València, 11 anys després d’entrar en el pla d’ajust de Montoro: deute sota mínims amb cinc vegades més inversions

Amb l’aigua al coll. Així va arribar l’Ajuntament de València dirigit per Rita Barberá a l’any 2012 com a conseqüència, entre altres qüestions, dels efectes de la crisi immobiliària i de l’astronòmic endeutament que va assumir la ciutat amb motiu de la celebració de la Copa de l’Amèrica.

Això va motivar que el consistori s’acollira al pla d’ajust promogut pel ministre, també del PP, Cristóbal Montoro, pel qual l’Ajuntament va sol·licitar un préstec de 181 milions a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) principalment per poder pagar els seus proveïdors, a canvi d’assumir una sèrie de condicions, entre les quals, una pujada de l’impost sobre béns immobles (IBI) del 10% i la impossibilitat d’amortitzar les baixes de funcionaris per jubilació. També el nivell d’inversió en els barris es va reduir a mínims històrics.

En aquell moment, València tenia un deute de 977 milions d’euros, és a dir, 1.237 euros per habitant. El pressupost en inversions per al 2013 va ser de 60 milions, dels quals se’n van adjudicar 45, i el termini de pagament a proveïdors era de 146 dies. El 2015, últim any del PP al capdavant de l’Ajuntament, el deute era de 717 milions (911 euros per habitant), les inversions van ascendir a 100 milions (se’n van adjudicar 76) i es pagava als proveïdors en 67 dies.

Després del canvi de govern municipal i l’arribada de Compromís i el PSPV, aquest últim partit al capdavant de la cartera d’Hisenda, València s’ha convertit en la ciutat espanyola de més de 300.000 habitants amb menys deute per habitant, amb 308 euros, segons les últimes dades del Banc d’Espanya (setembre del 2022), i amb un deute global de 232,6 milions al final del 2022. Tot això amb un gravamen municipal en l’IBI, principal font de recaptació, inferior al que tenia el PP, en concret, de 0,72 punts pels 0,97 anteriors. A més, la inversió prevista per a aquest exercici és de 338 milions (ja n’hi ha 173 adjudicats) i el termini mitjà de pagament a proveïdors és de 25,97 dies.

La vicealcaldessa de València i candidata socialista a l’Alcaldia, Sandra Gómez, va posar en valor dimarts la gestió dels comptes municipals per traure’ls de la fallida que va deixar el PP. “Ara, gràcies a la gestió socialista, podem dir que l’Ajuntament de València té els comptes més sanejats de les grans ciutats espanyoles. Davant del deute de més de 1.000 milions i les factures en els calaixos sense pagar que va deixar el PP i que va obligar el Govern a imposar un pla d’ajust, València és ara un exemple a tot Espanya”, va dir la vicealcaldessa.

“Des del Partit Socialista vam resoldre un dels principals problemes que ens va deixar el Partit Popular i és que València estava absolutament ofegada, no sols en casos de corrupció sinó també per la seua nefasta gestió. Huit anys després, som un dels ajuntaments amb menys deute per habitant i que ha fet més inversions i programes d’ajuda per a totes les seues famílies sense apujar impostos, simplement gestionant amb mà esquerra, d’una manera capaç, solvent i professional”, va comentar Gómez.

Per part seua, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, va desglossar tots els indicadors econòmics del 2023 que demostren la salut financera del consistori després de huit anys de govern d’esquerres davant de la fallida en què estava el 2015. “La foto al final és que València té ara mateix un deute del 22,3% sobre el pressupost mentre que el PP en devia més del 126%. Això suposa que, cada any, els valencians i valencianes estalvien 32 milions d’euros en despeses financeres. A més, invertim molt més del que invertien ells, 340 milions contra 60 milions; cobrem menys impostos del que cobraven ells, 0,723% de l’IBI contra 0,974; devem un 100% menys de deute del que devia el Partit Popular i paguem cinc vegades més ràpid del que pagaven ells les factures als proveïdors”, va destacar.

El regidor d’Hisenda va lamentar que, a conseqüència de la seua “nefasta gestió, el PP va fer una tisorada a les inversions de 40 milions, va apujar l’IBI i les taxes i va escometre la retallada més gran de la plantilla municipal, amb una pèrdua només en un any de 400 empleats, especialment en la Policia Local, un dèficit que estem resolent”.