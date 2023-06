València ha de presentar el conveni del nou estadi signat abans d’octubre per a optar a ser seu del Mundial del 2030

Tres mesos. Aquest és el temps que tenen l’Ajuntament i el València CF per a presentar a la Federació Espanyola de Futbol una garantia convincent que el nou estadi estarà finalitzat a tot estirar el 2029, un any abans que es dispute el Mundial pel qual pugna Espanya en una candidatura conjunta amb Portugal i el Marroc.

Fonts del club han informat elDiario.es que ja han sol·licitat una reunió tècnica amb l’Ajuntament per a reprendre la signatura del conveni urbanístic que es va quedar embossat al final del mandat passat, un document en què s’inclouen les condicions, els terminis i les característiques que ha de complir el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, les obres de les quals estan 14 anys ja paralitzades.

Les mateixes fonts afirmen que el conveni esmentat signat pel club i per la nova alcaldessa, María José Catalá, és el document que han de presentar davant la Federació com a garantia que es finalitzarà l’estadi per a possibilitar que la ciutat es mantinga entre les candidates a acollir partits en cas que finalment Espanya organitze la competició internacional.

Els esculls principals amb l’anterior executiu de Joan Ribó i Sandra Gómez eren que el club es comprometia a pagar 8,1 milions pel poliesportiu de Benicalap, 1,6 milions menys del cost total, que plantejava un aforament de 66.000 espectadors ampliable a 70.000, en compte de 70.000 d’inici, a més d’altres discrepàncies relacionades amb les places del pàrquing subterrani i el règim d’ús compartit del recinte.

Davant del termini tan ajustat, des del València CF ja s’ha sol·licitat la trobada esmentada amb l’objectiu d’avançar en l’acord definitiu que es rubricaria en les pròximes setmanes en una reunió amb l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, una vegada es constituïsca de manera definitiva el nou ajuntament i es faça el repartiment definitiu de regidories, ja que fins ara s’ha aprovat un organigrama provisional per no paralitzar el funcionament ordinari de la corporació.

Fa poc, en un acte organitzat per la Cadena SER, l’alcaldessa va comentar que la seua idea és reunir-se “en els primers cent dies de govern”, després de la presa de possessió com a responsable municipal, “amb els grups de l’oposició” en l’Ajuntament per a “traçar un full de ruta”.

María José Catalá va advocar per propiciar “transparència absoluta” en aquests assumptes i ha assenyalat que la seua intenció és “veure en què estem d’acord i veure quina és la realitat”, així com “recollir les qüestions” sobre aquest tema. Ha mostrat la seua disposició a recollir-les “per escrit” si cal.

Fitxes urbanístiques en exposició pública

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València va aprovar al final del mes d’abril passat l’exposició pública de la modificació de les fitxes de gestió del planejament de l’estadi de Mestalla.

Amb aquest tràmit, el Consistori ampliava un any més la suspensió de llicències decretada per la Generalitat Valenciana quan es va caducar l’actuació territorial estratègica (ATE) i feia “un pas més en la defensa dels interessos de la ciutat i del València CF, perquè no es puguen obtindre les plusvàlues urbanístiques sense que s’acabe el nou estadi”, segons va comentar la vicealcaldessa socialista llavors, Sandra Gómez.

Les fitxes urbanístiques, acordades amb el club, garanteixen que el màxim accionista Peter Lim només podrà disposar del terciari del Nou Mestalla quan l’entitat esportiva pague el poliesportiu de Benicalap, un compromís lligat a la construcció del futur estadi en l’avinguda de Corts Valencianes, i fer ús de l’edificabilitat de l’actual Mestalla a mesura que es demanen les llicències d’obres per al nou.

El termini de l’exposició pública per a presentar al·legacions era de 45 dies, transcorreguts els quals l’Ajuntament ha de respondre als escrits presentats, recaptar els informes preceptius i portar-los al ple municipal per a l’aprovació.

Negociació amb Atitlan

La falta d’entesa entre el club i les administracions va refredar considerablement una venda imminent de la parcel·la de sòl terciari limítrofa al coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes per la qual el València CF esperava obtindre uns 35 milions d’euros.

Les negociacions entre Atitlan, la firma d’Aritza Rodero i de Roberto Centeno, gendre de Juan Roig, i el València CF per a l’adquisició per part de la mercantil de la parcel·la limítrofa al nou estadi, que té una edificabilitat de 41.700 metres quadrats de terciari repartits en dues torres van quedar, així doncs, paralitzades.

No obstant això, des del València CF asseguren que l’opció de venda a la companyia continua vigent. En aquest sentit, la possible signatura del conveni amb l’Ajuntament serviria per a reprendre les converses que ja estaven avançades fins que es van refredar abans de les eleccions passades.