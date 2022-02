València crea un distintiu per als bancs que fomenten la presencialitat entre les persones majors

La regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, va presentar dijous el conveni de la Banca amigable amb la persones majors de la ciutat de València, que es va aprovar pel ple municipal el mes de gener passat, i al qual hui s’ha adherit la primera de les entitats financeres que ha volgut sumar-se a la iniciativa, Caixa Popular. Es tracta d’un text que estableix quatre conceptes fonamentals que han de regir la relació entre la banca i les persones majors de la ciutat: presencialitat, informació, formació digital i accessibilitat.

Acompanyada pel director de Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós, la regidora Pilar Bernabé ha celebrat aquesta primera adhesió al document municipal, i ha manifestat el seu convenciment que, a partir d’ara, seran moltes més les entitats financeres que s’hi sumaran.

De fet, ha recordat la delegada, “l’Ajuntament de València i la defensora de les Persones Majors del consistori, Asunción Pérez, ja fa molts mesos que treballem amb les entitats bancàries i amb les associacions de majors per impulsar una eina que done solució a les necessitats de les persones de més edat a l’hora de relacionar-se amb bancs i caixes d’estalvi”.

De tota aquesta faena emana el document, en què s’assenyalen les pautes que han de regir aquesta relació: l’opció de presencialitat per a les persones majors “que no vulguen o que no puguen accedir a les noves tecnologies, i que necessiten un servei presencial per a les seues gestions”; la informació “necessària perquè les persones usuàries puguen saber a quins serveis poden accedir mitjançant caixers, aplicacions (app) o presencials”; l’accessibilitat física dels caixers; “i la formació en competències digitals, dirigida a les persones majors, com la que ja està fent l’Ajuntament de València”, ha recordat la regidora.

De fet, la Junta de Govern Local va aprovar la setmana passada un conveni entre el Servei Municipal d’Envelliment Actiu, la Universitat de València i el Banc de Santander per a dur a terme un programa de formació financera per a majors en els 50 centres de majors de la ciutat, que ja ha començat a impartir-se en els centres de Patraix i de la Fontsanta.

El director de Relacions Institucionals de Caixa Popular, Paco Alós, ha agraït la proposta de l’Ajuntament, i ha subratllat que la funció principal de les entitats financeres “és donar resposta a les necessitats de les persones, en aquest cas –ha subratllat– de les persones majors”.

Distintiu d’entitat amigable amb les persones majors

La ciutat de València forma part de la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors, i totes les entitats bancàries que se sumen a aquesta iniciativa rebran el reconeixement i el distintiu d’Entitat amigable amb les persones majors, que podran donar a conéixer a la seua clientela potencial.

A més, ha recordat la regidora, el conveni, a què es preveu que se sumen els bancs i les caixes de la ciutat, inclou la creació d’una comissió de seguiment que vetlarà pel compliment dels quatre principis en què es basa l’acord.

Pilar Bernabé ha conclòs assenyalant la importància que aquest problema que han posat damunt la taula les persones majors “haja saltat i estiga en el debat públic, i que des de les administracions, Govern Central i Ajuntament, estiguen impulsant-se solucions eficaces”.

Paral·lelament, l’Ajuntament de València analitza la viabilitat de la revisió de la taxa que abonen les entitats bancàries per l’aprofitament de l’espai públic que comporta el servei dels caixers automàtics que donen a l’exterior de les seues oficines.

L’alcalde, Joan Ribó, va anunciar que estudiarien una penalització a les entitats que no oferisquen atenció personalitzada a les persones majors que tinguen dificultats per a utilitzar els dispositius o per a fer operacions a través d’aplicacions mòbils o banca en línia.