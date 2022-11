València certifica que el soterrament de la Ronda Nord a Benimaclet és factible i costaria 50 milions

Una enorme zona verda que servisca com a transició entre el barri de Benimaclet i l’horta limítrofa a l’altra banda de la Ronda Nord. Aquesta és la proposta que va fer al final d’octubre l’associació de veïns del barri perquè s’incloga en el programa d’actuació integrat (PAI) la redacció del qual va adjudicar l’empresa municipal Aumsa el mes de juny passat a l’equip professional Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori, SL, liderat per l’arquitecte José María Ezquiaga.

La proposta inclou el soterrament del tram de la Ronda Nord entre el camí de Farinós i el camí de les Fonts per a construir el gran parc, cosa que fa mesos que reivindica l’entitat veïnal. La Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, rebutja aquesta opció pel fet de considerar que suposa un greuge amb la resta dels barris pels quals discorren les rondes nord i sud, mentre l’alcalde, Joan Ribó, no la veu amb mals ulls, però va reconéixer que a curt termini és difícil d’assumir per l’alt cost que suposaria.

En el seu moment, quan va sorgir el debat sobre la viabilitat del projecte, la Regidoria de Mobilitat Sostenible va encarregar un avantprojecte amb un cost de 15.000 euros amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat tècnica i els costos.

El document, que ja està acabat, i que conclou que el soterrament és factible, encara que amb cost elevat, en concret uns 50 milions d’euros. Així doncs, recuperant la continuïtat del camí de Farinós i el de les Fonts, el soterrament de la Ronda Nord en passar per Benimaclet (atenent tant la màxima apuntada pel Pla de l’Horta sobre la connectivitat de la borsa de sòl agrícola com al desig de les entitats veïnals de Benimaclet) és possible i es podria fer sense afecció al trànsit, facilitant la mobilitat per als vianants cap a i des de l’horta i connectant aquest espai natural amb la trama urbana.

Així ho testifica l’estudi encarregat per l’Ajuntament a la consultora Typsa, que certifica que el soterrament de 602,5 metres de la Ronda Nord amb la possibilitat de restaurar-hi damunt terreny agrícola és tècnicament factible. La longitud total de l’actuació seria de 860 metres, incloent-hi les rampes des de i cap a la plataforma viària inferior, sobre la qual s’establiria una coberta enjardinada amb cobertura suficient per a la plantació d’arbres de gran port, en què serien compatibles tant la recuperació de sòl agrícola com zones enjardinades i itineraris per als vianants i els ciclistes.

Pel que fa a la secció inferior, el trànsit rodat disposaria de tres carrils per sentit, amb una amplària lliure de 22 metres i un gàlib mínim de 5 metres. La solució estructural proposada per la consultora necessitaria sengles murs pantalla laterals de 22,75 metres de longitud i 1 metre de grossària, suport en mitjana mitjançant piles-pilot d’1 m de diàmetre, una llosa de fons d’1 m de grossària i una altra de coberta d’1,5 m de grossària, més que suficient per a evitar qualsevol filtració de la coberta vegetal superior.

Una actuació concorde a la Capitalitat Verda Europea

El projecte, que encaixa transversalment en diversos dels plans actualment en marxa a l’Ajuntament, com la Missió Climàtica València 2030, l’Estratègia Urbana València 2030, el Pla Verd o el d’Agricultures Urbanes, i per les seues característiques podria ser una de les actuacions a portar avant en el marc de la capitalitat Verda Europea.

Segons l’estudi, requeriria una inversió de 50 milions d’euros (més IVA), el finançament dels quals podria obtindre’s parcialment de fons europeus destinats a la descarbonització i l’adaptació al canvi climàtic (la seua coincidència amb els objectius que marca la Unió Europea ha possibilitat que la UE estiga fent-se càrrec fins al 90% dels costos de molts dels projectes que du a terme la Regidoria de Mobilitat Sostenible en l’actualitat); repercutir-se a la càrrega urbanística del PAI de Benimaclet pel que fa a l’horta pública de la superfície; i de les administracions estatal, autonòmica i provincial dins de la seua participació en la consolidació de la transformació verda de l’àrea metropolitana i la capitalitat verda europea.

Els resultats de l’estudi ja els ha traslladat el consistori a l’Associació de Veïns de Benimaclet, que durant anys ha liderat aquesta demanda i ha rebut amb satisfacció els resultats.

Els principals condicionants tècnics de l’actuació, apunta l’estudi, són les característiques geotècniques del terreny que condueixen a solucions contínues per a la contenció (es tracta d’un terreny bla amb un nivell freàtic alt), cosa que dificulta l’excavació i requereixen una atenció especial de l’esgotament dels buidatges, així com de les necessitats d’estanquitat de les juntes, tant durant les obres com durant el servei.

Això es resol amb l’ús de solucions monolítiques que resistisquen les subpressions pel seu simple pes i faciliten el segellament de les vies de penetració d’aigua. L’execució, en qualsevol cas, es podria fer per fases per permetre el manteniment del trànsit en la ronda durant l’execució de les obres.