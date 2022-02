València Laica calcula que hi ha 3.000 béns immatriculats irregularment per l’Església valenciana

Desenes de persones convocades per València Laica s’han concentrat dimecres davant el Palau de la Generalitat Valenciana per demanar que l’executiu autonòmic s’implique en la recuperació dels béns immatriculats per l’Església. La concentració a València se suma a les convocades dimecres en desenes de ciutats espanyoles.

L’entitat convocant assegura que hi ha fins a 3.000 béns immatriculats irregularment per l’Església valenciana, una xifra que contrasta amb la desena de propietats que ha reconegut la jerarquia catòlica en el territori valencià.

Els manifestants, que han mantingut una reunió amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, han cridat “El Micalet és nostre”, en referència al conegut monument valencià immatriculat per l’Arquebisbat.

La coordinadora de València Laica, Raquel Ortiz, ha assegurat que l’entitat calcula que hi ha “uns 3.000 béns immatriculats indegudament al País Valencià”. Ortiz ha demanat que la responsabilitat de recuperar aquests béns “es trasllade al Govern i no a la jerarquia catòlica” i ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana que s’implique en els processos de reclamació. “És una anomalia democràtica”, ha postil·lat.

Ortiz ha explicat que la llista que va presentar el Govern consta de 34.000 béns immatriculats, dels quals l’Església reconeix que no sap per què té possessió d’un miler d’aquests aproximadament. No obstant això, aquest informe només recull els béns immatriculats del 1998 al 2015 i l’entitat reclama que es reconeguen tots els que es van inscriure des del 1946.

“Deixen molts béns immatriculats fora”, ha criticat la coordinadora de València Laica, que ha retret al Govern que hagen de ser els particulars els que reclamen els béns i els que presenten documentació que els acredite, i no l’Església qui justifique per què són seus. “Tampoc aporten la nota simple”, que “dona molta més informació que el llistat”.

“L’Església”, segons Raquel Ortiz, “no diu la veritat ni vol la transparència per a la veritat”. “Que presenten certificacions, però no l’eclesiàstica, sinó la del registre, com tothom”, ha asseverat.