per al port de València que no estiga orientat en l’augment i la concentració del trànsit marítim de contenidors, ja que és una activitat amb impactes nocius sobre les nostres costes i el nostre ecosistema, sinó que estiga enfocat en l’accés i el gaudi de la ciutadania, alhora que se centra en aprofitament econòmic del port”, comenta Lima.

Quant a la part del port que manca d’ús industrial, com per exemple la Marina de València, Lima proposa convertir els espais portuaris en zones d’accés públic, “ja que en els últims anys han passat a formar part de les xarxes de grans empreses”. En aquesta línia, considera que ha d’haver-hi un balanç favorable a l’accessibilitat de la ciutadania valenciana i “això requereix una reserva de l’espai portuari que ha de connectar amb les necessitats de la ciutat, del petit comerç, de la producció local i requereix inversió en la seua adaptació per a ser un espai més amable i inclusiu”. Això implica el desenvolupament d’“un programa d’aprofitament d’edificis obsolets de valor industrial per a la creació d’infraestructures comercials, educatives, socials i culturals que prioritzen la presència d’agents locals que avancen en la resignificació de l’espai com a part del teixit social i comunitari”.

A més, es compromet a recuperar la zona d’activitats logístiques (ZAL), “un terreny agrícola expropiat per via d’urgència a un centenar de famílies i que s’ha demostrat innecessari per a l’activitat vinculada al port”, per la qual cosa proposa la recuperació dels terrenys de la ZAL per a una connexió verda entre el Parc Natural del Túria i el de l’Albufera, i la resta per a usos ciutadans i socialment útils i sempre en diàleg amb la ciutadania i les veïnes de la Punta“.

Segons Lima, “a més d’aquestes propostes, es fa necessari que l’Ajuntament de València tinga un paper molt més contundent i protagonista del que ha tingut fins ara” i afig que es necessita “cogovernança i més contundència per part del govern de la ciutat per a defensar els interessos dels barris i pobles, dels veïns i veïnes, de l’economia local, i de l’entorn natural com l’Albufera, i en definitiva que l’Ajuntament s’implique més i millor en les decisions que ens afecten com a ciutat i que es prenen en altres nivells administratius com l’autonòmic, l’estatal o fins i tot en la mateixa Autoritat Portuària de València (APV); Unides Podem-Esquerra Unida és decisiva per a donar aquest impuls a l’Ajuntament. És fonamental estar en els tres nivells de govern i ser contundents en tots”.