València posa en risc fons europeus en afirmar que només aplicarà la zona de baixes emissions quan hi haja contaminació

L’Ajuntament de València ultima la regulació per a complir el que s’estableix en la Llei de baixes emissions que només s’aplicarà en les zones que s’establisquen si s’excedeix del límit establit. Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, “afortunadament, en el cas de València només serà algun dia puntual, per la qual cosa no s’haurà de prohibir habitualment l’entrada de vehicles ni aplicar sancions”.

Carbonell ha assegurat que els primers estudis relatius als llindars de contaminació a la ciutat per a determinar la futura zona de baixes emissions (ZBE), “cap barri de València arriba als límits estipulats, per la qual cosa caldrà aplicar mesures restrictives”.

Així doncs, el regidor ha explicat que, com que la legislació preveu que tots els municipis de més de 50.000 habitants han d’elaborar una ordenança, es farà la regulació corresponent per a València, complint la normativa estatal i europea, però “en el nostre cas no es necessitarà aplicar mesures restrictives”.

“La ZBE es posa en marxa i s’instal·laran les càmeres, però no hi ha necessitat d’aplicar mesures restrictives si es confirmen tots els estudis duts a terme. Només aplicarem restriccions quan se superen els llindars, però és una possibilitat remota”, ha afirmat Carbonell.

No obstant això, està per veure la reacció a aquest anunci del Ministeri de Transició Ecològica, que tutela l’aplicació de la Llei de canvi climàtic i transició ecològica de la qual sorgeix l’obligatorietat d’aplicar la ZBE en ciutats de més de 50.000 habitants abans de l’1 de gener de 2024.

La ministra en funcions, Teresa Ribera, ja va afirmar que, si s’incompleix la restricció dels vehicles més contaminants a què estan obligats tots els municipis de més de 50.000 habitants, es plantegen recórrer a la justícia i suprimir subvencions atorgades per a posar en marxa aquests controls pels quals se sanciona els vehicles que no compleixen els requisits establits en matèria d’emissions per a accedir a unes zones determinades.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València va adjudicar el novembre del 2022 el contracte per al subministrament del sistema de gestió i control per a implantar una zona de baixes emissions per un import de 10.863.541,84 euros, inversió que compta amb fons europeus que es podrien perdre si no s’executa a temps o com marca la legislació.

El sistema que pretén restringir l’accés dels vehicles més contaminants a determinades zones de la ciutat consta de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes en 93 punts, 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d’informació i una aplicació per a monitorar i controlar la qualitat de l’aire. A més, preveu una campanya dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte.

A més de la instal·lació de les càmeres, està pendent l’aprovació de l’ordenança que regula el funcionament d’aquestes càmeres, un text que haurà de passar un període d’exposició pública i de presentació d’al·legacions.