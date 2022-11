La Universitat Politècnica de València enceta un cicle de xarrades pioner sobre salut mental

Les dades del Col·legi Oficial de Psicologia de València reflecteixen que la pandèmia ha causat un abans i un després en la salut mental de les persones, ja que ha incrementat les patologies en un 30%. Al seu torn, la demanda de teràpia ha elevat en un 50% el percentatge de pacients que assisteixen a les consultes amb professionals.

Aquesta situació no deixa al marge els grups d’edat més joves. Entre els estudiants s’han detectat, principalment, tres patologies, com són l’estrés, l’ansietat i la pèrdua de control de la situació personal.

No obstant això, hi ha moltes altres causes que preocupen sobre l’estat de la salut mental. Des de l’any 2020 la taxa d’intents de suïcidi i els internaments per intent de suïcidi i per autolesions en joves s’ha disparat.

Com va informar elDiario.es, els serveis de salut pública de la Generalitat Valenciana van atendre el 2021 més de 14.000 consultes per conductes o ideacions suïcides a través d’Atenció Primària, Salut Mental i Urgències. Les dades, publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública coincidint amb el Dia Internacional contra el Suïcidi, apunten a diferències de gènere en les consultes i en les morts. Amb les xifres provisionals, la taxa de mortalitat per suïcidi se situa en 7,9 per 100.000 habitants. Per sexes, la taxa en homes se situa en 12,1 per 100.000 habitants (302 morts el 2021), que triplica la de les dones, amb una taxa de 3,8 i 98 morts en el mateix període.

Un altre estudi recent de Psicologia en Contextos Educatius (PsiCE), en què van participar 6.000 adolescents, exposa que un 15,5% dels joves enquestats ha tingut pensaments sobre llevar-se la vida, mentre que el 8,5% ho ha comunicat a altres persones.

La Universitat Politècnica de València (UPV) considera fermament la necessitat d’adoptar mesures que contribuïsquen a millorar la salut mental de l’alumnat, no sols en factors que puguen limitar el transcurs dels seus estudis, sinó anar un pas més enllà i oferir unes garanties personals i psicològiques sobre salut mental i sobre com gestionar-les.

És per això que el mes de març passat, la UPV va posar en marxa el Servei d’Atenció Psicològica a Estudiants (Sape), una iniciativa nova en l’àmbit universitari i gratuïta per a tot l’alumnat de la Universitat que s’afig al gabinet d’orientació psicopedagògica universitari que ja estava en actiu.

Fonts de la institució han informat de la programació de sessions per part de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (Etsinf), amb suport del Pla Integral d’Acompanyament a l’Estudiant (PIAE), que se sumen a les accions promogudes per la UPV amb la finalitat d’oferir eines als estudiants entorn de l’atenció i la salut psicològica. En concret es farà un cicle de xarrades distribuïdes en quatre jornades diferents entre novembre i febrer.

Els continguts plantejats són les quatre temàtiques clau a abordar des del punt de vista dels professionals de la salut que han assessorat en el desenvolupament del cicle.

El primer serà ‘Tòxics i com afecten la salut mental’, impartida pel doctor Francisco Salvador Pascual Pastor, president de la Societat Científica Espanyola d’Estudis sobre l’Alcohol, l’Alcoholisme i les altres Toxicomanies (Socidrogalcohol), programada per a dijous que ve, 17 de novembre.

En segon lloc, ‘Prevenció en la cura de la salut mental’, a càrrec del doctor Mariano Navarro Serer, que se celebrarà l’1 de desembre.

El 9 de febrer tindrà lloc la jornada ‘Depressió en la població universitària: prevenció i detecció precoç’, de la mà de la doctora Elena Ferrer Sánchez i el 16 del mateix mes ‘Suïcidi i prevenció: tot el que necessites saber’, impartida per la doctora Isabel Irigoyen Recalde..

Les xarrades es faran en la sala d’actes de l’Etsinf i en aules del centre i són d’accés lliure a tota la comunitat universitària de la UPV.