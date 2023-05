València incrementa en un 43% els quilòmetres de carrils bici i el seu ús creix un 300%

L’aposta per la mobilitat sostenible ha sigut un dels principals senyals d’identitat de l’Ajuntament de València en els últims huit anys en què han governat Compromís i el PSPV, amb València en Comú (Podem) en el primer mandat.

La regidoria del ram dirigida per Giuseppe Grezzi (Compromís) ha impulsat un pla ambiciós per a ampliar els quilòmetres d’itineraris, però també per a interconnectar entre si la xarxa existent el 2015, que arribava a 131 quilòmetres, però resultaven poc practicables perquè no estaven ben enllaçats entre si.

Un projecte que ha resultat clau per a fer aquesta funció ha sigut l’anell ciclista que envolta el barri antic, un projecte que va iniciar el PP al final del seu mandat, però que va desenvolupar i va executar Grezzi d’una manera més ambiciosa, pel fet de comptar amb una planta viària de més dimensions. La posada en marxa es va produir el març del 2017.

Tot això, unit a l’increment d’aparcabicis i a la irrupció dels patinets elèctrics, ha fet que aquest tipus de mobilitat s’haja incrementat de manera exponencial en els últims huit anys.

La ciutat ha passat dels 131 quilòmetres de l’any 2015 als actuals 188 quilòmetres, és a dir, han augmentat un 43%, a què cal afegir 38 quilòmetres de ciclocarrers, mentre el seu ús s’ha duplicat. Quant als aparcabicis, s’ha passat de 10.430 places a les 19.680 actuals.

Així doncs, el carril bici que més intensitat mitjana diària tenia l’any 2015 era el de la Universitat Politècnica, amb 3.429 usuaris, seguit del de l’avinguda d’Aragó amb 2.400, i de dos trams de Blasco Ibáñez amb 2.293 i 2.013 usuaris.

En l’actualitat, l’anell ciclista és el més usat de la ciutat i el seu tram amb més intensitat mitjana diària és el del carrer de Xàtiva amb Russafa, amb 6.312 usuaris al dia, seguit del tram de Xàtiva que va des de Russafa fins al Convent de Jerusalem, amb 5.856 usuaris, de Guillem de Castro amb Jesús, amb 5.325 i de Colom amb Fèlix Pizcueta, amb 4.800 usuaris.

Fins al març del 2022, més de 7 milions de circulacions s’havien desplaçat per la xarxa de carrils bici de la ciutat des que es va posar en funcionament l’anell ciclista cinc anys abans. En aquell moment, cada dia 8.500 persones feien ús de la ronda ciclista davant de les 2.000 persones de mitjana que el feien servir dos anys abans. Així doncs, des de març del 2017 fins a març del 2022, el nombre d’usuaris del carril bici s’havia incrementat en un 300%.

El setembre del 2019, l’anell ciclista tenia 2,7 milions d’usuaris i usuàries, mentre que el 2022 ja en té cinc. Des que es va obrir, la mitjana diària de ciclistes ha passat de 2.000 a 8.500 en el dia, cosa que suposa un augment del 300%.