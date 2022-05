València coneixerà en sis mesos el disseny de l’últim tram del Jardí del Túria, entre la Ciutat de les Ciències i Natzaret

València coneixerà en un termini aproximat de sis mesos el disseny de l’últim tram del Jardí del Túria, que ara celebra el 35 aniversari, una vegada finalitze el procés per a triar el projecte guanyador del concurs internacional d’idees per a crear el Parc de Desembocadura, les bases del qual aprova divendres la junta de govern de l’Ajuntament.

L’àmbit d’actuació comprén 25,3 hectàrees, des del pont de l’Assut de l’Or fins a Natzaret, i una inversió de 35 milions d’euros. L’equip seleccionat s’encarregarà també de la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de la primera fase, la que dona al barri de Natzaret amb una superfície de 9,3 hectàrees i pressupost de 15 milions d’euros, dels quals l’Autoritat Portuària de València (APV) aportarà 13,5 milions. Per primera vegada, un representant veïnal formarà part del jurat. L’alcalde, Joan Ribó, va remarcar dimecres l’objectiu de “desenvolupar una façana marítima més verda i blava”.

Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va presentar aquesta “proposta integral i complexa per a millorar la transició ciutat-port, especialment en el barri de Natzaret”, que permetrà que “el Jardí del Túria tinga l’inici al Parc de Capçalera i el Parc de Desembocadura en l’altre extrem”.

Ribó va insistir en la nova infraestructura verda “en contraposició a les grues i el ciment”, així com en el propòsit de “finalitzar el Jardí del Túria, el parc urbà més llarg d’Europa, un pulmó verd per a la ciutat i un símbol de la lluita veïnal i social en els últims anys del franquisme”. El projecte haurà d’incloure una solució hidràulica per al final del llit, ja que no hi haurà eixida directa a la mar, tapada en el seu moment per l’ampliació sud del port, quan es va canalitzar per davall d’una rotonda.

El concurs d’idees, segons ha apuntat l’alcalde, es farà en dues fases i serà anònim. Hi intervindrà un jurat paritari integrat per experts, tècnics dels serveis municipals implicats, l’APV, una especialista en enfocament de gènere i, com a novetat, una persona designada per la Federació d’Associacions de Veïns de València.

També hi participaran, amb veu però sense vot, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València i el Consorci València 2007. En total, s’engloben quatre àrees en un únic projecte paisatgístic, que suposa una solució per als últims trams del Jardí del Túria i que connecta amb els sectors urbanístics de França, la Ciutat de les Arts i les Ciències, les Moreres-II, els Cocoters i el Grau.

“Donem un impuls a un dels projectes d’infraestructura verda més importants de la ciutat, que resol un deute històric amb el barri de Natzaret i amb els Poblats Marítims”, ha indicat l’alcalde. Ribó s’ha referit a la faena conjunta amb el port, que ha cedit per un termini de 35 anys 9,5 hectàrees de terrenys per a la construcció del Parc de Desembocadura i que aportarà 13,5 milions d’euros per a l’execució de la primera fase.

Per part seua, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà va posar en relleu que amb aquesta iniciativa “culminarem l’herència de Ricard Pérez Casado”. Sandra Gómez va explicar que els equips que es presenten han de ser multidisciplinaris i que el concurs té dues fases. En la primera, les candidatures tindran 30 dies per a inscriure-s’hi. En la segona, disposaran de 60 dies per a formalitzar les propostes. El jurat tindrà 45 dies per a triar cinc finalistes, que rebran 12.100 euros cadascuna.

A més, s’atorgaran dos premis de 6.000 euros d’accèssit. Finalment, el jurat tindrà 45 dies més per a seleccionar el guanyador entre els cinc finalistes, que s’encarregarà també de la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de la primera fase. S’estima un termini de huit mesos per a la redacció del projecte des que se signe el contracte i un termini d’execució de 24 mesos des de l’adjudicació.