La vaga de metges a la Comunitat Valenciana punxa perquè tenia el suport d’un únic sindicat

Normalitat generalitzada en el conjunt del sistema públic de salut de la Comunitat Valenciana en el primer dia de la vaga convocada pel sindicat mèdic CESM CV, únic amb representació en la Taula Sectorial de Sanitat que ha optat per aquesta via, a diferència de la resta d’organitzacions, en concret, SATSE, CCOO, UGT, CSIF i Intersindical.

D’aquesta manera, la vaga ha tingut més incidència en atenció primària i en pediatria, col·lectius que ja van anunciar el seu suport a les protestes. Amb tot, l’afecció ha sigut aleatòria en funció del centre de salut, tal com ha comprovat in situ elDiario.es per exemple en el centre de salut de Russafa, en què la major part dels pacients consultats no tenien constància de la vaga per no haver-los suposat variació cap en les seues cites o consultes.

Fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública van informar dilluns que la jornada va transcórrer amb normalitat i que, segons les dades recopilades dels diferents departaments de salut per part de la Direcció General de Recursos Humans, el seguiment de la vaga va ser del 7,4% dels metges.

La directora general de Recursos Humans, Carmen López Delgado, va comentar que continuen apostant, “com des del primer dia”, per la “negociació i el diàleg” per “avançar de manera conjunta en mesures dirigides a millorar el sistema sanitari públic i les condicions de treball de tots els professionals”.

Per això, va afegir López Delgado, la conselleria ha citat dimecres tots els sindicats de la taula sectorial “per tancar acords concrets que permeten continuar reforçant la sanitat pública”.

Per contra, el CESM va destacar l’“enorme seguiment i impacte, del 70%” i va aclarir que una jornada de vaga aïllada “no es fa a fi de bloquejar la sanitat”, encara que va afirmar que es va donar una “aplicació abusiva dels serveis mínims a què recorre sistemàticament l’Administració, que ja per si són suficients per a minimitzar el seu impacte”.

Reivindicacions del CESM

Desenes de metges es van concentrar dilluns davant la Conselleria de Sanitat, fent sonar xiulets i darrere de diverses pancartes, per exigir, en la primera de les tres jornades de vaga convocada pel sindicat CESM CV, una atenció mèdica de qualitat i per considerar que “sobren raons” per a fer aquesta protesta davant el “tracte” que reben per part de l’Administració. Durant la protesta, el secretari general del sindicat, Víctor Pedrera, va afirmar que el seguiment de la vaga “ha sigut desigual, com era d’esperar”, però ha sigut més fort en Atenció Primària, on ha sigut secundada per “més del 70%”.

Pedrera va denunciar que des d’algunes gerències s’ha fet una crida als treballadors perquè a les 8 del matí estigueren en els seus llocs de treball “sota amenaces”, cosa que, va dir, consideren que “s’ha fet amb l’objectiu de desincentivar la vaga”.

“Però el seguiment ha sigut conforme al que pensàvem i a les necessitats de canvi que necessita la sanitat pública valenciana, en concret en el tracte que estem rebent els metges”, va dir.

“Sempre hem estat oberts al diàleg, continuem oberts i el que s’ha reclamat per part del sindicat han sigut fonamentalment millores de caràcter assistencial, en les condicions laborals, molt per damunt de les mesures retributives, cosa que la Conselleria no ha previst en cap dels casos”, va criticar.

Pedrera va dir que les protestes previstes per al 3 d’abril i el 8 de maig “es mantenen” sempre que la conselleria no els cride. “Si ens crida, tornarem a asseure’ns; nosaltres tenim clar quines són les línies roges a millorar”, va afirmar.

Aquestes “línies roges” són millorar la capacitat que tenen els metges d’atenció primària per a veure els seus pacients, limitant les consultes i garantint com s’atendrà aquest excés de consultes; limitant el nombre de guàrdies i aconseguint que es garantisca el transport sanitari; i que els metges del SAMU tinguen retribucions en dietes com els altres.