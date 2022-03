València va duplicar el 2020 les ajudes d’emergència per l’impacte de la pandèmia: 11 milions per a menjar, lloguers o subministraments

L’Ajuntament ha destinat durant l’any 2021 quasi 7 milions d’euros (6.789.781,50 €) al pagament d’ajudes a les famílies “que pitjor estan passant-ho”. El pressupost d’aquestes prestacions ha sigut un 68% superior a l’assignat al mateix concepte el 2014.

En total, des del 2015 el Govern ha destinat més de 43 milions d’euros per atendre les persones més vulnerables, amb necessitats molt diverses. Actualment, hi ha 27 conceptes d’ajudes, entre les quals estan, per exemple, les atorgades per a finançar lloguers, o el pagament de deutes de llum, aigua i gas, així com per a protegir els subministraments i evitar talls energètics.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, ha fet un balanç de les ajudes adjudicades pels Serveis Socials el 2021 i ha destacat que “l’Ajuntament està posant tots els mitjans al seu abast per cobrir les necessitats bàsiques del 100% de la població que viu a la ciutat, perquè no volem deixar ningú darrere”.

“De fet, estem teixint una xarxa pública per garantir una vida digna per a tots els valencians i valencianes”, ha afirmat a l’hora de ressaltar que “per al govern municipal, els serveis socials són el tercer gran pilar de l’estat de benestar”. “No els considerem uns serveis assistencials, sinó drets de totes les persones”, ha reiterat.

“Per això –ha aclarit– el 2021 vam destinar quasi 7 milions d’euros al pagament d’ajudes d’emergència, anomenades prestacions econòmiques individualitzades (PEI), i el 2020 vam arribar a una xifra rècord de quasi 11 milions i mig d’euros, amb motiu de la crisi sanitària i del confinament”, el doble dels 5,6 milions destinats el 2019.

“Aquestes xifres, i altres dades com la multiplicació del pressupost de la Regidoria de Serveis Socials, ha suposat un autèntic canvi en les polítiques de benestar social a la ciutat de València”, ha celebrat l’alcalde alhora que destacava que les ajudes atorgades “són molt diverses i cobreixen aspectes importantíssims per a la vida de moltes persones”.

2.886 ajudes contra la pobresa energètica

Així doncs, tal com ha detallat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, hi ha prestacions concretes per a lluitar contra la pobresa energètica, perquè cap família es quede sense subministrament elèctric, de gas o d’aigua per no poder fer front a la factura. El 2021 s’han tramitat 2.886 d’aquestes ajudes que, amb 767.000 € de pressupost, suposen un 41% més que el 2014.

També s’han gestionat 1.769 ajudes d’emergència, un 45,4% més que el 2014, “per a poder abonar la mensualitat del lloguer i evitar que una família vulnerable es veja al carrer, és a dir, per a evitar desnonaments”.

Isabel Lozano ha explicat que dels 27 conceptes que hi ha per a acollir-se a una ajuda social, 8.269, el 55% de les tramitades, responen a necessitats bàsiques, un 68,1% més que el 2014, i un 31,7% més respecte a 5 anys anteriors.

A més, la regidora ha destacat “la multitud de convenis amb diferents col·legis professionals per a sufragar de manera gratuïta articles de primera necessitat com ara productes farmacèutics, aparells auditius, ulleres o productes ortoprotètics”. “En definitiva, oferim tota una bateria d’iniciatives i de recursos que s’acosten a la ciutadania des dels Centres Municipals de Serveis Socials per completar la renda valenciana d’inclusió i l’ingrés mínim vital i que estan tenint molt bon funcionament”

Pressupost flexible

“València garanteix la demanda d’ajudes per a necessitats bàsiques de tota la ciutadania i per això tenim un pressupost flexible que va augmentant-se a mesura que ho fa la demanda”, ha conclòs la responsable de Serveis Socials, i ha recordat la faena desplegada per diferents recursos de la Regidoria de Serveis Socials a l’empara de l’ordenança reguladora dels PEI, aprovada al gener del 2021.

Finalment, l’alcalde i la regidora han celebrat que aquesta tasca ha sigut reconeguda fa poc per l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, que ha distingit l’Ajuntament de València “com un dels que presenta un dels millors serveis socials de tot Espanya”.