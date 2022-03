Unides Podem porta al Congrés la polèmica per la falta d’informes ambientals en l’ampliació del port de València

El debat sobre la polèmica ampliació del port de València es traslladarà a Madrid en les pròximes setmanes amb la idea que els diferents grups del Congrés i sobretot el Govern coneguen les presumptes irregularitats que envolten el projecte.

Segons ha informat a elDiario.es la diputada d’Unides Podem, Marisa Saavedra, la formació es reunirà la setmana que ve a Madrid amb membres de la Comissió Ciutat-Port amb l’objectiu de preparar el procediment per a elevar al ple i debatre en el Congrés la proposició no de llei presentada el mes d’octubre passat per l’esmentada plataforma ciutadana, juntament amb Joventut pel Clima.

La PNL sol·licita el desistiment del projecte, el desmuntatge del dic nord existent i la recuperació de la ZAL (zona d’activitats logístiques) per a espai verd de la ciutat de València.

La Comissió Ciutat-Port va treballar perquè la PNL fora consensuada amb el màxim de partits que diuen que estan compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, incloent-hi el PSOE, que finalment no la va subscriure. Entre els partits que la van secundar estan Compromís, Unides Podem, Més País-Verds Equo, Nova Canàries, ERC i la CUP.

A més, Unides Podem ha presentat en el Congrés dels Diputats una pregunta dirigida al Govern per a saber per què l’executiu considera que no cal fer un altre informe d’impacte ambiental en el projecte d’ampliació del port de València.

En la pregunta, subscrita per Juan López de Uralde, Txema Guijarro, Marisa Saavedra, Rosa Medel i Roser Maestro, es recorda que l’Autoritat Portuària de València (APV) va comunicar divendres passat que l’Organisme Públic Ports de l’Estat, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha resolt emetre informe favorable sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València.

Els diputats i les diputades recorden que l’ampliació “s’ha autoritzat sense escometre una altra declaració d’impacte ambiental addicional a la feta el 2007” i critiquen que l’APV mantinga que no cal un nou estudi d’impacte ambiental i que es defense que la nova terminal serà “verda”, tot i que “té impactes globals que van molt més enllà de l’impacte mediambiental de l’obra i suposa optar per un model concret de comerç, ciutat i desenvolupament amb implicacions profundes en tot el seu entorn”. A més, remarquen que el projecte actual és diferent de l’aprovat el 2007 i que “per tant, no s’ha avaluat a efectes mediambientals”.

Per això, aquest grup parlamentari pregunta al Govern en què es basa per a considerar que no és cal un nou estudi d’impacte ambiental i per què es deixa en mans de l’autoritat portuària de València aquesta decisió, “tot i que ells són la part que promou l’ampliació”, al mateix temps que l’interpel·la per què no es planteja la repetició de l’estudi d’impacte ambiental, tal com recomana l’Informe Tècnic sobre l’Avantprojecte del 2018.

Igualment, l’inquireixen com és possible afirmar que la nova terminal serà verda, “tenint en compte els seus alts impactes ambientals sobre el litoral i les platges, sobre el Parc Natural de l’Albufera, en matèria de contaminació, trànsits i mobilitat de camions, de soroll i dels impactes estètics i visuals consegüents en totes les platges de la ciutat, que es produiran, segons diverses organitzacions ecologistes i experts de diferents àmbits professionals i universitaris”. També volen saber si hi ha estudis que avaluen l’impacte sobre la mobilitat i el trànsit de camions en l’àrea metropolitana de la ciutat.

La coordinadora de Podem i síndica d’Unides Podem en les Corts Valencianes, Pilar Lima, ha destacat que “en un context d’emergència climàtica no té cabuda un projecte que perjudica greument el Parc Natural de l’Albufera i les platges del sud” i que incrementarà el trànsit de camions i la contaminació. L’ampliació, ha assenyalat, suposa “jugar-se el model de ciutat”.

De la seua banda, la diputada Marisa Saavedra ha qualificat de “temeritat” l’informe emés per Ports de l’Estat, que descàrrega sobre l’APV la responsabilitat del compliment de la llei, la decisió sobre la necessitat de fer una altra DIA o no, addicional a la del 2007.

En aquest sentit, ha lamentat que amb aquesta decisió, tant Ports de l’Estat com el Ministeri de Transició Ecològica “es desentenen de les conseqüències ambientals i també judicials que es puguen derivar d’aquest projecte, incompatible amb les polítiques que requereix la lluita contra el canvi climàtic, i que suposarà a més invertir quantitats ingents de diners públics, sense cap visió estratègica i de model de desenvolupament, ni debat ni participació de la ciutadania”.

Unides Podem, que ha mostrat des de l’inici, en el Congrés i en les Corts Valencianes, l’oposició a aquesta ampliació, ha reiterat el suport a la mobilització ciutadana tan important que qüestiona aquest projecte i ha exigit al Ministeri de Transició Ecològica i a l’Autoritat Portuària “que rectifiquen i renuncien a aquest projecte que hui no té absolutament cap sentit”, ha conclòs la parlamentària.