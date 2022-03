El València CF presenta a l’Ajuntament el projecte del nou estadi i inicia els tràmits per a obtindre el permís d’obres

El València CF i l’Ajuntament estan ja mà a l’obra per a tramitar la llicència d’obra i d’activitat necessària per a reprendre les obres del nou estadi que el 25 de febrer passat van complir 13 anys paralitzades.

El dijous 3 de març es va produir una reunió en les dependències de la Regidoria d’Activitats a què van assistir la regidora responsable, Lucía Beamud, els arquitectes Javier Iribarren i Salvador Alonso del despatx Fenwick-Iribarren, autor del projecte, i el director d’operacions del València CF, Christian Schneider.

Després de la trobada, Beamud va comentar a aquest diari: “El club ha presentat per registre d’entrada la modificació del projecte d’obra i d’activitat. La reunió, de caràcter tècnic, ha sigut una primera trobada, però n’hi haurà més, tal com s’ha fet amb altres projectes com el palau de Valeriola, que ja té la seua llicència, o com el pavelló Arena, en què estem complint els terminis tal com es va acordar i ara estem amb la tercera fase”.

Segons l’edil, “el plantejament és el mateix, treballar de manera tècnica i coordinada per veure com s’han de desenvolupar els temes, ells ara han de presentar una sèrie de qüestions que se’ls han demanat amb vista a la pròxima reunió”.

Quant a la possibilitat que les obres es puguen reprendre’s a l’octubre, tal com pretén el club, Beamud es mostra cauta: “És prompte encara per a saber-ho, esperem concretar més els terminis després de la pròxima reunió, perquè fa un dia que van presentar per registre el projecte i això ha sigut una primera presa de contacte”.

Sobre la possibilitat que, com que no es tracta d’un projecte nou que partisca de zero, sinó de la modificació d’un de ja existent, els terminis i els tràmits siguen més àgils la regidora ha insistit: “Depén de moltes variables, de les modificacions que es presenten. En aquest cas és cert que no són molt cridaneres i és cert que, quan comences de zero, has de fer excavacions i estructura, cosa que ja està feta, però això és el que mirarem en la pròxima reunió, quan ells recapten totes les qüestions que els hem demanat. La tindrem i ja determinarem tots els terminis de manera acordada, com ja hem fet amb la resta”.

L’expedient de la llicència d’obres del nou estadi es va encetar quan van arrancar les faenes el 2007 i posteriorment s’han anat fent modificats sobre el projecte original, l’últim presentat el 2019. A més, entre el 2018 i el 2019 el projecte es va declarar “prioritari” per agilitar els tràmits. Per tant, en el projecte que es presente s’analitzaran els canvis respecte d’aquest últim modificat de l’any 2019.

Una vegada el club remeta tota la informació i la documentació exigida per l’Ajuntament i obtinga la llicència, tindrà sis mesos per a reprendre les faenes, prorrogables a sis més si ho sol·licita. Si transcorregut aqueix termini no han arrancat les obres, la llicència caducarà.

Després de la reunió de dijous, la idea del València CF és remetre en els pròxims dies tota la documentació per registre d’entrada a les conselleries de Política Territorial i d’Economia, això és, el projecte constructiu, les garanties econòmiques i el justificant de recepció del registre d’entrada de l’Ajuntament en què queda acreditat que ja s’han iniciat els tràmits amb la regidoria d’Activitats per a obtindre la llicència d’obres.

Una vegada tota la documentació presentada, el club preveu sol·licitar a l’abril, abans que caduque el termini de 90 dies atorgat per la Generalitat Valenciana, el manteniment de les condicions urbanístiques de l’actuació territorial estratègica (ATE), així com una pròrroga dels terminis que aquesta preveia per acabar tot el pla urbanístic.

Com va informar elDiario.es, en les seues reunions amb Puig i Ribó el president del club, Anil Murthy, va traslladar la intenció de reprendre les faenes entre setembre i octubre, uns terminis ja a hores d’ara molt ajustats. En concret, la previsió de l’entitat és obtindre aquest mes la llicència d’obres per a la construcció del poliesportiu de Benicalap (que ha de construir el club) per licitar-lo a l’abril i començar les obres al juny, mentre que en el cas del nou estadi, la idea és obtindre els permisos i licitar les obres al setembre, i arrancar les faenes a l’octubre i acabar-les a l’agost del 2024.

115 milions d’inversió

La finalització del nou estadi està valorada en 108,2 milions d’euros, més els 6,8 milions del poliesportiu de Benicalap, amb la qual cosa el cost total de totes dues infraestructures ascendeix a 115 milions.

El club té previst finançar les obres amb els 80 milions del crèdit del fons d’inversió CVC, més la venda dels 40.000 metres quadrats de sòl terciari de l’actual parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes, en què es podria situar un hotel o oficines.

A més, s’espera que la represa de les obres fomente també l’interés de la venda de la parcel·la del vell Mestalla davant la perspectiva que finalment el camp actual acabarà quedant alliberat. El club també té prevista la venda de la seu social actual i l’obtenció de recursos procedents de l’explotació de les llotges i la zona comercial i d’oci que hi haurà a l’interior del coliseu.

Quant a les característiques del recinte, tal com va avançar aquest diari, el disseny exterior serà més aïna auster, pel fet d’haver renunciat definitivament al revestiment exterior previst en el projecte original, per la qual cosa des de fora, a peu de carrer, visualment diferirà poc de la imatge actual, amb l’afegit de la coberta fotovoltaica subjectada per columnes que sí que li donarà una imatge moderna i canviarà l’actual aspecte d’abandó pel d’una infraestructura totalment renovada. L’aspecte serà molt semblant al de l’última figuració virtual presentada. La capacitat inicial serà de 46.000 espectadors, ampliable a 72.000.

L’aposta innovadora i estèticament més atractiva es concentra a l’interior del recinte i especialment en aquest segon anell dedicat a l’hostaleria i a l’oci, compatibilitzant-lo amb l’activitat esportiva. A més, es renuncia al concepte de centre comercial en els baixos de l’estadi (franquícies), un model que des del club consideren esgotat, per la qual cosa s’apostarà més per un model de comerç de proximitat vinculat al barri de Benicalap per a explotar els locals comercials.

A la vora de l’estadi, es construirà una fan zone de 6.000 metres quadrats com una gran plaça per als vianants que servisca de trobada per als aficionats i dos blocs de terciari amb 40.000 metres quadrats d’edificabilitat que podrien destinar-se a oficines o a un hotel.

Com va comentar el mateix Ribó després de la reunió, el segon anell de l’estadi està plantejat com una zona oberta de manera permanent, on pot haver-hi restaurants, per exemple, i que permeta ampliar l’aforament de les instal·lacions.