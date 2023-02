València posa horari als tocs de les campanes i prohibeix als particulars posar música a les platges

El ple de l’Ajuntament del mes de febrer abordarà la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica, que substituirà la del 2008 i que modificarà 40 articles, cinc annexos i una disposició transitòria del text en vigor. La nova ordenança recull moltes de les demandes fetes pel veïnat i diverses entitats socials i empresarials. El regidor de Qualitat Acústica i de l’Aire, Giuseppe Grezzi, va destacar entre les novetats de la futura ordenança la revisió de la regulació de les zones acústicament saturades (ZAS) amb més participació veïnal i de les entitats afectades, entre les quals l’hostaleria, i valora que “s’han millorat molts aspectes tècnics i qüestions que requerien ser concretades per gestionar millor el soroll a la ciutat”.

No obstant això, la Federació d’Associacions Veïnals de València va mostrar la seua preocupació davant el fet que el text proposat, a què l’entitat va aportar diferents al·legacions, acabe afectant la tramitació de les zones ZAS o que propiciae la desactivació de les denúncies i empitjore la posició dels veïns i veïnes davant les molèsties.

Segons el text, “l’adopció per part de l’Ajuntament de les mesures preventives previstes en l’article 14 d’aquesta Ordenança no obliga necessàriament a incoar l’expedient per a la declaració de zona acústicament saturada” i afig que “el servei municipal competent avaluarà l’impacte de les mesures en la reducció dels nivells d’emissió i, amb consulta prèvia no vinculant de les meses de treball de cada zona, proposarà bé la revisió o el manteniment de les mesures, bé l’adopció d’altres mesures addicionals que puguen contribuir a la millora dels nivells acústics de la zona o, si escau, si hi concorren els requisits previstos en l’article 13 d’aquesta Ordenança, l’inici de la tramitació de l’expedient per a la declaració de zona acústicament saturada”.

En l’última fase d’estudi de la nova normativa s’han estimat 56 al·legacions provinents de 51 instàncies diferents en un procés en què el Servei de Qualitat Acústica i de l’Aire ha comptat també amb la col·laboració activa d’altres serveis, com el d’Activitats, Llicències Urbanístiques, Cultura Festiva, Inspecció o Mobilitat.

Entre les novetats de l’ordenança està la introducció de l’obligatorietat que les actuacions musicals en la via pública o en els locals especialitzats disposen d’un limitador registrador, que permetrà millor control dels nivells de soroll. També s’introdueix la possibilitat d’exigència d’un estudi acústic previ a l’autorització de taules i cadires a les terrasses, fet aquest també criticat per l’entitat veïnal, que exigia l’obligatorietat de l’estudi en compte de deixar-lo com “una possibilitat”.

Igualment, es modifica l’article 59 que fa referència a les activitats d’arts escèniques que puguen generar-se en edificis residencials com una excepció a les prohibicions existents en aquesta matèria, cosa que constitueix una reivindicació històrica del sector teatral.

A més, s’introdueix una modificació en l’article 60 que demana una distància de 30 metres entre locals subjectes a la normativa d’espectacles públics com a mesura preventiva per a evitar l’acumulació d’espais de característiques semblants en zones de la ciutat que puguen estar potencialment saturades.

Tocs de campanes i platges

També s’han introduït modificacions en matèria de tocs de campana i rellotges, a què es dedica un capítol i un annex, i que s’han abordat amb l’Arquebisbat de València.

En concret, amb caràcter general l’horari en què poden sonar els tocs de rellotge serà de 08.00 a 22.00. Aquests tocs seran sense repetició i amb la recomanació de marcar la mitja amb un sol toc. La norma inclou les excepcions següents: la nit de Cap d’Any en què l’últim toc serà el de les 24.00; el Micalet, que es recomana tocar de 08.00 a 24.00, si bé, es podrà fer durant tota la nit sense repetició i tocant els quarts respectius; els rellotges que gaudeixen d’una protecció patrimonial pel seu valor històric i etnològic hauran de conservar el funcionament quan no siga possible la modificació sense que afecte el seu mecanisme.

Quant als tocs de campanes, amb caràcter general l’horari en què poden sonar serà de 08.00 a 22.00. Les campanes del Micalet queden fora de la regulació d’aquesta Ordenança pel fet de seguir les seues pròpies normes i regles tradicionals per la consideració com a bé Immaterial d’Interés Cultural.

Quant a les platges, “no es permet la música d’equips de reproducció sonora, instruments musicals, de percussió o similars”, excepte “els establiments de venda de begudes i aliments” que podran disposar “d’amenització musical, sempre que disposen de l’autorització corresponent”.

Sobre el comportament de les persones, l’ordenança estableix que es consideren activitats no tolerables: “Cridar, vociferar o emprar un to excessivament alt de la veu humana o l’activitat directa de les persones, moviment de mobles i/o estris; usar aparells i instruments musicals o acústics, ràdio, televisió, etc., quan siguen molestes; usar electrodomèstics o maquinària susceptibles de produir sorolls quan siguen molestes; la possessió d’animals sense adoptar les mesures necessàries per a evitar que els sorolls produïts per aquests ocasionen molèsties als veïns”.

El text considera “especialment onerosos els comportaments esmentats quan tinguen lloc entre les 22.00 i les 8.00”.