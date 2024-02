La vaga en les ITV valencianes agreuja l’espera per a passar les revisions en reduir-se el servei un 60%

Centenars de valencians es van quedar dimarts sense poder passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV), malgrat tindre concertada la cita a conseqüència de la vaga dels empleats de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval) que va afectar dimarts per primera vegada totes les estacions de la Comunitat Valenciana. Fins ara s’havien produït cinc jornades a la província d’Alacant, on el dijous en tindrà lloc una més. A escala autonòmica, la pròxima vaga tindrà lloc el 12 de març si no s’arriba abans a un acord amb la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigeix la popular Nuria Montes.

Fonts d’UGT han comentat a aquest diari que, com que es tenen uns serveis mínims del 40%, tan sols s’ha pogut atendre els vehicles que tenien la ITV caducada, les segones revisions i els vehicles d’emergències. En alguns casos, malgrat tindre cita, hi ha hagut retards i als que anaven a passar-la amb la inspecció encara en vigor, se’ls ha donat una altra cita alternativa.

Les mateixes fonts han explicat que el motiu de la protesta és l’incompliment per part del Govern valencià del compromís adquirit, en primera instància el maig de l’any passat, i en segona al novembre, per a equiparar salarialment els empleats d’Alacant amb els de València i Castelló: “L’acord compta a més amb un informe favorable de l’Advocacia, però, tot i això, continua sense fer-se efectiu i, mentrestant a Alacant els inspectors que passen les revisions, els administratius i els caps de línia cobren uns 10.000 euros bruts a l’any menys que els de València i Castelló per fer la mateixa faena”.

Aquestes diferències s’expliquen, segons han comentat, perquè quan el servei estava privatitzat es feien a la província alacantina moltes hores extres, cosa que ara està molt controlada en portar la gestió una empresa pública des que el servei es va recuperar per la Generalitat fa un any.

Des d’UGT han assegurat que el seguiment de la vaga ha sigut del 100% a Alacant i del 90% a Castelló i València i asseguren que estan oberts al diàleg, encara que hi ha poc de marge per a la negociació: “S’ha de fer efectiu el que està pactat, que és aquesta equiparació salarial”, insisteixen.