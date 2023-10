València blinda el centre històric i estableix controls en 13 zones d’oci per a evitar un macrobotelló per Halloween

L’Ajuntament de València reforçarà el dispositiu per a la nit de Halloween amb un operatiu especial que mobilitzarà 120 agents, que es distribuiran en 13 zones de vigilància especial. També blindarà el centre de la ciutat, així com la plaça d’Hondures, on es col·locaran fins a 300 tanques de seguretat, i establirà controls estàtics i dinàmics de documentació, alcohol i drogues. Així mateix, situarà contenidors en la plaça de la Mare de Déu i al barri del Carme per a evitar l’entrada d’alcohol i vidre al centre històric. La Policia Local ha coordinat el dispositiu amb les policies Nacional i Autonòmica, i comptarà amb un reforç de 46 agents més del torn de la nit per a requeriments que es facen des de la sala del 092.

Segons han informat fonts municipals, l’operatiu va començar a les 8 del matí de dilluns 30 d’octubre, amb el depòsit de 453 tanques que l’Ajuntament ha repartit en 24 emplaçaments de la ciutat. Només a la plaça d’Hondures, un dels punts que tindran més vigilància, la Policia Local ha col·locat 300 tanques. A les places d’Espanya i de Benimaclet se’n situen fins a 20 en cadascuna.

La Prefectura del Cos ampliarà enguany les zones de vigilància especial. A més de blindar el centre amb tanques, 20 contenidors de residus sòlids urbans i un dispositiu complet d’agents, la Policia Local mantindrà vigilàncies a Russafa, Benimaclet, la plaça del Cedre, l’avinguda de Blasco Ibáñez i la ja esmentada plaça d’Hondures, així com en la Marina de València, la plaça d’Espanya, els voltants de l’estació Joaquín Sorolla, la Creu Coberta i Tarongers. No obstant això, es faran controls d’alcohol i drogues en altres punts de la ciutat amb la finalitat de previndre el consum d’alcohol i substàncies estupefaents.

“Preveiem una assistència multitudinària. Per això, és important que el dispositiu preveja també la vigilància de totes les zones que registren cada cap de setmana més afluència de públic, i també que la Policia Local faça controls estàtics i dinàmics per tota la ciutat”, ha afirmat el regidor de Protecció Ciutadana i Mobilitat, Jesús Carbonell, que ha apel·lat també a la responsabilitat de la ciutadania en una de les nits de l’any que concentra més públic. “La prioritat és la seguretat i la prevenció de qualsevol comportament incívic que puga alterar la convivència a la ciutat. Confie i apel·le també a la responsabilitat que la ciutadania demostra edició rere edició de Halloween”, ha afegit el regidor.

El dispositiu, coordinat des del Cecor, també preveu la col·laboració amb la Policia Nacional davant qualsevol batussa que poguera registrar-se, la protecció del patrimoni històric, així com el vandalisme contra el mobiliari urbà. La mobilització d’agents més gran està prevista dimarts a partir de les 22 i es prolongarà fins a les 5 de la matinada, encara que els controls estàtics i dinàmics es mantindran amb posterioritat a aquesta hora davant els desplaçaments que es puguen produir durant la matinada. També es faran inspeccions i controls en establiments d’oci, per comprovar aforaments i mesures de seguretat.