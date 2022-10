València recaptaria 22 milions amb la taxa turística de 6 euros per nit a l’habitatge vacacional que proposa el PSPV

La vicealcaldessa de València i portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, ha revelat que d’acord amb el càlcul fet pel servei d’Hisenda de l’Ajuntament de València, els ingressos que obtindria el consistori aplicant taxes de 6 euros als apartaments turístics superarien els 22 milions d’euros. Això sense comptar el que es recaptaria dels visitants que s’allotjaren en hotels.

Sandra Gómez ha valorat “molt interessant” aquest càlcul sobre la taxa turística que han proposat els socialistes de València, perquè grava “un allotjament que genera unes externalitats negatives i uns perjudicis especials dins de la ciutat”.

“Amb el nombre tant d’apartaments que hi ha hui a la ciutat i amb el nombre de persones que, de mitjana, venen o s’allotgen en aquesta mena d’hostalatge, hem fet el càlcul que podem recaptar més de 22 milions d’euros, que ens vindran bé per desenvolupar habitatge públic, dotacions públiques d’habitatge de lloguer assequible que ens pot ajudar a compensar aquesta pujada tan important de preus que els apartaments turístics generen en els barris”, ha relatat. Una quantitat que, ha insistit, “ens servirà, per tant, per a garantir l’habitatge com un dret social i, per tant, afavorir-hi l’accés”.

Aquest càlcul s’ha dut a terme prenent com a referència el 2019, l’ocupació d’apartaments segons l’estimació de Transparent, proveïdor de dades de Visit València, és de 62,6%. Segons aquesta mateixa font, el 2022 hi havia una mitjana de 5.553 apartaments.

Multiplicant aquest volum d’apartaments per 365 nits i l’ocupació esmentada, el 2022, el nombre de nits ocupades al llarg de l’any serien 1.268.805. Amb una taxa de 6 euros per nit, s’obté una xifra de 7.612.830 milions d’euros per a apartaments ocupats per un únic viatger.

Finalment, segons dades de Transparent, pel que fa al nombre mitjà de places per apartaments, raonablement es pot partir d’una mitjana de 3 viatgers allotjats cada nit en un apartament. Multiplicant 7.612.830 milions per 3, s’arriba a una xifra de 22.838.490 milions d’euros.

Els socialistes de les Corts s’hi oposen

Curiosament, va ser la coalició Compromís la que va plantejar als seus socis de Govern una esmena d’aproximació per a incrementar el marge dels ajuntaments, multiplicant per tres el màxim d’aplicació, fins a 6 euros. No obstant això, segons fonts de la negociació, els mateixos socialistes es van oposar a acceptar aquesta modificació i els gravàmens queden segons el que s’havia previst, amb un màxim de dos euros per persona i nit. Amb tot, fins a l’aprovació definitiva de la llei s’hi podria fer alguna modificació.

Divendres passat 28 d’octubre, en la comissió d’Hisenda, que debatia la proposició de llei per a l’impost turístic, no es va votar aquest increment. Els socis del PSPV en les Corts Valencianes qüestionen la coherència dels socialistes, que no acaben d’aclarir quina és la seua línia d’actuació en aquest sentit. La sessió parlamentària també va rebutjar totes les esmenes presentades per PP, Ciutadans i Vox.

Els socialistes han passat de rebutjar la taxa a signar una proposició de llei, d’instar els seus alcaldes a no aplicar-la a proposar una un 200% superior en la capital per als apartaments turístics.