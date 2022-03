València estudiarà prohibir les barres de beguda al carrer les pròximes Falles, llevat de les de les comissions, i posa 15 multes a revetles

Les Falles del 2022 acaben amb un total de 16.110 telefonades a la sala de la Policia Local, el 092, 603 menys que el 2019. Un descens que també es registra en el nombre d’incidències gestionades, que han passat de 2.988 el 2019 a 1.417 el 2022.

Igualment descendeixen els serveis de policia administrativa, que passen de 3.119 a 2.717 en els mateixos anys, i dels serveis policials humanitaris o per riscos, que baixa en un sol cas respecte del 2019. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va explicar dilluns que és una baixada “no gaire abundant, però que indica que el nivell de conflictivitat i de problemes que la ciutadania ha tingut aquestes Falles ha sigut més baix que en les d’abans de la pandèmia”.

En aquest sentit, Cano va fer un balanç de les Falles “molt positiu” des del punt de vista de la seguretat. El regidor afig que “sempre hi ha elements que cal millorar, perquè la seguretat i les emergències sempre van seguides d’una certa insatisfacció”. El regidor troba especialment importants les telefonades al 092, “que s’han reduït respecte de les Falles del 2019, que són les últimes Falles prepandèmia”.

Sobre les revetles, va informar que s’ha proposat sanció per a 15 per excés de decibels, encara que cap és la de la falla Llanterna, la que se situa al costat de l’església de Sant Joan del Mercat, on es van produir aglomeracions, acumulació de fem per botelló i on va morir un jove en un accident, en caure a les escales de l’accés de vianants a l’aparcament del Mercat Central

Cano va afirmar que aquesta comissió va complir el que estableix el ban en matèria de contaminació acústica i d’horaris (tancament a les 4.00 hores), però des de la Policia Local no van fer públic el llistat de les falles denunciades.

A més, el responsable municipal va assegurar que es reuniran amb les comissions falleres que organitzen revetles a l’entorn de la Llotja i Sant Joan per abordar solucions amb vista a les festes de l’any que ve i va comentar que estudiaran prohibir la instal·lació de barres de venda de beguda en llocs ambulants i altres establiments.

L’edil va afirmar també que la Policia Local va dissoldre en la matinada del diumenge 20 de març una festa amb música a tot volum en un edifici ocupat al carrer dels Drets, en ple centre de la ciutat, que es va estendre a la via pública amb la presència d’unes 300 persones. No obstant això, no va precisar si es va posar algun tipus de sanció als responsables.

Els veïns es van queixar per la inacció policial, ja que la música va estar en marxa des de migdia del divendres fins a les 06.00 de la matinada del dissabte, i en el mateix horari del dissabte al diumenge de manera ininterrompuda.

61 detinguts

Així doncs, la jornada de més nombre de telefonades a la Policia Local de València va ser el mateix dia de Sant Josep, amb 3.065 telefonades, seguit de la vespra de Sant Josep, el 18 de març, amb 2.935, i el 17 de març, amb 2.404. En total, durant la setmana gran de les Falles, el 092 va rebre 16.110 telefonades davant les 16.713 que es van rebre el 2019.

Pel que fa als serveis prestats per la Policia Local, han arribat a 20.557 d’enguany davant els 16.715 de l’any 2019. L’increment més significatiu es produeix en la petició d’informació a la policia, que ha escalat de les 719 de fa tres anys a les 5.069 d’enguany.

També es detecta una pujada de 31 serveis en matèria de trànsit (dels 4.596 del 2019 als 4.627 d’enguany) i de 417 casos en matèria de seguretat ciutadana (de 2.161 casos el 2019 a 2.588 el 2022). Per contra, hi ha una baixada de 1.571 incidències (de 2.988 del 2019 a 1.417 el 2022), de serveis de la policia administrativa (de 3.119 el 2019 a 2.717 el 2022) i d’un únic cas en matèria de serveis humanitaris i de riscos (de 2.878 del 2019 a 2.877 el 2022).

Pel que fa a les denúncies presentades en matèria de seguretat del trànsit, se n’han registrat 2.492 amb relació a vehicles, 481 per vehicles retirats per la grua o 76 alcoholèmies. També s’han presentat 153 denúncies contra locals de venda ambulant, s’han inspeccionat 50 locals, 30 barraques o similars, s’ha detingut 61 persones i se n’ha identificat 2.668 més. Igualment s’han atés 115 persones per ferides, lipotímies i intoxicacions etíliques al carrer i 30 sensesostre.

Igualment, la policia ha confiscat 1.749 quilos d’objectes al carrer (entre els quals begudes no autoritzades) arran de 98 denúncies, s’han confiscat 334 quilos de productes peribles arran de 66 denúncies i 23,70 quilos de material pirotècnic a conseqüència de 189 denúncies.

Bombers

Respecte als bombers, en total han treballat durant aquests dies 368 efectius. Només la nit de la cremà ja tenia adscrits 239 efectius, reforçats per 70 bombers de parcs pròxims, que van controlar la cremà de 110 falles. En cap es van produir incidents destacats.

A més, els bombers han fet 237 actuacions de salvament, han atés 91 incendis i han dut a terme 157 inspeccions i 87 serveis en parcs.