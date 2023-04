València inicia els tràmits per a cobrar la taxa Amazon a les grans distribuïdores de comerç en línia

“Volem que tot el comerç competisca en igualtat de condicions i per això considerem que una bona fórmula és aplicar una taxa per ocupació de l’espai públic a les grans plataformes de comerç en línia que, malgrat tindre la seua base logística fora de València i no tributar per tant en la capital, distribueixen en aquesta la major part de les seues comandes amb l’impacte ambiental d’ocupació de l’espai públic que comporta”.

Així ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, a elDiario.es l’esperit de l’anomenada taxa Amazon que ja s’ha aprovat a Barcelona i que preveu implementar també l’Ajuntament de València.

Per fer-ho, mitjançant una moció aprovada el mes de març passat s’aprova sol·licitar ofertes a les universitats Politècnica, de València i a la Consultoria Tirant lo Blanch, “a fi de fer a través d’un contracte de caràcter menor un estudi d’investigació econòmica que comprenga el corresponent informe tecnicoeconòmic, així com una memòria justificativa i la proposta d’ordenança fiscal, amb la finalitat d’establir una taxa per aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a destinacions finals indicats pels consumidors de béns adquirits per comerç electrònic”.

Segons justifica la moció, “el creixement del comerç electrònic propiciat per les grans operadores especialitzades en els últims anys ha tingut un fort impacte en l’activitat econòmica de la ciutat de València i, per satisfer-lo, s’ha incrementat el trànsit rodat amb un alt percentatge d’ocupació del domini públic local”.

La utilització del domini públic amb aquesta finalitat genera “congestions en el trànsit urbà, més contaminació i distorsiona la competència amb el comerç de proximitat”. A més, prossegueix la moció, “aquest fenomen es produeix quan s’estan adoptant mesures dirigides a incrementar els espais lliures de trànsit, apostar pels carrils bici i afavorir els desplaçaments a peu de la ciutadania i dels visitants”.

Aquest aprofitament del domini públic “mitjançant la distribució massiva de mercaderies des de punts d’origen externs a València es du a terme sense cap mena de retorn ciutadà, per part d’operadors que obtenen uns beneficis econòmics que no estan gravats per la hisenda municipal, en clar avantatge respecte dels comerciants i veïns de la ciutat, que sí que contribueixen a la despesa pública a través dels seus tributs”.

Considerat l’anterior, “resulta evident la necessitat d’introduir mecanismes fiscals, dins de l’àmbit d’autonomia tributària de què disposa l’Ajuntament, que permeten aconseguir un cert retorn per a la ciutadania d’una activitat que va fent-se cada vegada més rellevant a la ciutat i d’una manera accelerada a partir de la pandèmia per la Covid-19”.

Per aquest motiu, finalitza el text, “es proposa l’establiment d’una nova taxa sobre grans empreses que grave l’aprofitament del domini públic derivat de la distribució a particulars dels productes adquirits per comerç electrònic”.