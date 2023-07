València estudia habilitar refugis climàtics contra l’onada de calor en edificis municipals

València podria sumar-se a altres ciutats com Barcelona o Bilbao en què ja funcionen els anomenats refugis climàtics, unes estances refrigerades habilitades en dependències municipals perquè totes les persones que ho necessiten, especialment les més vulnerables, puguen posar-se a cobert per a passar les pitjors hores del dia durant les onades de calor.

El regidor de Compromís Sergi Campillo va llançar el guant dilluns en anunciar la presentació d’una moció a la comissió municipal de medi ambient per a proposar la creació formal d’una xarxa de refugis climàtics a la ciutat i l’alcaldessa del PP, María José Catalá, va afirmar 24 hores més tard que ja treballen en la iniciativa.

Catalá va afirmar que ja treballen “amb les persones que dormen al carrer per intentar habilitar un espai o una dependència municipal perquè puguen estar en millors condicions” i va afegir que ja han revisat les instal·lacions d’aire condicionat d’instal·lacions “com mercats municipals i altres que poden servir en un moment determinat perquè una persona hi entre i agafe una mica d’aire, perquè la idea és que totes les persones de València puguen tindre determinats punts públics amb aire condicionat que estiguen en bones condicions”.

L’alcaldessa de València va comentar que veuran quines instal·lacions municipals tenen disponibles en què la gent puga estar tranquil·lament i asseure’s les persones majors: “Per descomptat ja treballem en això, perquè veiem que aquest mes de juliol serà dur quant a les altes temperatures. Hem posat un dispositiu en marxa fa un parell de setmanes reforçant tot el que hi havia a l’Ajuntament, que tenia un dispositiu bàsic; nosaltres en la junta de Govern de fa dues setmanes vam posar en marxa el reforç del dispositiu d’altes temperatures”.

D’altra banda, els empleats de les contractes de neteja de l’Ajuntament de València no treballaran a l’aire lliure de 14.00 a 16.00 durant l’onada de calor per evitar l’exposició a les altes temperatures, segons ha informat el consistori, que ha activat una ordre dirigida a tots els serveis municipals perquè s’impulsen les mesures necessàries encaminades a garantir la protecció dels treballadors al servei d’aquesta administració municipal davant l’onada de calor.

L’Ajuntament compleix així les modificacions del Reial decret 486/1997 sobre les disposicions de seguretat i salut en els llocs de treball, que estableixen que, quan es desenvolupen faenes a l’aire lliure i en llocs que per l’activitat desenvolupada no puguen quedar tancats, es prenguen mesures adequades per a la protecció dels empleats davant de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos com les temperatures extremes.

La regidora de l’Àrea de Recursos Humans, Julia Climent, ha assenyalat que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és pal·liar els efectes de l’onada de calor sobre el benestar de les persones i previndre possibles afeccions a la salut derivades de les condicions atmosfèriques”, segons ha informat el consistori.

Les mesures s’estenen també al personal de la resta dels serveis municipals, especialment als més relacionats amb l’activitat en l’exterior com el de Platges, Qualitat Acústica i de l’Aire, Jardineria Sostenible, Devesa-Albufera, Inspecció Municipal, Arquitectura o Serveis Centrals Tècnics.

L’Ajuntament de València ha alertat la ciutadania davant l’onada de calor i la successió prevista de nits tropicals. El protocol de comunicació i coordinació en cas d’onada de calor del municipi de València corresponent a la temporada 2023 introdueix la novetat d’un sistema d’avisos davant la previsió que es produïsquen les conegudes com a nits tropicals. Quan s’esperen nits equatorials, tòrrides, i la predicció siga de tres nits tropicals consecutives, els serveis municipals corresponents intensifiquen les accions informatives amb recomanacions sanitàries, especialment dirigides a les persones i els grups més vulnerables.

Des de la Regidoria de Sanitat i Consum, a través de l’app de l’Ajuntament de València (avisos temàtics, editar alertes, salut), s’informa de la previsió de nits equatorials i tòrrides, així com quan la predicció siga de tres nits tropicals consecutives. Diàriament, es mostra en cada municipi, mitjançant llegendes de colors, la previsió de les temperatures nocturnes: normal quan la temperatura és més baixa o igual a 20 °C; tropical, quan és més alta de 20 °C; equatorial, més de 25 °C; i tòrrida si sobrepassa els 28 °C.